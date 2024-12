Siêu thị cao cấp Finelife đánh dấu cột mốc kỷ niệm 5 năm thành lập

(VTC News) -

Ngày 7/12, Siêu thị cao cấp Finelife tưng bừng tổ chức sự kiện chào đón sinh nhật lần thứ 5 tại Finelife Foodstore Hà Đô (quận 10). Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương Mại TP.HCM (Saigon Co.op), ông Lê Trường Sơn - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, ban lãnh đạo Saigon Co.op cùng các đối tác và đông đảo khách hàng đã tham dự chương trình.

Là thành viên "trẻ" trong đại gia đình "Co.op" do Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đầu tư, hệ thống siêu thị cao cấp Finelife không chỉ là biểu tượng của sự đổi mới mà còn định hình lại phân khúc siêu thị cao cấp đầy tiềm năng tại thị trường Việt Nam.

Với phương châm “Bringing The Fine Life Closer To You - Mang cuộc sống tốt đẹp đến gần bạn hơn”, siêu thị cao cấp Finelife luôn đặt yếu tố sức khoẻ của khách hàng lên hàng đầu. Từ những khởi đầu đầy mới mẻ cho đến hôm nay, hệ thống siêu thị Finelife đón hơn 2.000 lượt khách mỗi ngày.

Sự kiện đánh dấu cột mốc mới của Finelife với chủ đề “05 Năm đồng hành - Trao gửi tin yêu” - không chỉ thực hiện nghi thức cắt bánh kem, Finelife còn trao tặng những phần quà “nho nhỏ” đến ban lãnh đạo, quý đối tác, anh chị CBNV và cùng những vị khách hàng thân thiết như một lời cảm ơn vì đã đồng hành cùng Siêu thị Finelife trên chặng đường 05 năm vừa qua.

Trong đó, chương trình bốc thăm trúng thưởng “Mừng Finelife lên 5 - Rinh ngay quà lớn” thu hút hàng ngàn lượt khách tham gia. Cũng tại sự kiện bốc thăm ngày 7/12, những vị khách hàng tại chung cư HaDo Centrosa cùng Siêu thị Finelife trực tiếp tham gia bốc thăm chọn ra những vị khách hàng may mắn của chương trình và lễ trao giải sẽ diễn ra vào 14/12 sắp tới.

Chuỗi sự kiện check-in trao quà bất ngờ, minigame trả lời câu hỏi khuấy động tại buổi lễ thu hút đông đảo người tham gia nhận ngay những phần quà giá trị lên đến 2 triệu đồng.

Nhân dịp mừng sinh nhật tròn 5 tuổi, chuỗi siêu thị cao cấp Finelife xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả quý khách hàng, đối tác đã luôn gắn bó, yêu thương để cho Finelife có cơ hội được đồng hành, mang những sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất đến với mỗi gia đình.

