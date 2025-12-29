Hành trình thiện nguyện dang dở của 9 thành viên nhóm Bếp Củi trong vụ lật xe thảm khốc

(VTC News) -

Vụ tai nạn lật xe chở đoàn thiện nguyện trên đường vào điểm trường ở thôn Tà Ghênh, xã Phình Hồ, Lào Cai sáng 27/12 không chỉ mang đến nỗi mất mát đau đớn cho các gia đình nạn nhân mà còn để lại niềm xót xa về một hành trình sẻ chia còn dang dở.

Trên chuyến xe ấy là những thành viên của nhóm thiện nguyện Bếp Củi, những người nhiều năm qua lặng lẽ vượt hàng trăm cây số lên vùng cao chỉ với mong muốn nấu cho trẻ em nghèo một bữa ăn đủ đầy hơn.

Họ là những giáo viên, nhà báo, nhân viên văn phòng… sống và làm việc tại Hà Nội, lặng lẽ góp thời gian, công sức và tiền túi để sưởi ấm những tâm hồn trẻ thơ nơi vùng sâu, vùng xa.

Những thành viên của nhóm thiện nguyện Bếp Củi mang bữa ăn ấm đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa. (Ảnh: N.Q.T.)

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News. chị T., một thành viên gắn bó nhiều năm với Bếp Củi cho biết, những ngày đầu, nhóm chỉ có khoảng hơn 10 người, đến một bản nhỏ nấu ăn cho hơn chục trẻ em.

“Khi đó điều kiện rất thiếu thốn, có những điểm trường chỉ có bếp củi để nấu. Vất vả nhưng nhìn các cháu ăn ngon là mọi mệt nhọc tan biến”, chị T. kể.

Chính từ những lần nấu ăn bằng bếp củi ấy, cái tên Bếp Củi ra đời và gắn bó với nhóm cho đến nay. Từ một chuyến đi thử nghiệm, các thành viên thống nhất cố gắng duy trì hoạt động mỗi tháng một lần, dù quãng đường xa, địa hình hiểm trở và ai cũng có công việc riêng.

Một bữa ăn được nấu bằng bếp củi trong chuyến đi của nhóm ở Sơn La. (Ảnh: N.Q.T.)

Theo chị T., các món ăn mà nhóm chuẩn bị thường là những món quen thuộc với trẻ em thành phố như xúc xích, khoai tây chiên, gà tẩm bột, bánh phồng tôm... Với trẻ em vùng cao, đây là những món không phải lúc nào cũng có.

“Có em ăn rất nhanh, có em cẩn thận gói phần mang về cho em nhỏ hơn. Những hình ảnh đó là lý do khiến chúng tôi tiếp tục đi”, chị T. nói.

Điểm đặc biệt trong cách làm thiện nguyện của Bếp Củi là nhóm không nhận tiền quyên góp. Theo anh V., người nhiều năm hỗ trợ nhóm trong việc tiếp nhận và tập kết đồ quyên góp, Bếp Củi chỉ nhận hiện vật như quần áo, chăn, đệm, bánh kẹo, đồ dùng học tập và vật dụng sinh hoạt.

“Các thành viên trong nhóm sẽ lên Facebook cá nhân hoặc nhờ các mối quan hệ quen biết để xin đồ. Có đồ mới thì càng tốt, còn đồ cũ nhưng còn sử dụng được thì nhóm giặt giũ, phân loại cẩn thận trước khi mang đi trao”, anh V. cho biết.

Trước mỗi chuyến đi, các thành viên của nhóm Bếp Củi thường kêu gọi ủng hộ bánh kẹo, quần áo cho trẻ em vùng cao. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Trước mỗi chuyến đi, đồ quyên góp thường được tập kết tại nhà anh V. để phân loại và đóng gói. Có chuyến chỉ vài bao quần áo, nhưng cũng có chuyến lên đến hàng chục thùng đồ chơi, chăn, đệm, bập bênh, đồ dùng sinh hoạt. Khi lượng đồ nhiều, nhóm thuê xe tải chở lên trước, nếu ít, các thành viên tự mang theo xe khách.

Chuyến đi Phình Hồ lần này được nhóm chuẩn bị từ hơn một tháng trước. Anh Q., một thành viên của nhóm đang điều trị tại bệnh viện sau vụ tai nạn, cho biết điểm trường thuộc Trường Mầm non Họa Mi có khoảng 100 trẻ, phần lớn là con em đồng bào Mông, với tỷ lệ hộ nghèo cao.

“Thời điểm này miền núi bước vào mùa đông, nhóm mong muốn các cháu không chỉ được ăn ngon mà còn có quà mang về để giữ ấm”, anh Q. nói.

Các thành viên nhóm Bếp Củi trên chuyến xe thiện nguyện cùng quần áo, chăn, đệm, bánh kẹo, đồ dùng học tập và vật dụng sinh hoạt. (Ảnh: N.Q.T.)

Theo kế hoạch, nhóm chuẩn bị áo khoác, ủng, tất, mũ len, khăn, găng tay, chăn ấm, xốp trải sàn lớp học và một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Hai ngày trước chuyến đi, toàn bộ đồ đạc đã được thuê xe tải chở lên trước để khi đoàn tới nơi chỉ tập trung nấu ăn và tổ chức hoạt động cho các cháu.

Theo anh Q., chuyến đi lần này có 18 người. Nhóm chia thành ba tổ gồm tổ chơi và trông các cháu, tổ nấu ăn và tổ chuẩn bị, phát quà, hạn chế nhờ hỗ trợ từ địa phương và giáo viên.

Rạng sáng 27/12, đoàn xuất phát từ Hà Nội, dừng nghỉ ăn sáng tại Trạm Tấu trước khi tiếp tục di chuyển vào điểm trường. Khi xe bắt đầu di chuyển qua đoạn đường đèo dốc, nhiều người trên xe nhận thấy ô tô xuống dốc với tốc độ nhanh bất thường.

Hiện trường vụ tai nạn ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai sáng 27/12. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Anh Q. lên tiếng nhắc nhở tài xế cần giảm tốc, song không nhận được phản hồi. Chỉ ít giây sau, chiếc xe lách qua những khúc cua gấp rồi lật ngang.

“Sau cú lật, tôi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận toàn thân đau nhức dữ dội”, anh Q. kể.

Lúc đó, anh mới biết mình đã được người dân địa phương kéo ra khỏi chiếc xe biến dạng và đặt nằm bên đường chờ xe cứu thương tới ứng cứu. Khoảnh khắc tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ, giữa ranh giới sống - chết là điều ám ảnh nhất mà đến giờ anh vẫn chưa thể quên.

Sáng 27/12, tài xế 65 tuổi, trú ở phường Thanh Xuân (Hà Nội) chở đoàn thiện nguyện gồm 17 người trên ô tô khách BKS 29B-614.06 di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ. Đến khoảng 7h40 cùng ngày, ô tô đi đến km35 đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì va chạm hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50m, làm phương tiện bị lật úp phía lề đường phải hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ. Kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định, ô tô khách BKS 29B-614.06 trong quá trình di chuyển xuống dốc có dấu hiệu mất phanh đột ngột. Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. Khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài cong cua thì xe lao nhanh do đột ngột mất phanh, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và bị lật ngược. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an giám định kỹ thuật phương tiện đối với ô tô 29B-614.06 và tập trung xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc. Ngoài 9 người chết, vụ tai nạn khiến 9 người bị thương. Hiện 9 người bị thương đã được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội để tiếp tục điều trị.