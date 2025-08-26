Sở Y tế Bắc Ninh yêu cầu làm rõ vụ xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng

(VTC News) -

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến phản ánh của người dân về việc bị "chặt chém" 21 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương từ Bắc Ninh về Thái Nguyên.

Sự việc được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi chị Nguyễn Ánh Tuyết (SN 2001, trú tại xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên) đăng tải trên mạng xã hội phản ánh về việc gia đình phải chi trả 21 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương dài khoảng 200km đưa ông Nguyễn Văn Tuyên (SN 1977) - bố chị Tuyết từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang (nay là Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1) về quê.

Sở Y tế Bắc Ninh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 nhanh chóng kiểm tra, xác minh sự việc; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, đặc biệt là việc có hay không sự móc nối giữa nhân viên bệnh viện với các dịch vụ vận chuyển bên ngoài để trục lợi.

Đồng thời, nếu phát hiện sai phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Sở trong thời gian sớm nhất.

Sở Y tế cũng đề nghị bệnh viện tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các dịch vụ hỗ trợ người bệnh, đảm bảo tính minh bạch, công khai về chi phí, đồng thời nâng cao đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm trong chăm sóc bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang (Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1) bị tố "chặt chém" 21 triệu cho chuyến xe cứu thương đưa người bệnh về quê 200km.

Theo nội dung phản ánh của chị Nguyễn Ánh Tuyết, ngày 19/8, sau khi tình trạng bệnh của ông Tuyên không có tiến triển tại khoa Hồi sức tích cực, gia đình quyết định xin cho ông về quê để tiện chăm sóc và lo hậu sự. Sau khi hoàn tất các thủ tục và ký cam kết, gia đình nhờ xe bệnh viện để vận chuyển về thì được một bác sĩ của bệnh viện hỗ trợ liên hệ xe cứu thương bên ngoài để vận chuyển bệnh nhân về Thái Nguyên.

“Khi gia đình hỏi về chi phí vận chuyển, bác sĩ bảo chỉ mất vài triệu thôi. Khi xe cứu thương về tới nhà tôi khoảng 16h cùng ngày. Lúc đó, tài xế báo giá là 22 triệu đồng, nhưng thấy nhà khó khăn nên giảm còn 21 triệu, trong đó có 4 triệu là tiền bác sĩ đi cùng xe”, chị Tuyết kể lại.

Theo lời gia đình, tài xế không thông báo trước chi phí cụ thể và cũng không có hóa đơn hay biên nhận nào được cung cấp. Trước khi đi, tài xế nói sẽ tính giá “theo km” và khẳng định “không lấy hơn đâu mà sợ”. Gia đình ước tính quãng đường từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang về xã Hiệp Lực, Thái Nguyên dài khoảng 200km.

"Lúc đó do gấp quá nên gia đình (mẹ tôi) cũng đồng ý để lo hậu sự cho bố, mức giá này khiến gia đình tôi rất bức xúc và sốc nặng", chi Tuyết cho biết.

Sau khi ông Tuyên qua đời, người thân và hàng xóm tới viếng biết chi phí vận chuyển cao bất thường bày tỏ bức xúc và khuyên gia đình nên trình báo sự việc với cơ quan chức năng để làm rõ.

Gia đình sốc nặng khi bị thu 21 triệu cho chuyến xe cứu thương 200km, Sở Y tế Bắc Ninh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 làm rõ dấu hiệu "chặt chém". (Ảnh minh họa).

Ngày 25/8 chị Nguyễn Ánh Tuyết có liên hệ cho tài xế và người này khẳng định lấy đúng giá. Ngay sau đó, chị Tuyết chia sẻ thông tin về giá cước vận chuyển này lên mạng xã hội Facebook và nhận được nhiều sự quan tâm.

Cũng theo chị Tuyết, đến 20h cùng ngày, tài xế liên hệ và trả lại 15 triệu đồng và thêm 1 triệu đồng tiền thắp hương cho bố chị. Ngày 26/8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 và nhà xe tới xin lỗi gia đình về sự việc này.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.