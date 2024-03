Yên Bái: Sôi động Giải đua ngựa Shanrila Mường Lò đầu tiên tại Nghĩa Lộ

(VTC News) -

Giải đua ngựa quy mô lớn

Là một trong những lễ hội đón xuân có quy mô lớn tại Yên Bái, Giải Đua Ngựa Shanrila Mường Lò đầu xuân 2024 - được tổ chức bởi Tập đoàn APEC như một điểm hội tụ văn hóa sôi động nhằm tái hiện nét văn hóa đáng quý nơi bản làng. Đây cũng là một trong những hội xuân đầu tiên của khu vực Tây Bắc, hứa hẹn mở ra chuỗi lễ hội sôi động trên mọi nẻo núi đồi.

15.000 khán giả vây quanh khu vực cổ vũ của giải đua.

Sự kiện đã quy tụ hơn 15.000 khán giả, là người dân địa phương và khách du lịch mọi nơi đến cổ vũ, hòa vào dòng người tứ phương đổ về Trường Đua ngựa tại Dự án Shanrila Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ từ lúc tờ mờ sáng.

Tham gia đua là 32 nài ngựa và ngựa đua đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, gồm: Điện Biên (1 đại diện), Tuyên Quang (5 đại diện), Sơn La (6 đại diện), Lào Cai (13 đại diện), và đội chủ nhà Yên Bái (5 đại diện), thể hiện sự đoàn kết và gắn bó tinh thần, văn hóa, hòa vào bức tranh văn hóa rực rỡ của đại ngàn Tây Bắc.

Những chặng đua kịch tính

Xuyên suốt những vòng đấu loại cho đến bán kết, chung kết, những “tuấn mã” dưới sự điều khiển điêu luyện của nài ngựa đã có những màn trình diễn xuất sắc, những cú bứt tốc ngoạn mục để tranh ngôi vô địch danh giá.

Ở giải đua này, những nài ngựa đều “đua mộc” - không có yên cương, không có bàn đạp giữ chân, mà chỉ buộc ngựa bằng dây thừng, tay cầm dây cương. Việc điều khiển ngựa và giữ thăng bằng trên lưng ngựa hoàn toàn phụ thuộc vào sự gắn bó, tập luyện, phối hợp ăn ý giữa người và ngựa, cũng như sức bền và sự dẻo dai của nài ngựa.

Giải đua diễn ra trên một trong những đường đua đẹp nhất Tây Bắc, được nài ngựa và khán giả đánh giá cao về không gian kiến trúc, độ rộng và an toàn của đường đua.

Dù lần đầu thử sức trên cung đường đua mới toanh, nhưng những nài ngựa chuyên nghiệp không hề tỏ ra lúng túng mà thuần thục điều khiển những chú ngựa của mình. Cung đường đua cũng được thiết kế tỉ mỉ để đảm bảo trải nghiệm đua ngựa và cổ vũ. Vì lẽ đó, cuộc đua may mắn không xảy ra bất cứ chấn thương đáng tiếc nào trong suốt thời gian diễn ra giải đua.

Màn tranh tài nảy lửa trên lưng ngựa.

Sau những lượt đua kịch tính, ngựa đua số 32 do ông Nông Văn Nghinh (Tuyên Quang) cầm cương đã xuất sắc cán đích đầu tiên, giành chiếc cúp Vô địch danh giá. Lần lượt cán đích tiếp theo là ngựa đua số 6B do ông Vành Văn Lâm (Lào Cai) điều khiển, ngựa đua 24F do ông Lâm Văn Thàng (Lào Cai) điều khiển, và ngựa đua 9C do ông Tráng A Ma (Lào Cai) điều khiển.

Trong lần tham gia này, các nài ngựa đến từ đội chủ nhà Yên Bái không nằm trong danh sách nhận giải, tuy nhiên giải sẽ mở ra cơ hội để truyền thống đua ngựa Yên Bái cũng như nhiều tỉnh Tây Bắc được sống dậy, điều mà hiện tại một số địa phương đang làm tốt như Bắc Hà - Lào Cai.

Nài ngựa Nông Văn Nghinh xuất sắc đạt Giải nhất.

Mở ra cơ hội phát triển du lịch văn hóa, lễ hội

Giải đua ngựa Shanrila Mường Lò tại thị xã Nghĩa Lộ đã chính thức khép lại. 32 nài ngựa, cùng 32 ngựa đua đã đem đến cho cuộc đua những phút giây thật nghẹt thở, rồi đem lại kết quả vô cùng sảng khoái.

Giải đua ngựa Shanrila Mường Lò đã thu hút sự quan tâm, chú ý của bà con trên toàn tỉnh Yên Bái và trong khu vực, tạo nên làn sóng trẩy hội giữa những cánh đồng di sản Mường Lò. Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự tham gia đưa tin của nhiều đơn vị truyền thông, gồm hàng loạt nhà báo, nhà văn, cũng như các cá nhân lan tỏa thông tin trên không gian mạng.

Giải đua ngựa Đầu Xuân 2024 - Shanrila Mường Lò thành công rực rỡ.

Có thể thấy, đây chính là cơ hội để Mường Lò, Nghĩa Lộ, Yên Bái đem những đặc trưng văn hóa đến gần hơn với công chúng, từng bước xây dựng những viên gạch đầu tiên cho hành trình du lịch xanh, phát triển kinh tế bền vững tại khu du lịch này. Giải đua ngựa Shanirla Mường Lò cũng khích lệ tinh thần người dân Nghĩa Lộ để đưa ngựa trở lại đường đua, và cùng tham gia tranh tài trong mùa đua vào những năm tiếp theo.

Bên cạnh Giải đua ngựa Shanrila Mường Lò được tổ chức thành công rực rỡ, nhiều hoạt động giải trí, lễ hội văn hóa tiếp theo sẽ được tổ chức tại dự án Shanrila Mường Lò.

Dự án hứa hẹn là Trung tâm Du lịch, Văn hóa, Giải trí mới giữa lòng Tây Bắc, không chỉ biểu tượng cho sự phát triển và phồn vinh, góp phần đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của Nghĩa Lộ, mà còn mang đến cho cư dân, cho du khách một hành trình khám phá, trải nghiệm bất tận, thăng hoa nhất.

