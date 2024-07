Siêu thị điện máy MediaMart Sale tưng bừng mừng nhà vô địch Euro Cup 2024

(VTC News) -

Euro Cup 2024 đã bước vào chặng đua nước rút để tìm ra chủ nhân chiếc cúp danh giá nhất nhì trên thế giới. Kích cầu mua sắm dịp này, hệ thống siêu thị điện máy MediaMart liên tục tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá sâu lên đến 50% cho hàng nghìn mặt hàng cùng cơ hội trúng quà lớn tổng trị giá đến 1.2 tỷ đồng.

Theo đó, chương trình “Sale tưng bừng, mừng nhà vô địch” diễn ra từ ngày 3/7 - 15/7 với hàng loạt sản phẩm TV, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, hàng công nghệ… đồng loạt giảm sốc đến 50%, mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi.

Đặc biệt, bạn còn có cơ hội nhận các phần quà hấp dẫn như: được tặng quạt cây trị giá đến 890.000 đồng, trả góp 0% lãi suất, mua hóa đơn từ 1 triệu trở lên được tham gia bốc thăm trúng Smart TV 65 inch và hàng ngàn giải thưởng khác, tổng trị giá 1.2 tỷ….

Ngày 29/6, tại 35 điểm của siêu thị điện máy MediaMart đã diễn ra lễ bốc thăm đợt 1 dành cho khách mua hàng từ ngày 25/5 đến ngày 26/6, tìm ra chủ nhân của 665 giải thưởng bao gồm 35 TV LED Smart 32 inch Coex 32FH6000X, 35 máy xay sinh tố đa năng ROLER RB-4101, 70 Bếp nướng điện không khói COEX CEG-2121, 525 Ấm siêu tốc 1.8 Lít Kipor KP-A318SA 1500W.

Vẫn còn 35 chiếc Smart TV 4K 65inch, 35 chiếc TV LED Smart 32 inch Coex 32FH6000X và hàng ngàn giải thưởng đang tìm chủ nhân. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành người may mắn tiếp theo trúng quà to khi mua sắm tại MediaMart đến hết ngày 14/7 để tham gia và lễ bốc thăm may mắn đợt 2 diễn ra ngày 20/7.

Tiếp tục đồng hành cùng Euro Cup với những trận cầu kịch tính, nếu chiếc tivi nhà bạn đang gặp trục trặc, lỗi tín hiệu, chất lượng hình ảnh, âm thanh không đảm bảo, đừng chần chừ mà hãy tham gia ngay vào chương trình “đổi cũ lấy mới” tivi tại MediaMart với giá thu hồi tới 2 triệu.

Thậm chí, không cần đợi tivi cũ hỏng, bạn vẫn có thể lên đời cho mình và gia đình một chiếc tivi màn hình lớn, mang đến trải nghiệm xem mãn nhãn, nhất là những trận cầu đỉnh cao.

Tại MediaMart, trong chương trình “Sale tưng bừng, mừng nhà vô địch”, các dòng TV đủ thương hiệu từ Coex, TCL đến Samsung, Sony, LG… đang được giảm giá sập sàn, lên đến 50%. Chỉ cần mua tivi từ 43inch, người mua được tặng ngay bộ phiếu mua hàng tới 10 triệu, được hỗ trợ trả góp và bốc thăm hàng ngàn phần quà hấp dẫn khác.

Đừng bỏ lỡ những chiếc Smart TV 4K 55 inch với giá rẻ chưa từng có 5,99 triệu, hay Smart tivi 4K 65inch Google tivi giá chỉ 9.89 triệu, Smart tivi 4K 55 inch Samsung 55AU7700 giá siêu sốc 10.29 triệu tức là được giảm tới 46% so với giá niêm yết 18,99 triệu, Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UR8050PSB tích hợp trí thông minh nhân tạo ThinQ AI giảm từ 22,49 triệu xuống còn 11,99 triệu, Smart tivi 4K 75 inch TCL 75P638 giảm tới 49% giá không thể rẻ hơn chỉ 13.49 triệu..

