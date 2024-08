Siêu thị điện máy đồng loạt giảm giá tới 70% dịp Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

MediaMart nhanh chóng tung ra các chương trình giảm giá từ 30% đến 70% tất cả các mặt hàng TV, Tủ lạnh, Máy giặt, Điều hòa, Quạt mát, Smartphone, Laptop… Đây được xem là dịp mua sắm tiết kiệm với nhiều khuyến mại hấp dẫn từ các hãng và hệ thống bán lẻ.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ lễ kéo dài 4 ngày từ 31/8 đến 3/9, trở thành "cơ hội vàng" để ngành bán lẻ kích cầu tiêu dùng. Nắm bắt xu hướng đó, hệ thống siêu thị điện máy MediaMart lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, chương trình khuyến mãi nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Với mức giảm giá sâu, nhiều sản phẩm điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, TV, gia dụng.. có mức giá rẻ chưa từng có như: Smart TV LG 55inch giảm sốc 47% nay chỉ còn 8,99 triệu đồng; máy giặt lồng đứng Coex 10,5Kg giảm sốc 49% nay chỉ còn 3,99 triệu đồng; máy giặt Electrolux Inverter 10Kg giảm sốc 39% nay chỉ còn 6,99 triệu đồng; bếp điện từ Coex giảm sốc 62% nay chỉ còn 490 nghìn đồng,...

Không chỉ giảm giá trực tiếp, khách hàng còn được tặng ngay các voucher từ 100 nghìn đồng đến 10 triệu đồng.

Nghỉ lễ cũng là thời gian tuyệt vời nhất để thư giãn và đắm chìm trong những bộ phim lãng mạn, hay hòa mình cùng không khí sôi động của những mùa giải thể thao mới.

Góp phần mang đến trải nghiệm giải trí đầy chân thực cho khách hàng, các mẫu tivi thông minh với công nghệ âm thanh và hình ảnh sống động, sắc nét 4K, 8K đang được giảm giá cực hấp dẫn:

Smart TV Skyworth 43inch thiết kế tràn viền giảm sốc 47% chỉ còn 4,49 triệu đồng; Smart TV Skyworth 55inch giảm sốc 46% chỉ còn 6,49 triệu đồng; QNED Tivi 4K LG 55inch giảm sốc 49% chỉ còn 12,99 triệu đồng; Smart TV Samsung 4K 55inch giảm sốc 45% chỉ còn 11,49 triệu đồng...

Ngoài ra, khi mua tivi, khách hàng được tặng thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn khác như: bếp nướng không khói, quạt cây, lò vi sóng, phiếu mua hàng trị giá 10 triệu đồng,...

Tình trạng nắng nóng đã qua mùa cao điểm. Tuy nhiên với thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay thì điều hoà chắc chắn là sự lựa chọn không tồi để đảm bảo không khí gia đình luôn trong lành và mát rượi. Các hãng điều hoà nổi tiếng lâu đời cũng góp mặt trong chương trình sale sốc lần này như:

Điều hòa Casper 1C Inverter 9.000BTU giá niêm yết 7,49 triệu đồng nay chỉ còn 4,89 triệu đồng; Điều hòa Samsung 1C Inverter 12.000BTU giá niêm yết 13,49 triệu đồng nay chỉ còn 7,99 triệu đồng; Điều hòa Daikin 1C Inverter 9.200BTU giá niêm yết 12,75 triệu đồng nay chỉ còn 8,69 triệu đồng; điều hòa LG 1C Inverter 11.000BTU giá niêm yết 12,79 triệu đồng nay chỉ còn 8,49 triệu đồng...

Để nâng cấp chất lượng sống, nâng tầm vẻ đẹp nội thất thì không thể không kể đến tủ lạnh và máy giặt - hai món đồ phải có trong mỗi gia đình. Không những đem đến nhiều công nghệ giặt hiện đại mà hiện nay, những chiếc tủ lạnh và máy giặt được giảm giá tại MediaMart đều mang đến thiết kế sang trọng và đẳng cấp.

Nếu khách hàng là fan trung thành của các thương hiệu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc thì đừng bỏ qua: Tủ lạnh Toshiba Inverter 249L giá niêm yết 10,9 triệu đồng nay chỉ còn 6,89 triệu đồng; Tủ lạnh LG Inverter 217L giá niêm yết 8,99 triệu đồng nay chỉ còn 5,49 triệu đồng; Tủ lạnh Samsung Inverter 488L 4 cửa giá niêm yết 23,99 triệu đồng nay chỉ còn 17,49 triệu đồng; Máy giặt Panasonic 8.5Kg giá niêm yết 7,69 triệu đồng nay chỉ còn 4,99 triệu đồng; máy giặt lồng ngang LG AI DD giá niêm yết 7,99 triệu đồng nay chỉ còn 6,49 triệu đồng,...

Không dừng lại ở đó, khi mua các sản phẩm điều hoà, tủ lạnh, máy giặt, khách hàng còn được tặng bình siêu tốc, phiếu mua hàng trị giá 10 triệu, trả góp lãi suất 0%,...

