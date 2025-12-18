Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định: Không có 'môn liên kết' hay 'môn tự nguyện'

(VTC News) -

Chiều 18/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc liên kết tổ chức hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông và suất ăn bán trú trong nhà trường.

Liên kết chỉ là phương thức, không phải mục tiêu

Trước những băn khoăn của phụ huynh và dư luận thời gian qua, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, khẳng định mục tiêu cao nhất của việc tổ chức các hoạt động giáo dục là hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Nhiệm vụ của hiệu trưởng là xây dựng chương trình nhà trường chứ không phải “chương trình liên kết”. Liên kết, nếu có, chỉ là phương thức để trường huy động thêm nguồn lực khi chưa đủ điều kiện tự tổ chức hoạt động.

Học sinh TP.HCM tham gia hoạt động do giáo viên nhà trường tổ chức, không thu phí.

“Hiện tại không có môn liên kết, không có môn tự nguyện. Tất cả đều là hoạt động giáo dục trong chương trình nhà trường, do hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, bảo đảm điều kiện học tập công bằng cho học sinh”, ông Minh nhấn mạnh.

Theo ông, nguyên tắc đầu tiên là nhà trường phải tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có, đội ngũ giáo viên (kể cả giáo viên chưa đủ định mức tiết dạy), cơ sở vật chất, phòng chức năng, nội dung liên môn… để tổ chức các hoạt động như câu lạc bộ thể thao, âm nhạc, nghiên cứu khoa học, STEM. Sở không yêu cầu nhà trường phải liên kết mới được tổ chức các hoạt động này.

Chỉ khi nhà trường thiếu nguồn lực để đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực của học sinh – chẳng hạn cần giáo viên bản ngữ để tổ chức hoạt động tăng cường tiếng Anh – thì mới xem xét liên kết theo đúng quy định của Nghị định 24/2021/NĐ-CP, trên cơ sở tự nguyện, công khai, minh bạch.

Học sinh không đăng ký hoạt động có thu phí sẽ được nhà trường bố trí tham gia các câu lạc bộ sinh hoạt chung trong cùng khung giờ học.

Quy trình liên kết được Sở nêu rõ, nhà trường xác định nhu cầu thực tế, xây dựng dự toán (số tiết, kinh phí, nguồn ngân sách), đánh giá khả năng tự đảm bảo; nếu chưa đủ mới tính đến xã hội hóa.

Ông Minh thẳng thắn thừa nhận, thời gian qua một số hiệu trưởng chưa thực hiện đúng nguyên tắc, mang nguyên chương trình của đơn vị bên ngoài vào trường, thiếu đánh giá nội dung và chưa công khai đầy đủ. Đây là những tồn tại mà Sở GD&ĐT yêu cầu chấn chỉnh.

Kiểm soát chặt chất lượng và tài chính

Về chuyên môn, đại diện Sở GD&ĐT cho biết Sở đã đánh giá các đơn vị đủ điều kiện đưa nội dung vào nhà trường; thông tin cơ bản được công khai trên trang dịch vụ giáo dục. Giáo viên nước ngoài bắt buộc có giấy phép lao động theo quy định nhằm bảo đảm điều kiện pháp lý và chất lượng tổ chức hoạt động.

Về thu chi, Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn (trong đó có Văn bản 1888), yêu cầu hạch toán đúng quy định, công khai tài chính hằng năm, thu không dùng tiền mặt, chi phí được quyết toán đầy đủ.

Hiệu trưởng phải công khai các khoản thu theo Thông tư 09, trên cổng thông tin điện tử và tại nhà trường. Đáng chú ý, trong lộ trình chuyển đổi số, Sở yêu cầu các trường công khai trên cổng thông tin kết nối với cổng của Sở, tạo điều kiện giám sát minh bạch đối với khoảng 3.500 đơn vị.

Khẳng định bản chất của dịch vụ giáo dục, ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh: “Triển khai trong nhà trường không phải là kinh doanh. Liên kết là để phục vụ mục tiêu giáo dục cao hơn, không nhằm mục đích thương mại”.

Liên quan đến việc sắp xếp học sinh và tổ chức lớp, Sở GD&ĐT yêu cầu phụ huynh lựa chọn trên tinh thần tự nguyện, sau đó nhà trường bố trí lớp phù hợp, bảo đảm điều kiện đưa đón, học tập cho tất cả học sinh. Với học sinh không đăng ký hoạt động có thu phí, nhà trường bắt buộc phải sắp xếp hoạt động không thu phí trong cùng khung giờ, do giáo viên trường tổ chức, nhằm đảm bảo quyền lợi học tập và công bằng giáo dục.

Sở GD&ĐT sẵn sàng thành lập đoàn kiểm tra khi có thông tin cụ thể về vi phạm, về những tồn tại đã được nhắc nhở, chấn chỉnh bằng văn bản; trường hợp sai phạm nghiêm trọng sẽ xử lý kỷ luật hiệu trưởng.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin tại buổi họp báo chiều 18/12.

Cùng trao đổi tại họp báo, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết chủ trương chung của Đảng và Nhà nước là phát triển toàn diện học sinh, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Nhà trường là nơi trang bị kiến thức, kỹ năng, phẩm chất; đồng thời bổ sung các năng lực mới như năng lực số, tin học, trên cơ sở quy định của Bộ GD&ĐT, nghị quyết của HĐND Thành phố và hướng dẫn của Sở.

Thực tế triển khai cho thấy những tồn tại như chưa công khai trên website, chưa đúng quy trình, thậm chí có phản ánh rằng học sinh không tham gia thì bị đưa đến thư viện. “Không thể để xảy ra những trường hợp như vậy”, ông Quốc nhấn mạnh và yêu cầu các trường tận dụng nguồn lực nội tại để tổ chức đa dạng hoạt động, bảo đảm mọi học sinh đều có lựa chọn phù hợp.

Đáng chú ý, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết hỗ trợ học sinh yếu thế với nhiều nội dung như hỗ trợ tiền học, tiền ăn, đồng phục…, thể hiện rõ quyết tâm bảo đảm công bằng giáo dục. Sở GD&ĐT đã tổ chức 6 đợt kiểm tra chương trình nhà trường; sau khi tổng hợp sẽ tiếp tục chấn chỉnh, nhân rộng mô hình tốt và xử lý nghiêm vi phạm.