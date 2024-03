Sở Văn hóa và Thể thao xác minh vụ mặc đồ thanh niên xung phong tại quán karaoke

Chiều 19/3, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh gây nhiều tranh cãi tại quán karaoke Paris Club Linh Đàm cơ sở 2, chung cư HUD2 Twin Towers, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo đó, trong video một nhóm người mặc đồ được cho là giống trang phục thanh niên xung phong vào quán karaoke, đi ngang qua và lần lượt bắt tay các nữ nhân viên của quán. Tiếp đó, hình ảnh chuyển đến bên trong phòng hát và nhóm người này nhảy múa phản cảm trên nền nhạc.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Cuối video là cảnh nhóm người này chào một nhóm phụ nữ. Phần lớn khán giả cho rằng quán karaoke đang thực hiện câu like, câu view phản cảm. Cộng đồng mạng mong muốn cơ quan quản lý, lực lượng chức năng nhanh chóng vào việc xác minh thông tin và xử phạt những cá nhân vi phạm. Đây không phải lần đầu các nội dung trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ.

Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết đang kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin sự việc, sẽ xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở cũng phối hợp với PA03 (Phòng an ninh chính trị nội bộ, công an TP Hà Nội), công an quận Hoàng Mai xác minh làm rõ sự việc.

Tài khoản đăng tải video gây tranh cãi hiện đã bị khóa.

Hiện tại tài khoản TikTok đăng tải video đã bị khóa. Đại diện quán karaoke Paris Club khẳng định video clip được đăng tải từ tháng 2 và không có ý làm xấu đến lực lượng bộ đội. Vị này cho biết những video này do CTV booking (người mời gọi khách) quay nhằm thu hút khách mà không phải tài khoản chính thức của quán.

Trước đó, trên mạng xã hội TikTok nhiều chủ tài khoản đã bị phạt với những video mang nội dung gây tranh cãi, cố tình câu view, câu like. Gần nhất là TikToker Hứa Quốc Anh, Nờ Ô Nô... bị phạt do đăng tải thông tin sai sự thật, chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc