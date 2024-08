Siêu cúp châu Âu Real Madrid vs Atalanta: Mbappe ra mắt

(VTC News) -

Real Madrid và Atalanta chạm trán nhau trong trận tranh Siêu cúp châu Âu 2024. Chi tiết quan trọng nhất mà người hâm mộ chờ đợi ở trận đấu này có lẽ là màn ra mắt của Kylian Mbappe trong màu áo Real Madrid.

Real Madrid vừa chính thức công bố đội hình 23 cầu thủ cho trận Siêu cúp châu Âu. Đội hình bao gồm đầy đủ các ngôi sao chủ chốt của CLB, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tân binh Kylian Mbappe.

Ông Carlo Ancelotti có lẽ đang cân nhắc giữa 2 sơ đồ 4-4-2 (Mbappe, Vinicius Jr đá cao nhất), hoặc sơ đồ 4-3-3 (Mbappe trung phong, Vinicius Jr và Rodryo đá cánh).

Mbappe vẫn chưa đá chính lần nào kể từ khi gia nhập Real Madrid. Tuy nhiên, anh vẫn thể hiện tốt trên sân tập, hòa nhập nhanh với những đồng đội mới. Không ngoại trừ khả năng Mbappe sẽ có tên trong đội hình xuất phát của ông Ancelotti hôm 15/8.

Siêu cúp châu Âu Real Madrid vs Atalanta diễn ra khi nào?

Siêu cúp Châu Âu là trận đấu giữa nhà vô địch Champions League và Europa League, để tìm ra đội bóng xuất sắc nhất châu lục. Năm nay, 2 CLB góp mặt trong trận tranh siêu cúp là Real Madrid (vô địch Champions League) và Atalanta (vô địch Europa League)

Trận Siêu cúp Châu Âu diễn ra lúc 2h ngày 15/8 (giờ Việt Nam). Real Madrid và Atalanta sẽ thi đấu trên sân Kazimierz Gorski (Warsaw, Ba Lan).

Sân đấu này có sức chứa 58.580 khán giả. Đội tuyển quốc gia Ba Lan thường chọn sân Kazimierz Gorski làm sân nhà trong các trận quốc tế.

Đây từng là địa điểm diễn ra những trận cầu quan trọng của cúp châu Âu, trong đó có trận chung kết Europa League năm 2015 (Sevilla thắng 3-2 Dnipro).

Theo luật của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), nếu Real Madrid và Atalanta hòa nhau sau 90 phút chính thức, 2 đội sẽ đá luân lưu để xác định nhà vô địch. Trận đấu này không có hiệp phụ.

Xem trực tiếp bóng đá Real Madrid vs Atalanta kênh nào?

Trận Siêu cúp Châu Âu giữa Real Madrid và Atalanta được tường thuật trực tiếp trên kênh ON Football, hoặc ứng dụng On Plus/ ON thuộc hệ thống của VTV Cab.

Khán giả có thể cập nhật tin tức, kết quả của trận tranh Siêu cúp Châu Âu thông qua Báo điện tử VTC News.

Siêu cúp Châu Âu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1973, khi Ajax thắng AC Milan theo thể thức lượt đi - lượt về. Real Madrid hiện là đội bóng giành nhiều Siêu cúp nhất (5 lần), ngang thành tích của Barcelona và AC Milan. Họ đứng trước cơ hội thắng trận chung kết thứ 6 tại đấu trường này, khi đối thủ chỉ là Atalanta non trẻ tại đấu trường châu lục.