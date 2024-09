Showbiz 10/9: Nghệ sĩ Việt ủng hộ người dân vùng lũ; Quyền Linh phủ nhận nợ nần

(VTC News) -

Cùng điểm qua những tin tức showbiz đáng chú ý trong ngày 10/9.

Nghệ sĩ Việt ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Nhiều sao Việt vừa quyên góp vừa kêu gọi sự hỗ trợ từ mọi người để chia sẻ khó khăn với người dân ở những nơi đang chịu ảnh hưởng sau bão Yagi.

Hồ Ngọc Hà thông báo sẽ dành toàn bộ doanh thu ca khúc Cây đèn thần sắp ra mắt để trao tặng, góp phần giúp đỡ cộng đồng và khắc phục ảnh hưởng bão lũ. Ngoài ra, cô cũng góp thêm 100 triệu đồng tới những người bạn của mình trực tiếp đi ra cứu trợ người dân.

Hồ Ngọc Hà dành toàn bộ doanh thu ca khúc mới để ủng hộ bà con.

Siêu mẫu Thanh Hằng đã chuyển 100 triệu đồng đến số tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão lũ.

Bên cạnh đó, Việt Hương ủng hộ 200 triệu đồng, ca sĩ Đức Phúc ủng hộ 100 triệu đồng, Quốc Thiên và Uyên Linh góp 150 triệu đồng qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ninh Dương Lan Ngọc và gia đình ủng hộ 50 triệu đồng, Phí Phương Anh cũng gửi 50 triệu đồng để san sẻ bớt gánh nặng cho bà con.

Thanh Hằng ủng hộ 100 triệu đồng.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cũng thông báo đã gửi 200 triệu đồng để nhờ mua gạo, mì chuyển đến mọi người vùng lũ phía Bắc. Ngoài ra, Gin Tuấn Kiệt - Puka, Huỳnh Lập, Minh Tú... cũng chung tay góp sức để cùng người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo kế hoạch, Tùng Dương sẽ ra mắt MV mới có tên gọi Đàn ông không cần khóc vào ngày 12/9. Tuy nhiên, ngày 9/9, an đã quyết định hoãn việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới này.

Nam ca sĩ chia sẻ, do cơn bão số 3 để lại thiệt hại nặng nề với người dân các tỉnh thành miền Bắc, anh cùng ê-kíp thống nhất tạm hoãn việc ra mắt MV mới. Là một trong những nghệ sĩ tích cực làm thiện nguyện, ca sĩ Tùng Dương kêu gọi nhóm bạn bè thân thiết chia sẻ nỗi đau với người dân vùng lũ.

“Tôi và những người bạn thân thiết thống nhất trước mắt sẽ ủng hộ 500 triệu đồng để chuyển tới Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Thái Nguyên. Vì nơi đây đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề sau bão.

Tôi không chắc là những ngày tới mình sẽ quyên góp thêm được bao nhiêu nhưng hãy cứ làm bằng cả tấm lòng, có bao nhiêu gửi đi bấy nhiêu. Quan trọng là mình và bạn bè thân thiết được chia sẻ với mọi người. Tôi hy vọng truyền được động lực sống cho mọi người để họ có thể vượt qua những khó khăn hiện tại’’ - Tùng Dương trải lòng.

Cũng theo nam ca sĩ, những ngày tới nếu vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn bè, anh sẽ đại diện để gửi số tiền ủng hộ tới những tỉnh cũng đang gặp phải cơn lũ lớn như Bắc Giang, Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng…

Đây không phải lần đầu tiên Tùng Dương kêu gọi ủng hộ vì cộng đồng. Trong đợt dịch tháng 3/2020, Tùng Dương kêu gọi được gần 2 tỷ đồng và đích thân đi trao cho 6 bệnh viện ở Hà Nội với các thiết bị phục vụ cho việc bảo vệ và phòng chống COVID-19.

Năm 2021, nam ca sĩ kêu gọi quyên cá nhân góp được 460 triệu và sau đó cùng với ca sĩ Tuấn Hưng tiếp tục kêu gọi được hơn 1 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19 cho 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Mới đây, chia sẻ với nỗi đau của các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, ca sĩ Tùng Dương và em họ Tăng Duy Tân - tác giả của bản hit Cô đơn trên sofa - cùng một số người bạn chung tay ủng hộ gia đình nạn nhân hơn 370 triệu đồng.

Quyền Linh lên tiếng về tin đồn nợ nần

Trong một livestream với người hâm mộ trên mạng xã hội, Quyền Linh phủ nhận tin đồn anh vướng vào cờ bạc và phải vay nợ ngân hàng.

Anh cho biết: "Nếu ai tìm ra giấy tờ Quyền Linh vay ngân hàng 1 tỷ đồng, Quyền Linh sẵn sàng tặng thêm 1 tỷ đồng cho người đó".

