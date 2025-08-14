Số lượng giới hạn, giá trị vô hạn của shophouse trung tâm xứ Nghệ

(VTC News) -

Tính khan hiếm kiến tạo giá trị vượt thời gian

Trong bức tranh đầu tư bất động sản hiện đại, sự khan hiếm ngày càng được xem là yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị dài hạn.

Đối với người mua để ở, số lượng khan hiếm là biểu tượng của đẳng cấp sống. Sở hữu một căn nhà tại lõi trung tâm đô thị, nơi quỹ đất không thể tái tạo hay nhân bản, được ví như “tấm hộ chiếu quyền lực” khẳng định vị thế gia chủ trong cộng đồng cư dân tinh hoa.

Với khách thuê kinh doanh, vị trí khan hiếm chính là mặt tiền thương hiệu, giúp định hình vị thế, tăng độ nhận diện và thu hút khách hàng.

“Từ góc độ đầu tư, tính khan hiếm là biến số số 1 giữ giá bất động sản ở mức cao. Cùng với vị trí, đây là yếu tố quyết định khả năng tăng giá của bất động sản. Số liệu thị thị trường cho thấy, bất động sản vùng lõi đô thị thường tăng giá gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm, bất chấp mọi biến động”, ông Nguyễn Thành Đạt, một môi giới kỳ cựu tại Hà Nội, đúc kết.

Tính khan hiếm luôn là tiêu chí vàng để nhận diện tài sản có giá trị bền vững.

Ông Đạt dẫn chứng, tại phường Thành Vinh, Nghệ An, trong 5-10 năm qua, giá nhà đất tại các tuyến phố trọng điểm như Quang Trung, Lê Duẩn, Lê Lợi, Nguyễn Sỹ Sách… đã tăng mạnh.

Riêng đường Quang Trung ghi nhận mức giá lên tới 180-200 triệu đồng/m², tăng gần 150% so với năm 2022. Đây là minh chứng rõ ràng cho giá trị thương mại của bất động sản trung tâm, đồng thời khẳng định: Khan hiếm luôn là tiêu chí vàng để nhận diện tài sản có giá trị bền vững.

Cơ hội cuối cùng tại dự án cuối cùng nơi lõi trung tâm

Tại phường Thành Vinh, khu vực Quang Trung - Hồng Bàng được xem là tọa độ kim cương. Đây là khu vực trung tâm lâu đời, sở hữu mật độ dân cư cao và hệ thống hạ tầng đồng bộ. Khi quỹ đất phát triển hầu như không còn, bất động sản tại đây được ví như những viên ngọc đắt giá giữa lòng phố cổ.

Nổi bật tại tọa độ này là Vincom Shophouse Diamond Legacy - một sản phẩm bất động sản hàng hiếm đúng nghĩa. Là dự án cuối cùng được phát triển tại vùng lõi trung tâm Quang Trung - Hồng Bàng, Vincom Shophouse Diamond Legacy có số lượng giới hạn chỉ 61 căn shophouse, nằm giữa quần thể hiện đại, gồm khách sạn Sheraton 5 sao, TTTM Vincom Plaza và khu căn hộ cao tầng Vinh Lotus Residence.

Tính đến thời điểm hiện tại, giỏ hàng chỉ còn chưa tới 10 căn shophouse, được ví như “10 viên kim cương” cuối cùng giữa lòng phố cổ, kết tinh giá trị đầu tư lâu dài và tiềm năng thương mại vượt trội.

Vincom Shophouse Diamond Legacy chỉ còn chưa tới 10 căn cuối cùng đang chờ những chủ nhân danh giá và biết nắm bắt thời cơ.

Khác biệt hoàn toàn với mô hình nhà phố truyền thống, shophouse tại Vincom Shophouse Diamond Legacy được quy hoạch bài bản, thiết kế tân cổ điển, pháp lý hoàn chỉnh. Mỗi căn gồm 4 tầng cho phép chủ nhân vừa ở vừa kinh doanh.

Trong đó, tầng trệt phù hợp với các cửa hàng bán lẻ như siêu thị mini, nhà hàng, showroom, cửa hàng thời trang, văn phòng… Tầng trên có thể khai thác lưu trú, cho thuê mang về dòng tiền ổn định.

Vincom Shophouse Diamond Legacy tọa lạc ngay giao lộ vàng Quang Trung - Hồng Bàng - Đinh Công Tráng nên đồng thời hưởng lợi từ ba dòng tiền chủ lực. Dòng tiền thứ nhất đến từ cư dân khu vực trung tâm vốn có thu nhập ổn định, nhu cầu tiêu dùng cao và thói quen mua sắm ngay tại nơi mình sinh sống.

Dòng tiền thứ hai đến từ du khách, khi Vincom Plaza đi vào hoạt động sẽ tạo thành điểm đến thương mại - giải trí - ẩm thực mới của Thành Vinh. Và dòng tiền thứ ba, cũng là yếu tố nâng cấp phân khúc tiêu dùng, đến từ nhóm khách lưu trú hạng sang tại khách sạn Sheraton và các khu căn hộ cao tầng trong tổ hợp, với mức chi tiêu cao và nhu cầu sử dụng các dịch vụ cao cấp, cá nhân hóa.

Dãy shophouse phong cách châu Âu kết tinh giữa giá trị thẩm mỹ, công năng thương mại và vị trí đắt giá.

Theo khảo sát thực tế, giá thuê một căn shophouse tại dự án hiện đạt mức 50 triệu đồng/tháng, mang lại tỷ suất lợi nhuận từ 6-8% mỗi năm cho nhà đầu tư. Chưa kể giá trị tài sản có thể tiếp tục tăng nhờ yếu tố vị trí, thương hiệu dự án và đặc biệt là tính khan hiếm.

Trong bối cảnh thị trường đang tái định hình tiêu chí đầu tư, với yếu tố pháp lý, vị trí và khả năng khai thác thương mại được đặt lên hàng đầu, Vincom Shophouse Diamond Legacy trở thành lựa chọn dẫn đầu xu hướng.

“Không chỉ là nơi tích sản hiệu quả, dự án còn là biểu tượng của vị thế cũng như tầm nhìn, và chỉ dành cho những nhà đầu tư hiểu rằng: vị trí trung tâm không thể nhân rộng, cơ hội sở hữu chỉ đến một lần, người sở hữu hôm nay sẽ là người định hình trung tâm và nắm giữ các giá trị của ngày mai”, ông Đạt nhấn mạnh.