Mùa hè vẫn là “mùa hoàng kim” của hàng điện máy giải nhiệt, trong đó, điều hòa là thiết bị không thể thiếu phục vụ những ngày hè oi ả. Tại MediaMart khi mua sắm điều hòa, người dùng sẽ nhận được loạt ưu đãi cực lớn, cụ thể là nhận ngay 6 ưu đãi tới 7 triệu trong đó đồng loạt giảm giá đến 3 triệu, tặng gói vật tư và công lắp đến 1.350.000 đồng; tặng thêm E-voucher 10 triệu; đổi cũ lấy mới giá thu hồi đến 2 triệu, bảo hành 1 đổi 1 trong 90 tháng, trả trước 0 đồng trả góp lãi suất 0%.

Săn nhanh kẻo lỡ điều hòa Inverter 9000BTU giá rẻ vô địch chỉ từ 4.99 triệu, điều hòa Samsung 1 chiều Inverter 9.000BTU AR10DYHZAWKNSV giá chỉ 6.99 triệu tức là giảm 42% so với giá niêm yết 11,99 triệu, hay điều hòa Gree 1 chiều 9.000BTU AMORE9CN giảm 34% còn 5,99 triệu….

Không chỉ có điều hòa, các thiết bị điện lạnh khác như máy giặt, tủ lạnh cũng sale tưng từng. Chỉ với mức giá hơn 4 triệu, người mua đã sở hữu cho mình một chiếc tủ lạnh Inverter 189 lít hoặc một chiếc máy giặt lồng đứng với khối lượng giặt 8.5kg, máy giặt lồng ngang thì có mức giá giảm đậm sâu tới 45% ví dụ như chiếc Samsung Inverter 9.5kg WW95TA046AX/SV giá cực sốc 7.59 triệu, tủ lạnh Side by side cũng giảm tới 48% như chiếc Aqua Inverter 541 lít giá chỉ 9.79 triệu…

Háo hức đón chờ nhà vô địch Euro Cup năm nay nhưng không quên nhiệm vụ học tập và làm việc hiệu quả, khoảnh khắc chia sẻ cùng bạn bè, người thân những trải nghiệm thú vị bên cạnh chiếc laptop hay smartphone thân cận.

Hãy thỏa sức giải trí, sáng tạo với những thiết bị công nghệ nhiều tính năng hiện đại đang được giảm giá cực mạnh dịp này tại MediaMart: Laptop giảm tới 50%, giá chỉ từ 9.290.000 đồng, tặng thêm 1000 quạt mát trị giá 890.000 đồng, Laptop Acer, laptop Lenovo core i5 đồng giá chỉ 14.990.000 đồng; điện thoại cấu hình cao giá rẻ, giảm thêm 400.000 đồng khi thanh toán qua VNpay trong đó nổi bật là iphone 15 Pro Max 256G giảm 21% giá chỉ 21.19 triệu, Samsung A15 128G giảm 15% giá chỉ 4.25 triệu….

Không chỉ mang đến ưu đãi về giá, MediaMart vẫn duy trì chính sách hỗ trợ trả góp lãi suất 0%, miễn phí vận chuyển và lắp đặt, đặc biệt là cơ hội Bốc thăm trúng Smart tivi 65inch cùng hàng ngàn giải thưởng trị giá đến 1.2 tỷ đồng, trả góp 0% lãi suất dành cho tất cả khách mua hàng và áp dụng đối với toàn bộ các sản phẩm bán ra trong đợt khuyến mại này.

Tiếp tục tham gia và đồng hành cùng Euro Cup 2024 đang diễn ra sôi động, chương trình khuyến mại từ các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, tiêu biểu là hệ thống điện máy MediaMart hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý, nhằm thúc đẩy nhu cầu mua sắm trực tiếp và online trong đợt cao điểm hè.

Xem chi tiết tại website http://MediaMart.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 19006788.