Quyền Linh lên tiếng về tin đồn nợ ngân hàng

Đồng thời Quyền Linh cũng cảnh báo khán giả cẩn thận trước những quảng cáo thuốc dỏm có ghép hình ảnh của anh. Anh nói: "Quyền Linh không bao giờ quảng cáo bất kỳ một loại thuốc nào. Họ ghép tiếng, ghép hình của Quyền Linh để lừa đảo mọi người".

Phim kinh dị "Cám" tung trailer đẫm máu

Nhà sản xuất phim điện ảnh Cám vừa công bố poster và trailer cuối cùng và ấn định thời điểm ra mắt vào ngày 20/9/2024.

Với nhãn T18 sau kiểm duyệt, Cám sẽ mang đến một dị bản kinh dị đen tối về câu chuyện Tấm Cám từng xuất hiện trên màn ảnh Việt trước đây, đồng thời vén màn bí mật về mối tình thanh xuân chớm nở của Cám - Bờm và liên kết giữa quỷ đỏ ba mắt với câu hỏi: "Vì sao con khóc?".

Trailer chính của phim "Cám".

Trong thế giới của Cám tại làng Hương, Tấm vẫn thương yêu nhường nhịn em gái có gương mặt biến dạng. Thế nhưng, cuộc sống của làng Hương và nhất là gia đình Tấm Cám không yên ổn, bình dị mà luôn nổi sóng bởi thế lực tà ác, quỷ dị.

Từ một cô gái tự ti nhưng hiền lành, đáng yêu, Cám dần có sự thay đổi, trở nên lạnh lùng, khác lạ. Phim còn có sự xuất hiện của nhân vật Bờm, có tình cảm với Cám.

Phim do Trần Hữu Tấn đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Lâm Thanh Mỹ, Rima Thanh Vy, Thúy Diễm, Quốc Cường, Hải Nam, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Ngọc Hiệp...

Hoa hậu Thùy Tiên tham dự New York Fashion Week

Thông tin hoa hậu Thùy Tiên tham dự New York Fashion Week 2024 (Tuần lễ thời trang New York) khiến người hâm mộ bất ngờ và thích thú. Theo đó, nàng hậu được thương hiệu thời trang Tommy Hilfiger mời tham dự New York Fashion Week. Đây là một trong những tuần lễ thời trang uy tín quốc tế, được nhiều người mẫu, người đẹp Việt Nam mong ước được tham dự.

Hoa hậu Thùy Tiên tham dự New York Fashion Week.

Dịp này Thùy Tiên có dịp gặp các ngôi sao quốc tế như: Jisoo (BlackPink), Fourth, Pond Naravit, Phuwin, Gemini… Thông qua hoạt động này, Thùy Tiên mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Sau chuyến công tác tại Mỹ, Thuỳ Tiên sẽ trở về Việt Nam và tiếp tục lịch trình bận rộn của mình. Được biết, tháng 11 sắp tới phim Linh Miêu mà Thuỳ Tiên đảm nhận vai trò diễn viên chính sẽ khởi chiếu. Khán giả đang rất mong chờ màn chào sân điện ảnh của người đẹp.

Kaity Nguyễn kể về lần tát Lan Ngọc 5 lần trên phim trường

Trong tập 3 của podcast Mai làm film của diễn viên Mai Thanh Hà, Kaity Nguyễn đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình đầy cảm xúc của mình từ một cô gái trẻ chưa biết diễn xuất trở thành nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh Việt.

Nữ diễn viên tiết lộ về những khó khăn ban đầu khi mới đi đóng phim từng rất sợ khi phải đối mặt với ống kính máy quay. Tuy nhiên sau khi học cách "xem ống kính máy quay là người yêu", cô đã có thể vượt qua nỗi sợ đó. Đến khi diễn cùng với các ngôi sao gạo cội như Thái Hòa, Hồng Ánh...cô cũng không tự tạo khoảng cách cho mình.

Kaity Nguyễn chia sẻ về hành trình vượt qua áp lực và thử thách trong nghề diễn viên.

Đáng chú ý, Kaity Nguyễn kể về một trong những thử thách lớn nhất của cô trên phim trường là việc phải tát bạn diễn. Trong phim Cô gái từ quá khứ, cô phải liên tục tát diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc nhiều lần. “Tới lần thứ 5, tôi không chịu nổi nữa nhưng vẫn phải quay để đạt tới cảm xúc cao trào của nhân vật. Thú thật ngoài đời, tôi không dám đánh ai", cô tâm sự.

Bên cạnh công việc, Kaity Nguyễn còn tiết lộ về cuộc sống cá nhân. Dù là người nổi tiếng nhưng mỗi khi không đóng phim, cô thích mặc áo phông đơn giản và thư giãn bằng cách xem các vlog thời trang. Cô cũng chia sẻ từ nhỏ đã tự lập và trưởng thành sớm vì bố mẹ không sống cùng nhau. Sau mỗi bộ phim, cô dành thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng cho những dự án tiếp theo.