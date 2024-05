Show 'tái xuất' của Hương Tràm bị hủy sát giờ diễn vì mưa

(VTC News) -

Tối 12/5, BTC chương trình River flows in you thông báo hủy show vì lý do thời tiết: "Hiện tại, Hà Nội vẫn mưa lớn và diễn biến thời tiết khá cực đoan nên BTC xin phép lùi lịch vào thời điểm tốt hơn. Hiện, chúng tôi chưa thể thống nhất được thời gian cụ thể vì dự báo mưa tiếp diễn trong những ngày tới.

Rất mong được khán giả thông cảm, hỗ trợ cho BTC trong sự kiện lần này. Chúng tôi sẽ sớm thông báo lịch diễn ra show mới và bảo lưu vé với những khán giả đã đặt trước”.

Dự kiến sân khấu đêm nhạc River Flows in you có màn trình chiếu 3D mãn nhãn.

Thông tin này khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì đây là đêm nhạc đầu tiên có sự góp mặt của Hương Tràm sau 5 năm vắng bóng khỏi làng nhạc Việt vì bận du học. Được biết, show River flows in you có sức chứa khoảng 1.000 khán giả và được tổ chức ngoài trời.

Trước đó, vì lý do mưa lớn, BTC chương trình đã lùi lịch biểu diễn 45 phút so với thời gian mở màn dự kiến. Buổi chiều cùng ngày, Hương Tràm cùng Đinh Mạnh Ninh vẫn tập luyện chăm chỉ cho đêm biểu diễn.

Hương Tràm tập luyện trước giờ diễn.

Khi thông báo hủy show sát giờ diễn được BTC đưa ra, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh đã nhanh chóng có chia sẻ về sự việc: "Vì lý do thời tiết xấu, điều kiện bất khả kháng nên Ninh cùng BTC chương trình rất tiếc phải thông báo show River flows in you, Hà Nội phải tạm hoãn.

Mưa lớn không có dấu hiệu ngừng, cùng việc trên sân khấu có rất nhiều thiết bị điện gây nguy hiểm, tiếp tục chương trình là phương án quá rủi ro và không đảm bảo an toàn cho toàn bộ khán giả tham gia".

Đinh Mạnh Ninh bày tỏ sự tiếc nuối và mong khán giả thông cảm: "Hoãn show là quyết định vô cùng khó khăn, BTC chương trình sẽ sớm gửi tới quý khán giả phương án trong thời gian sớm nhất có thể. Một lần nữa Ninh cảm ơn các khán giả đã đến ủng hộ Đinh Mạnh Ninh và Hương Tràm".

Nhiều khán giả đã có mặt chờ đợi buổi biểu diễn.

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng đã có nhiều khán giả đội mưa, chờ đợi đêm diễn. Hiện tại, BTC vẫn chưa đưa ra phương án cụ thể đền bù cho khán giả vì phải hủy show ở phút chót.