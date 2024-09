Showbiz 20/9: Phim kinh dị 'Cám' ra rạp, vợ chồng Lý Hải lên tiếng việc từ thiện

(VTC News) -

Cùng điểm qua những tin tức showbiz đáng chú ý trong ngày 20/9.

Phim kinh dị "Cám" công chiếu

Sau một thời gian chờ đợi, phim điện ảnh Cám - một dị bản kinh dị từ câu truyện cổ tích nổi tiếng Tấm Cám sẽ bắt đầu khởi chiếu trên toàn quốc từ hôm nay 20/9.

Cám là dự án điện ảnh được thực hiện bởi bộ đôi nhà sản xuất Hoàng Quân và đạo diễn Trần Hữu Tấn, cùng ê-kíp series Tết ở làng Địa Ngục và phim điện ảnh Kẻ ăn hồn.

Trailer phim "Cám".

Khác biệt lớn nhất trong dị bản kinh dị này là tình cảm chị em giữa Tấm (Rima Thanh Vy) và Cám (Lâm Thanh Mỹ). Từ nhỏ, dù bị người đời ghét bỏ, Tấm luôn đứng ra bảo vệ và che chở cho em gái. Vì bị gia đình và làng xóm hắt hủi, nhân vật Cám từ một thiếu nữ hiền hòa sau khi bị một thực thể thao túng đã trở thành một ác quỷ lòng đầy căm hận.

Tại những suất chiếu sớm, nhiều khán giả, giới truyền thông đánh giá tích cực. Dù chưa công chiếu nhưng phim hiện đã có tới hơn 19 nghìn vé được đặt trước.

Vợ chồng Lý Hải lên tiếng chuyện kêu gọi từ thiện

Lý Hải - Minh Hà xin lỗi khán giả vì không thể trực tiếp đi trao quà cho bà con vùng lũ. "Rất xin lỗi vì lần này Lý Hải - Minh Hà không thể đi cùng những chuyến hàng miền Nam với đầy ắp tình yêu thương được", họ thông báo.

Dưới phần bình luận, có người góp ý Lý Hải - Minh Hà cần xem xét lại việc đi từ thiện. Bởi lẽ nhiều người tin tưởng mới ủng hộ, quyên góp. Vì vậy, việc cả hai không tham gia trong chuyến cứu trợ lần này khiến họ thất vọng, hụt hẫng.

Lý Hải - Minh Hà có nhiều hoạt động thiết thực để giúp bà con vùng bão lũ.

Để tránh hiểu lầm không đáng có, Minh Hà giải thích ngay từ đầu cô thông báo sẽ cử đại diện tham gia.

"Trước đó, em có thông báo là đại diện của bên em đi. Nếu chuyến nào em đi được, sẽ thông báo rõ. Chồng em đi làm. Em còn 4 đứa con nhỏ mới vào đầu năm học nên lần này không thể đi được. Em có thông báo trước để mọi người tránh hiểu lầm. Em sẽ cân nhắc lại trường hợp không đi được có nên làm nữa không.

Thật sự là mấy ngày nay cũng còn nhiều người nhắn, muốn tặng bút sách, tập vở, quần áo cho các em học sinh ở vùng lũ. Em có thể đại diện xin chuyến xe 0 đồng Bắc Nam chuyển ra đó, có đơn vị sẽ làm danh sách xác nhận giùm. Nhưng thật sự là em chưa đi được", bà xã Lý Hải giải thích.

Ngoài ra, khi Minh Hà đăng các bài viết cảm ơn những đơn vị vận chuyển hàng từ thiện giúp cô cũng bị nhiều tài khoản mạng để lại bình luận tiêu cực.

"Những người chung tay giúp và không nghĩ đến lợi ích gì của họ, bên mình đều đăng bài cảm ơn hết. Tại sao mình lại không thể đăng bài cảm ơn ghi nhận sự trợ giúp hiệu quả của họ? Mình nghĩ lòng tốt cần được khuyến khích và lan tỏa. Ai giúp mình đều đăng bài cảm ơn hết. Mình cũng không nhận một đồng nào để quảng cáo, và bên xe cũng không hề nhờ mình đăng gì quảng cáo", cô chia sẻ.

Tuấn Hưng gặp chấn thương

Tuấn Hưng vừa thông báo gặp sự cố khi bị chấn thương đầu gối trái trong quá trình tập luyện cho đêm nhạc cùng Duy Mạnh tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc ngày 21/9.

Theo hình ảnh Tuấn Hưng chia sẻ, nam ca sĩ gặp chấn thương khá nghiêm trọng. Anh được bác sĩ chỉ định hạn chế vận động. Tuy nhiên, Tuấn Hưng nói anh vẫn lạc quan.

Tuấn Hưng gặp chấn thương ở chân.

Trước đó, Tuấn Hưng và Duy Mạnh kết hợp làm đêm nhạc để dành số tiền 3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bão lũ.

“Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi. Thoắt cái đã 14 năm, bây giờ mới đứng chung với nhau trên sân khấu. May mắn ý nghĩa của show diễn là việc làm to lớn đối với hai anh em và những người tổ chức chương trình”, Tuấn Hưng chia sẻ.

Rap Việt mùa 4 công bố luật chơi mới

Đến với Rap Việt 2024, trận chiến tranh giành thí sinh càng căng thẳng hơn khi các huấn luyện viên giờ đã có thêm quyền năng khóa vàng.

Theo đó, quyền sử dụng ưu tiên này chỉ dành riêng cho các huấn luyện viên đạp chọn. Chỉ ai thực hiện nhanh nhất mới được sử dụng khóa vàng và đeo nó cho một huấn luyện viên mà họ cho là "mối nguy" tiềm tàng trong việc tranh giành thí sinh yêu thích của mình.

Huấn luyện viên bị đeo khóa vàng sẽ không được giành thí sinh cũng như không được tranh luận và không được sử dụng nón vàng.

Rap Việt mùa 4 công bố luật chơi mới.

Ngoài ra, khác với các mùa trước - khi chiếc nón vàng quyền năng là “vũ khí” tối thượng của các huấn luyện viên thì tại Rap Việt 2024, bên cạnh “khóa vàng”, mỗi huấn luyện viên sẽ có một quyền "first choice” (lựa chọn đầu tiên).

Theo đó, cả 4 huấn luyện viên đều được xem bài thi vòng casting và sử dụng quyền first choice để chọn 1 thí sinh về đội trước khi diễn ra vòng chinh phục. Các huấn luyện viên sẽ không được biết first choice của nhau và thí sinh cũng không được biết mình là first choice, trong khi luật nón vàng và khóa vàng sẽ bị vô hiệu hóa với thí sinh first choice.

Tập đầu tiên của Rap Việt 2024 sẽ lên sóng lúc 20 giờ thứ bảy ngày 21/9.