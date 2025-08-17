Sở thích ăn uống khiến người đàn ông 'nuôi' ổ sán trong cơ thể

Ông D. (trú tại Ba Chẽ, Quảng Ninh) nhiều năm liền phải sống chung với những cơn đau đầu, đau mỏi cơ triền miên nhưng không rõ nguyên nhân. Các triệu chứng xuất hiện dai dẳng khiến sức khỏe người bệnh ngày càng suy kiệt, sinh hoạt và lao động đều bị ảnh hưởng.

Khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhiễm sán dây. Người bệnh phải điều trị nội trú theo phác đồ chuyên khoa.

Sán ký sinh trong cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lương Xuân Kiên, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp mắc bệnh ký sinh trùng mà bệnh viện tiếp nhận mỗi năm.

Trong đó, khoảng 20% bệnh nhân phải nhập viện để điều trị tích cực. Những bệnh thường gặp gồm sán lá gan, sán lá phổi, sán não, giun lươn, giun đũa chó mèo…

Bác sĩ Kiên cho biết bệnh ký sinh trùng là nhóm bệnh truyền nhiễm phổ biến ở mọi lứa tuổi. Bệnh thường tiến triển âm thầm, khó nhận biết, nhưng có thể gây tổn thương gan, phổi, não và để lại di chứng nặng nề nếu không được phát hiện sớm.

Nguyên nhân hàng đầu gây bệnh đến từ thói quen ăn uống thực phẩm sống hoặc chưa nấu chín kỹ như cá, tôm, ốc, rau thủy sinh; bên cạnh đó là việc nuôi thú cưng nhưng không đảm bảo vệ sinh.Mới đây, chị N.M.T. (31 tuổi) đến khám tại Phòng khám chuyên khoa Ký sinh trùng (Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM) trong tình trạng ngứa hậu môn kéo dài, đặc biệt về ban đêm.

Chị cho biết thường xuyên đại tiện ra những đốt trắng, di động như hạt gạo, kèm theo cảm giác ăn nhiều nhưng vẫn không tăng cân, cơ thể xanh xao, mệt mỏi.

Khai thác bệnh sử, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có thói quen ăn thịt tái, rau sống trong các bữa ăn hàng ngày và chưa từng tẩy giun định kỳ. Sau khi thăm khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán chị T. bị nhiễm sán dây trưởng thành. Bệnh nhân được chỉ định điều trị xổ sán bằng thuốc đặc hiệu.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lương Xuân Kiên, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, triệu chứng cảnh báo nhiễm ký sinh trùng khá đa dạng, bao gồm sốt nhẹ kéo dài, mệt mỏi, chán ăn, gầy sút cân, nổi mẩn ngứa.

Một số dấu hiệu đặc trưng dễ gây nhầm lẫn với bệnh khác, chẳng hạn đau tức vùng gan (sán lá gan), ho kéo dài lẫn máu dễ bị chẩn đoán nhầm lao (sán lá phổi), hoặc đau đầu, rối loạn tri giác (sán não).

Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo cần giữ thói quen ăn chín, uống sôi, tuyệt đối không ăn gỏi cá, tôm, ốc sống; rửa tay sạch sẽ sau khi tiếp xúc với đất, cát hay vật nuôi; đồng thời đi khám và làm xét nghiệm khi xuất hiện các triệu chứng kéo dài không rõ nguyên nhân.

“Bệnh ký sinh trùng hoàn toàn có thể phòng tránh được. Chỉ cần tuân thủ nguyên tắc ăn uống hợp vệ sinh và giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, chúng ta sẽ hạn chế nguy cơ mắc bệnh”, bác sĩ Lương Xuân Kiên nhấn mạnh.