Siêu nhạc hội Moments of Wonder bán vé từ 1/8: Khai hoả cuộc đua săn vé

Đại nhạc hội quốc tế 8Wonder với chủ đề “Moments of Wonder” chính thức mở bán vé từ 10h30 ngày 1/8, với mức giá từ 600.000 đồng mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn vé đa dạng cùng loạt đặc quyền hấp dẫn. Hàng loạt siêu sao đình đám khắp năm châu như DJ Snake, J Balvin, Kid LAROI, DPR IAN đến SOOBIN, Hòa Minzy sẽ “kích hoạt” siêu lễ hội âm nhạc cháy nhất mùa thu, hứa hẹn bùng nổ mọi giác quan, vỡ oà cảm xúc.

Ngay sau khi công bố chủ đề đặc biệt “Moments of Wonder”- hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với sự góp mặt của dàn sao đình đám như DJ Snake, J Balvin, Kid LAROI, DPR IAN, SOOBIN, Hòa Minzy, 8Wonder tiếp tục tạo nên cơn sốt khuynh đảo mạng xã hội khi tung ra sơ đồ chỗ ngồi và bảng giá vé chính thức.

DJ Snake sẽ là ngôi sao chính của đại nhạc hội. (Ảnh: NSCC)

Theo công bố từ ban tổ chức, đại nhạc hội quốc tế Moments of Wonders chính thức mở bán vé từ 10h30 sáng ngày 1/8 với nhiều phân hạng đa dạng, được thiết kế theo từng cung bậc trải nghiệm. Khu Fanzone – bao gồm hai khu vực Ánh Sáng 1 và Ánh sáng 2 nằm sát sân khấu, mang đến vị trí lý tưởng để “đu idol” ở cự ly gần nhất. Với giá vé 2.500.000 đồng, khán giả sẽ nhận được lightstick cùng bộ quà tặng được thiết kế đặc biệt góp phần tạo nên bầu không khí bùng nổ, gắn kết giữa người hâm mộ và nghệ sĩ.

Vé sẽ được mở bán chính thức từ 1/8. (Ảnh: BTC)

Lấy cảm hứng xuất phát từ Đại lễ hào hùng của dân tộc, nhóm vé GA chia thành 16 phân khu mang những tên gọi ý nghĩa như Độc Lập, Tự Do, Tự Hào, Khát Vọng… với vị trí trải dài từ chính diện đến hai bên sân khấu. Mức giá hấp dẫn chỉ từ 600.000 đến 2.000.000 đồng, đi kèm lightstick cầm tay cho mỗi hạng vé, giúp tất cả khán giả đều có cơ hội tận hưởng bữa tiệc âm nhạc hoành tráng ngay tại Hà Nội, và hòa mình vào bầu không khí tự hào dân tộc, khát vọng vươn tầm thế giới.

Bên cạnh nhóm vé GA có mức giá hợp lý, 8Wonder 2025 còn mang đến nhiều lựa chọn cho những khán giả mong muốn không gian riêng tư và trải nghiệm cao cấp. Các hạng vé VIP gồm Hạnh Phúc, Phi Thường và Kỳ Tích sở hữu vị trí ngồi cố định với tầm nhìn đẹp, khu vực check-in riêng và bộ quà tặng hấp dẫn từ ban tổ chức, với mức giá dao động từ 2.500.000 - 10.000.000 đồng.

Nổi bật trong nhóm vé VIP là ba phân khu cao cấp nhất có tên Hạnh Phúc 1 - 2 - 3, mở ra trải nghiệm tận hưởng âm nhạc hoàn toàn khác biệt và đẳng cấp với ghế ngồi và bàn sofa, bàn tròn hoặc bàn cocktail, cùng vị trí độc nhất, chính diện bao quát toàn bộ sân khấu. Khán giả tại khu vực này không chỉ nhận được bộ quà tặng độc quyền của sự kiện, mà còn được phục vụ ẩm thực cao cấp và đồ uống không giới hạn trong suốt chương trình. Vé được “lên kệ” với số lượng giới hạn, dành riêng cho những ai muốn sở hữu không gian thưởng thức âm nhạc đầy đặc quyền và đẳng cấp.

Các hạng vé đi kèm nhiều quyền lợi hấp dẫn. (Ảnh: BTC)

Moments of Wonder – sự kiện âm nhạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên dàn siêu sao quốc tế từ khắp các châu lục như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI và DPR IAN cùng hội tụ trên một sân khấu tại Hà Nội để hoà nhịp, chung vui dịp đại lễ của dân tộc.

DJ Snake hứa hẹn khuấy động không khí với những bản hit toàn cầu như Taki Taki hay Lean On, trong khi J Balvin – nghệ sĩ có nhiều ca khúc No.1 nhất trên bảng xếp hạng Latin Airplay của Billboard – sẽ mang đến sắc màu Latin rực rỡ qua loạt ca khúc đình đám từng khuấy đảo các bảng xếp hạng thế giới.

Trong khi đó, The Kid LAROI với chất nhạc hiện đại, giàu cảm xúc và DPR IAN – nghệ sĩ châu Á gây ấn tượng với màu sắc âm nhạc độc đáo, pha trộn giữa rock, jazz, techno và alternative, sẽ góp phần tạo nên một đêm nhạc bùng nổ và cuốn hút.

Cùng góp mặt trong đại tiệc âm nhạc tháng 8 này là những gương mặt nổi bật nhất của âm nhạc Việt hiện nay. SOOBIN, ca sĩ toàn năng với khả năng biểu diễn cuốn hút cùng tư duy nghệ thuật hiện đại, hứa hẹn trình làng một hình ảnh mới mẻ, đậm chất cá nhân và đầy cảm hứng sáng tạo. Bên cạnh đó, Hòa Minzy – sau thành công ấn tượng của MV Bắc Bling ra mắt đầu năm nay, sẽ tiếp tục ghi dấu ấn với phong cách biểu diễn giàu cảm xúc, mang đậm tinh thần dân tộc trên sân khấu Moments of Wonder.

8WONDER 2025 – MOMENTS OF WONDER, là siêu nhạc hội tầm cỡ hàng đầu khu vực, sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23/8 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC), Đường Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội. Lấy cảm hứng từ thông điệp “Việt Nam hùng cường từ những khoảnh khắc diệu kỳ”, Moments of Wonder mang đến một hành trình đa giác quan bùng nổ – nơi âm nhạc thăng hoa, công nghệ hội tụ và văn hóa Việt được tôn vinh trong không gian giàu cảm hứng tại vùng đất huyền thoại. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đẳng cấp cùng chuỗi trải nghiệm đa tầng, kết nối hiện tại và tương lai Việt Nam bằng nghệ thuật đỉnh cao. Vé sẽ mở bán chính thức từ 10h30 sáng ngày 1/8 tại website: https://8wonder.vn