Với đợt nghỉ lễ dài ngày như năm nay thì đây cũng là lúc các bà mẹ, ông bố trổ tài nấu ăn, mang đến bữa cơm ấm cúng, ý nghĩa cho gia đình. Vậy nên khách hàng cũng đừng bỏ qua các mặt hàng gia dụng, đồ làm bếp đang được giảm giá siêu đậm 50% - 70%, trong đó: Nồi cơm điện cơ 1L Toshiba giảm sốc 37% chỉ còn 499.000 đồng;

Bếp từ đôi Sunhouse giảm sốc 47% chỉ còn 3,68 triệu đồng; Máy xay đa năng 3 cối Philips giảm sốc 45% chỉ còn 690.000 đồng; Lò nướng 30L Galanz giảm sốc 48% chỉ còn 690.000 đồng, nồi chiên không dầu 6.5L Sunhouse giảm sốc 38% chỉ còn 990.000 đồng;...

Bên cạnh đó, các thiết bị khác như quạt mát, máy sấy, máy hút bụi, máy lọc nước,...cũng đồng loạt giảm giá cực sốc và đều đến từ các hãng có tên tuổi nổi bật như: Quạt cây Điện cơ giá niêm yết 790.000 đồng nay chỉ còn 399.000 đồng; Lò vi sóng 20L Roler giá niêm yết 2,12 triệu đồng chỉ còn 1,09 triệu đồng;

Máy rửa bát Bosch giá niêm yết 23,5 triệu đồng nay chỉ còn 11,9 triệu đồng; Bình nóng lạnh Ariston 6L giá niêm yết 3,08 triệu đồng nay chỉ còn 1,99 triệu đồng; Cây nước 2 vòi Toshiba giá niêm yết 6,66 triệu đồng nay chỉ còn 3,99 triệu đồng;...kèm thêm với đó là nhiều quà tặng hấp dẫn khác như: phiếu giảm giá, quà tặng trị giá 400.000 đồng, dây cáp khi lắp đặt,...

Hòa mình cùng không khí chào đón năm học mới “Back to school”, các mẫu laptop, điện thoại dành cho học sinh-sinh viên với cấu hình mạnh mẽ, bộ nhớ khủng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như: Asus, Lenovo, Apple, Samsung, Oppo cũng được giảm giá sâu trong chương trình lần này.

Cụ thể, Laptop Asus ExpertBook giảm mạnh 37% so với giá niêm yết, nay chỉ còn 11,99 triệu đồng; Laptop Lenovo V14 G3 giảm 38% so với giá niêm yết, nay chỉ còn 7,99 triệu đồng; iPhone 15 Pro Max 256G Blue giá niêm yết 34,99 triệu, giảm sốc 17% nay chỉ còn 29,09 triệu đồng; iPhone 13 128GB giá niêm yết 16,99 triệu đồng, nay chỉ còn 13,69 triệu đồng; Samsung A15 128GB giảm 16%, nay chỉ còn 4,19 triệu đồng...

Khi mua các sản phẩm laptop, điện thoại, khách hàng còn được nhận các phần quà như: Quạt mát, trả góp 0%, giảm đến 400.000 đồng khi thanh toán VNPAY, ưu đãi mua củ sạc chính hãng chỉ 399.000 đồng, phiếu mua hàng giảm 10%,...

Ngoài ra, các phụ kiện, sản phẩm về âm thanh, hình ảnh cũng được giảm 50%, giá chỉ từ 129.000 đồng, giúp khách hàng thỏa mãn các sở thích cá nhân như giải trí, ca hát, trình diễn,...trong ngày Quốc Khánh. Rất nhiều mặt hàng tham gia đường đua giảm giá “không phanh” lần này như: Loa xách tay mini Mitsunal kèm 2 mic giá niêm yết 3,99 triệu đồng, giảm 43% nay chỉ còn 2,29 triệu đồng;

Loa điện Dalton kèm 2 mic giá niêm yết 14,99 triệu đồng, giảm 40% nay chỉ còn 8,99 triệu đồng; Chuột quang không dây Genius giảm 44% so với giá niêm yết, nay chỉ còn 129.000 đồng; Tai nghe bluetooth Wopow Max 07s giảm 49% so với giá niêm yết, nay chỉ còn 299.000 đồng; Loa bluetooth WK giảm 46% so với giá niêm yết, nay chỉ còn 189.000 đồng,...

Không chỉ cam kết đem đến sản phẩm chính hãng với mức giá thành rẻ nhất, MediaMart còn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện các dịch vụ đi kèm. Theo đó, MediaMart cam kết duy trì chính sách: Miễn phí vận chuyển; trả góp 0% lãi suất; bảo hành 1 đổi 1 đến 90 ngày tùy dòng sản phẩm.

Để được mua sắm được giá tốt, quý khách hàng đừng quên đặt hàng online thông qua website http://mediamart.vn, liên hệ qua hotline bán hàng 1900 6788 hoặc mua trực tiếp tại hơn 380 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc trong chương trình “Mừng đại lễ 2/9 - Sale đột phá - Giảm giá không phanh”.