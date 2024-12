Soi loạt 'hàng hiệu' của ngành khách sạn đang đổ bộ Phú Quốc

(VTC News) -

Bên cạnh những thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp nổi tiếng thế giới đã cập bến Phú Quốc như JW Marriott, Curio Collection by Hilton hay New World, chỉ trong vòng 2 năm qua, đảo Ngọc liên tục được các thương hiệu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới chọn lựa.

Việc lọt “mắt xanh” của những người khổng lồ trong ngành khách sạn cho thấy một điểm đến đang được giới siêu giàu, các chính khách, doanh nhân đến những siêu sao quốc tế săn lùng. Rixos, Ritz Carlton Reserve hay The Luxury Collection – những thương hiệu chuẩn bị ra mắt tại Phú Quốc hứa hẹn cùng đảo ngọc thiết lập tiêu chuẩn nghỉ dưỡng xa xỉ trên toàn cầu, như cách mà Hawaii hay Maldives đã làm được trong quá khứ.

Rixos Phu Quoc – khu nghỉ dưỡng trọn gói sang trọng đầu tiên tại Đông Nam Á

Ngày 5/12, Sun Group chính thức hợp tác cùng Accor & Ennismore, đưa thương hiệu nghỉ dưỡng Rixos danh tiếng đến Hòn Thơm, Phú Quốc. Rixos Phu Quoc sẽ là khu nghỉ dưỡng All-Inclusive (trọn gói cao cấp) đầu tiên của thương hiệu này tại thị trường Đông Nam Á.

Thành lập năm 2000 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Rixos nhanh chóng tái định nghĩa chuẩn mực nghỉ dưỡng cao cấp, trở thành thương hiệu khách sạn phong cách sống (lifestyle) phát triển nhanh nhất thế giới. Hiện Rixos quản lý hàng loạt khu nghỉ dưỡng ven biển, nổi bật ở các địa điểm du lịch yêu thích của giới thượng lưu như Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), Ai Cập...

Dù là thương hiệu trẻ, Rixos được các tổ chức uy tín như American Five Star Diamond, Conde Nast, World Travel Awards, Trip Advisor và Great Hotels of the World đánh giá cao và trao tặng hàng loạt giải thưởng mỗi năm.

Tọa lạc trên đảo Hòn Thơm thuộc hệ sinh thái Sun Paradise Land do Sun Group đầu tư tại Nam đảo Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng Rixos Phu Quoc sở hữu gần 2.000 phòng nghỉ đẳng cấp, trong đó có 207 phòng suite hướng biển, cùng các biệt thự biệt lập với lối đi riêng ra bãi biển, nơi du khách có thể tận hưởng những khoảnh khắc hoàng hôn lãng mạn, trong không gian riêng tư tuyệt đối.

Điểm nhấn là Nam Phương Palace, tòa tháp lộng lẫy lấy cảm hứng từ chiếc nón của Nam Phương Hoàng Hậu, mang đến không gian đậm chất nghệ thuật và hoàng gia, khiến mọi du khách sẽ đều cảm thấy mình như “bậc đế vương” khi nghỉ dưỡng tại đây.

Mô hình "All-Inclusive, All-Exclusive" của Rixos tại Phú Quốc không chỉ bao gồm lưu trú sang trọng, ẩm thực đa dạng tại gần 20 nhà hàng và quầy bar, mà còn mở ra một thế giới giải trí và thư giãn đỉnh cao, từ spa, thể thao, đến các hoạt động cho trẻ em như Rixy Kids Club.

Du khách không chỉ tận hưởng dịch vụ xa hoa mà còn được đắm chìm trong không gian nghệ thuật sống động, từ hoàng hôn lãng mạn trên bãi biển nguyên sơ, đến những trải nghiệm đặc sắc trong hệ sinh thái Sun Paradise Land như khám phá thị trấn Hoàng Hôn, đi cáp treo ba dây dài nhất thế giới, vui chơi công viên nước Aquatopia hay thưởng thức các show diễn nghệ thuật đẳng cấp kết hợp pháo hoa 365 ngày/năm...

Tất cả trải nghiệm đều được thiết kế cá nhân hóa, với mức giá trọn gói – một khái niệm nghỉ dưỡng mới đang được giới thượng lưu toàn cầu ưa chuộng và săn lùng.

