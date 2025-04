Sinh viên tìm hiểu quy định an toàn giao thông qua chương trình 'Uống 0 Lái'

(VTC News) -

Ngày 28/3, tại trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), hơn 2.000 bạn trẻ đã tìm hiểu các quy định về an toàn giao thông, uống có trách nhiệm qua chương trình “Uống 0 Lái 2025”.

Chương trình do HEINEKEN Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức, gồm chuỗi hoạt động sáng tạo và hấp dẫn, thu hút sự tham gia của các bạn sinh viên, đoàn viên thanh niên từ Đại học HUTECH, Đại học Giao thông vận tải và Cao đẳng Giao thông vận tải. Các bạn đã tìm hiểu các kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa uống có trách nhiệm, “đã uống rượu bia - không lái xe”.

Bà Trần Ngọc Ánh - Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao HEINEKEN Việt Nam - phát biểu tại chương trình “Uống 0 Lái 2025”.

Chương trình gồm 2 phần “Trạm uống 0 lái” và “Tìm hiểu Pháp luật về trật tự an toàn giao thông với chủ đề “Đã uống rượu bia - Không lái xe” thông qua bộ tài liệu “Mô hình phiên tòa giả định” đã giúp các bạn trẻ có thêm kiến thức và trải nghiệm thú vị về an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động tương tác, thảo luận với đội ngũ chuyên gia, chương trình cũng đã tạo sự tác động mạnh mẽ vào nhận thức, từ đó góp phần truyền cảm hứng để các bạn trở thành Đại sứ “Uống 0 lái” cùng HEINEKEN Việt Nam.

(*) Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.