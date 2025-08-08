Siêu thị MediaMart giảm giá đến 50% toàn bộ mặt hàng dịp 8/8

(VTC News) -

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu mua sắm đồ điện lạnh và thiết bị gia đình đang “leo thang” mạnh mẽ. Nắm bắt thời điểm vàng, MediaMart chính thức khởi động chương trình SIÊU SALE 8.8 – GIẢM TẤT TẦN TẬT trong duy nhất 1 ngày 8/8. Đây là dịp săn sale cực chất với hàng ngàn sản phẩm được giảm giá sâu đến 50%, từ tivi, tủ lạnh, điều hoà cho đến quạt mát, đồ gia dụng, phụ kiện công nghệ… Tất cả đều hội tụ trong một ngày duy nhất – 8.8.

Hàng loạt sản phẩm “hot hit” mùa hè được giảm giá cực mạnh trong dịp này: TV LED Smart 50'' COEX 50UT7000YG 4K Ultra HD Google TV giảm 46% chỉ 7,488 triệu; Điều hòa Funiki 1 chiều Inverter 12.000.Btu/1.5HP HIC 12TMU giảm 35% chỉ 6,88 triệu; Máy giặt lồng ngang Aqua Inverter DD 10Kg AW10-B4959U1K(B) giảm 31% chỉ 7,88 triệu; Nồi cơm điện cơ 1L Cuckoo CR-0661-Xanh-Korean giảm 48% chỉ 1,99 triệu; Redmi Note 14 (6+128GB) giá niêm yết 5,49 triệu giảm chỉ còn 4,18 triệu,...

Đổi tivi ngay hôm nay – Nhận trọn công nghệ, giảm sâu đến 50%

Những ngày đầu tháng 8, thời tiết oi bức khiến nhiều người có xu hướng tìm về không gian mát mẻ, tiện nghi trong chính ngôi nhà của mình. Và trong thời điểm ấy, một chiếc Smart TV màn hình lớn trở thành người bạn đồng hành lý tưởng – giúp cả gia đình thư giãn, giải trí, cập nhật tin tức, hay cùng thưởng thức các bộ phim bom tấn, chương trình hấp dẫn mỗi tối.

Nắm bắt nhu cầu này, MediaMart triển khai SIÊU SALE 8.8 – GIẢM TẤT TẦN TẬT với loạt ưu đãi cực sâu dành cho các dòng Smart TV mới. Từ hình ảnh sắc nét 4K, âm thanh Dolby sống động đến kho ứng dụng đa dạng – tất cả sẽ mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao ngay tại nhà.

Dưới đây là những mẫu TV đang được giảm giá mạnh trong dịp 8.8 này:

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UT8050PSBThinQ AI giảm 47% chỉ 7,88 triệu;

TV LED SMART 4K 55'' Samsung UA55DU7700KXXV giảm 31% chỉ 10,88 triệu;

TV LED Smart NanoCell 55 inch 55NANO81TSA giảm 48% chỉ 11,48 triệu;

TV Google UHD 4K 75" TCL 75P755 Pro giảm 45% chỉ 12,88 triệu

TV LED Smart 50'' COEX 50UT7000YG 4K Ultra HD Google TV giảm 46% chỉ 7,49 triệu;

Tủ lạnh, máy giặt, điều hòa – Mua 1 được 3: Mát, sạch, tiết kiệm

Tháng 8 chạm ngõ, thời tiết vẫn chưa hạ nhiệt. Giữa những ngày oi ả kéo dài, bộ ba thiết bị gia dụng thiết yếu – điều hòa, tủ lạnh, máy giặt – chính là giải pháp toàn diện giúp mỗi gia đình duy trì sự mát mẻ, sạch sẽ và tiện nghi.

Không cần đợi đến cuối mùa mới săn được giá tốt! Duy nhất trong ngày 8.8, MediaMart tung ưu đãi chớp nhoáng – giảm giá cực sâu cho loạt thiết bị thiết yếu, giúp khách hàng dễ dàng “làm mới” không gian sống mà vẫn tiết kiệm tối đa:

Điều hòa Samsung 1C Inverter 12.000BTU AR13DYHZAWKNSV giảm 34% chỉ còn 8,888 triệu;

Điều hòa Funiki 1 chiều Inverter 12.000.Btu/1.5HP HIC 12TMU giảm 35% chỉ còn 6,888 triệu;

Điều hòa Funiki 1 chiều 9.000Btu/1HP HSC 09TMU giảm 35% chỉ còn 4,888 triệu;

Tủ lạnh Hitachi Inverter 240 lít HRTN5255MFUVN giảm 19% chỉ còn 6,888 triệu;

Tủ lạnh Sharp Inverter 360 lít SJ-XP382AE-SL giảm 28% chỉ còn 8,888 triệu;

Tủ lạnh 4 cửa Inverter 474 Lít COEX RM-4006MIS giảm 43% chỉ còn 12,988 triệu;

Tủ lạnh 2 cửa Inverter 236 Lít COEX RT-4004BS giảm 24% chỉ còn 5,688 triệu;

Máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 10Kg FV1410S4B giảm 43% chỉ còn 8,888 triệu;

Máy giặt lồng ngang Aqua Inverter DD 10Kg AW10-B4959U1K(B) giảm 31% chỉ còn 7,888 triệu;

Máy giặt lồng ngang AI DD Inverter 10.5KG COEX FW-10CW1415IWB giảm 29% chỉ 13,488 triệu

Gia dụng thông minh – Tiện nghi từng góc nhỏ trong nhà

Tháng 8 – thời điểm chuyển giao giữa những ngày nắng oi và cơn mưa bất chợt, nhưng cái nóng hầm hập trong căn bếp vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình. Để giảm bớt sự mệt mỏi và áp lực từ công việc nội trợ, ngày càng nhiều người tìm đến các thiết bị gia dụng thông minh như trợ thủ đắc lực trong mùa hè. Từ quạt cây làm mát nhanh, máy ép chậm giữ trọn dinh dưỡng, nồi chiên không dầu tiện lợi đến máy lọc không khí giúp không gian sống luôn dễ chịu – tất cả đều góp phần làm cho từng phút giây ở nhà thêm nhẹ nhàng, gọn gàng và tiết kiệm thời gian hơn.