Ritz Carlton Reserve Hòn Thơm – biểu tượng của sự sang trọng độc bản

Nếu thương hiệu Rixos đại diện cho sự đổi mới và toàn diện, thì Ritz Carlton Reserve là hiện thân của sự độc bản và tinh hoa hiếm có. Là phân khúc cao cấp nhất của Ritz-Carlton, được mệnh danh là “khách sạn của bậc đế vương” - một trong những thương hiệu xa xỉ nhất thế giới đến từ Mỹ, Ritz Carlton Reserve mang đến khái niệm "khu bảo tồn" độc đáo, nơi hòa quyện giữa thiên nhiên nguyên sơ và dịch vụ nghỉ dưỡng đỉnh cao.

Dù có hàng trăm năm lịch sử, song The Ritz-Carlton chỉ vận hành và quản lý hơn 110 khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Tiêu chuẩn dịch vụ vô cùng khắt khe và đại diện cho những gì tốt nhất của Marriott International đảm bảo những trải nghiệm cá nhân hóa độc quyền hơn bất kỳ khu nghỉ dưỡng nào trên thế giới.

Và thương hiệu hàng hiệu cao cấp nhất trong bộ sưu tập của The Ritz-Carlton là Ritz Carlton Reserve. Chỉ có 6 khu nghỉ dưỡng Ritz Carlton Reserve, nằm tại những địa danh độc đáo như Dorado (Puerto Rico), Niseko (Nhật Bản), Bali (Indonesia), Krabi (Thái Lan), Los Cabos (Mexico) và Cửu Trại Câu (Trung Quốc). Hòn Thơm, Phú Quốc là điểm đến tiếp theo, trở thành “khu bảo tồn” thứ 7 của thương hiệu này.

Thiết kế của khu nghỉ được thực hiện bởi ông hoàng resort Bill Bensley, sở hữu 40 biệt thự có diện tích từ 200 đến 2.000m², lấy cảm hứng từ những mái nhà Polynesian, vừa hòa hợp với thiên nhiên hoang sơ, vừa tôn vinh nét hiện đại và đẳng cấp.

Từng chi tiết trong thiết kế được chăm chút tỉ mỉ, từ mái nhà cao thoáng đến không gian riêng tư ẩn mình giữa thiên nhiên. Ngoài ra, Ritz Carlton Reserve Hòn Thơm còn sở hữu một trung tâm hoạt động hai tầng với vườn dành riêng cho những vị khách nhí tìm hiểu về bảo tồn thiên nhiên, qua chương trình Đại sứ Môi trường của Jean-Michel Cousteau.

The Luxury Collection – bộ sưu tập tinh hoa của giới thượng lưu

Bên cạnh Rixos và Ritz Carlton Reserve, The Luxury Collection – thương hiệu danh giá của Marriott International – cũng đang chuẩn bị ra mắt tại Hòn Thơm, Phú Quốc. Với hơn 100 năm lịch sử, The Luxury Collection được xem là biểu tượng của những hành trình khám phá tinh hoa, nơi du khách có thể chạm tới những trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và con người độc đáo nhất.

The Luxury Collection là một phần của tòa tháp Khát vọng (Aspira Tower) với tổng mức đầu tư 13.000 tỷ đồng tại đảo Hòn Thơm, kỳ vọng trở thành “tòa tháp cánh buồm thứ hai của thế giới tại Đông Nam Á”.

Dự kiến khi ra mắt, The Luxury Collection sở hữu 305 phòng nghỉ sang trọng, với nhiều tiện ích như bể bơi tạo sóng, phòng hội nghị lớn 900m², rooftop bar, spa cao cấp, cùng khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp sẽ làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất. The Luxury Collection không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật kể câu chuyện về Phú Quốc đầy sống động và quyến rũ.

Không chỉ là thiên đường nghỉ dưỡng, đảo ngọc còn mở ra cơ hội đầu tư lớn cho những doanh nhân, nhà đầu tư và cơ hội trải nghiệm cho những ai khao khát tận hưởng cuộc sống thượng lưu. Phú Quốc đang chứng minh tiềm năng trở thành biểu tượng mới của ngành du lịch xa xỉ toàn cầu, nơi mỗi kỳ nghỉ không chỉ là một trải nghiệm, mà còn là dấu ấn của đẳng cấp và phong cách sống.