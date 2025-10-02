Sôi động đêm nhạc hội chào tân sinh viên trường Đại học Thăng Long

(VTC News) -

Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên K38 năm học 2025 - 2026. Sự kiện quy tụ hơn 30 tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc đến từ sinh viên và nghệ sĩ khách mời.

Lấy cảm hứng từ vũ trụ tri thức với hàng ngàn vì sao, đêm nhạc hội Uni-Stellar năm nay mang thông điệp: Mỗi tân sinh viên K38 là một ngôi sao sáng đang trên hành trình chứng tỏ bản thân. Họ tỏa sáng theo cách của riêng mình và cùng nhau tạo nên một bầu trời Thăng Long rực rỡ.

Tại đêm nhạc hội, trường Đại học Thăng Long chính thức phát động hoạt động FutureUs nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào vượt bão từ ngày 2 đến 5/10. Số tiền ủng hộ sẽ được chuyển trực tiếp tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Vinh danh 10 sinh viên K38 xuất sắc nhất.

Trong đêm nhạc hội Uni-Stellar, trường Đại học Thăng Long vinh danh 10 sinh viên K38 xuất sắc nhất, vượt qua 3.000 sinh viên toàn khoá có điểm thi đều vào cao nhất theo từng khối thi, kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy với mức điểm nổi bật.

Là một trong 10 thủ khoa của trường được vinh danh tại đêm nhạc hội, bạn La Lan Kha, thủ khoa ngành Âm nhạc Ứng dụng năm 2025, quê Gia Lai, chia sẻ: “Em rất ấn tượng với sự kiện chào tân sinh viên, vì chương trình được tổ chức hoành tráng, tạo một sân chơi ý nghĩa để các bạn dễ dàng kết nối với nhau hơn. Trong thời gian tới, em hy vọng có cơ hội thử sức với chương trình tương tự đêm nhạc hội để làm quen với sân khấu chuyên nghiệp vốn rất có lợi cho con đường nghề nghiệp sau này”.

Chuỗi hoạt động chào tân sinh viên K38 không chỉ dừng lại ở đêm nhạc hội mà kéo dài suốt tháng 9 kể từ khi nhập học, với rất nhiều hoạt động, đem lại bầu không khí sôi nổi nhiều tuần lễ, giúp tân sinh viên hòa nhập, kết nối bạn bè mới và rèn luyện kỹ năng toàn diện qua trải nghiệm phong phú. Trường Đại học Thăng Long tổ chức thêm nhiều hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi như: Cuộc thi ảnh “We Are U” nhằm tăng sự kết nối giữa các tân sinh viên, cuộc thi trí tuệ “Thang Long Wisdom”, ngày hội “Uni Club Day” với gần 30 câu lạc bộ, hay giải thể thao “Thang Long Cup”.