Nhân dịp 8.8, MediaMart giảm giá sâu loạt thiết bị gia dụng hiện đại, hỗ trợ khách hàng chăm sóc tổ ấm mà vẫn dư thời gian tận hưởng cuộc sống. Dưới đây là những sản phẩm nổi bật đang được săn đón:

Máy xay ép đa năng 4 cối Bluestone BLB-5343 giảm 42% chỉ còn 880.000đ;

Quạt cây Midea FS40-18C giảm 26% chỉ còn 788.000đ;

Quạt cây Asia Turbo One VY619790-xám cánh cam giảm 44% chỉ còn 488.000đ;

Lò vi sóng 20L Toshiba MWP-MM20P(WH) giảm 40% chỉ còn 1,188.000đ;

Bếp từ đôi Bosch PPI 82560MS giảm 33% chỉ 9,69 triệu;

Nồi cơm điện tử cao tần 1,8L Sharp KS-IH191V-GL giảm 48% chỉ 1,99 triệu;

Máy ép trái cây đa năng Roler RJ-4206 giảm 35% chỉ 1,288 triệu;

Cây nước nóng lạnh COEX CW-7119 (Màu đen) giảm 47% chỉ 2,988 triệu;

Quạt điều hòa COEX CA-7120A (Có điều khiển) giảm 47% chỉ 1,588 triệu.

Chạm tới tương lai với combo công nghệ hot nhất tháng 8

Thời điểm tựu trường đã đến gần, đây cũng là lúc học sinh, sinh viên và cả dân văn phòng bắt đầu tìm kiếm những thiết bị công nghệ phục vụ cho học tập, làm việc và giải trí. Nắm bắt đúng nhu cầu này, MediaMart mang đến chương trình khuyến mãi giúp khách hàng dễ dàng nâng cấp laptop, smartphone với chi phí vô cùng hợp lý.

Laptop mỏng nhẹ, pin “trâu”, cấu hình mượt mà cho học online, làm việc di động? Hay smartphone camera đẹp, hiệu năng tốt để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ mỗi ngày? Tất cả đều đang được giảm giá mạnh – sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong năm học và năm làm việc mới hiệu quả hơn bao giờ hết. Cùng khám phá loạt sản phẩm công nghệ đang “sale sâu” tại MediaMart ngay hôm nay:

Laptop Acer Aspire Go AG15-31P-32U6 /i3-N305/8GB/512GBSSD/15.6FHD/Win11 giảm 29% chỉ 8,89 triệu;

Laptop Asus E1404FA-NK177W /R5-7520U/16GB/512GSSD/14FHD/W11 giảm 35% chỉ 10,99 triệu;

Laptop Dell Inspiron 3530 N5I5340W1 /i5-1334U/16G/512GbSSD/15.6FHD/W11/OffHS21 giảm 34% chỉ 15,89 triệu;

Laptop MSI Modern 15 B12MO-628VN/i5-1235U/16GB/512GSSD/15.6FHD/IPS/W11H/Đen/2YWTY giảm 39% chỉ 10,99 triệu;

Apple Macbook Air M1 2020 /CPU Apple M1/8GB/SSD 256GB /Gray Space giảm 43% chỉ 16,49 triệu;

iPhone 13 128G giá niêm yết 16,99 triệu giảm còn 11,388 triệu;

ZTE A35 (4+64GB) giá niêm yết 1,99 triệu giảm còn 1,488 triệu;

iPhone 16 Pro Max 256G giá niêm yết 34,99 triệu giảm còn 29,888 triệu

Bên cạnh việc sắm laptop và smartphone cho năm học mới, khách hàng là học sinh, sinh viên, người đi làm còn có cơ hội sắm vô số mặt hàng phụ kiện với giá siêu hời duy nhất ngày 8.8.

Khách hàng có thể tham khảo: Camera IP Wifi Ezviz CS-C6N 1080P (đàm thoại, quay quét, H265) giá niêm yết 590.000đ giảm còn 328.000đ; Camera wifi iMou Ranger 2C TA52P (5MP, đàm thoại, quay quét) giá niêm yết 990.000đ giảm còn 588.000đ; Loa máy tính Bluetooth Fenda A140X/ 2.1, có điều khiển giá niêm yết 1,417 triệu giảm còn 888.000đ; Củ sạc nhanh Anker 20W A2348 01 USB-C + 01 USB-A giá niêm yết 299.000đ giảm còn 148.000đ.

Không chỉ cam kết đem đến sản phẩm chính hãng với mức giá thành rẻ mà MediaMart còn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện các dịch vụ đi kèm. Theo đó, MediaMart cam kết duy trì chính sách: Miễn phí vận chuyển; trả góp 0% lãi suất; bảo hành 1 đổi 1 đến 90 ngày tùy dòng sản phẩm.

Để được mua sắm được giá tốt, quý khách hàng đừng quên đặt hàng online thông qua website http://mediamart.vn, liên hệ qua hotline bán hàng 1900 6788 hoặc mua trực tiếp tại hơn 380 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc vào 8/8 trong chương trình “Siêu Sale 8.8 - Giảm Tất Tần Tật”.