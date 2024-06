Show 'đạp gió rẽ sóng' đầu tiên tại Đà Nẵng có giá vé ưu đãi chỉ từ 100.000 đồng

(VTC News) -

Từ ngày 15/6, “quận giải trí” không ngủ - Da Nang Downtown - chính thức cho ra mắt show diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm “Awaken River – Dòng sông thức giấc” vào 17h30 hàng ngày tại sân khấu “khủng” bên sông với sức chứa hơn 2.000 chỗ ngồi.

Show diễn đang được xem là tâm điểm vô cùng mới lạ trong hành trình khám phá thành phố sông Hàn của du khách.

Nhờ những màn trình diễn gay cấn đến nghẹt thở như bước ra từ các bom tấn Hollywood của dàn vận động viên Jetski (mô tô nước) & Flyboards (ván đứng nước phản lực) hàng đầu thế giới, “Awaken River” được bảo chứng chất lượng khi được thực hiện bởi H2O – đơn vị danh tiếng từ Úc, đã có 30 năm kinh nghiệm tổ chức trên 3.500 sự kiện Jetski, pháo hoa, 2.100 show Flyboard trên toàn thế giới.

Đặc biệt, nhà sản xuất danh tiếng này từng góp mặt trong các siêu phẩm điện ảnh như James Bond, Mission Impossible, Baywatch…

Hồi hộp và mãn nhãn là 2 tính từ mô tả trọn vẹn cảm xúc được “Awaken River” mang đến cho khán giả.

Thực hiện trình diễn là những tên tuổi “sừng sỏ” nhất thế giới của nghệ thuật trình diễn Jetski & Flyboards.

Du khách sẽ được gặp nữ vận động viên người Nga - Kristina Isaeva, người từng đạt danh hiệu Á quân thế giới tại giải vô địch Flyfest 2019, sở hữu 3 cú nhào lộn có "một không hai" trên sông Moscow đã được 2 tạp chí danh giá của thế giới New York Post và Daily Mail ca ngợi.

Chỉ có tại “Awaken River”, Kristina mới tái hiện lại cho du khách màn trình diễn kinh điển này.

Cũng không thể không kể tên “niềm tự hào” của Hàn Quốc Lee Sak Yoon - Á quân flyboard châu Âu 2023 hay Aleksandr Malykh - Quán quân chung kết cúp Nga, người nắm giữ nhiều giải top đầu tại nhiều cuộc thi lớn trên thế giới.

Âm nhạc, pháo sáng và những màn nhào lộn liên tiếp trên không chính là “đặc sản” của show diễn này.

Trong ánh hoàng hôn bên bờ Tây sông Hàn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những màn “họa thủy” với tạo hình trái tim đầy lãng mạn hay những vòng xoáy nước vô tận trên không trung. Ngay từ những phút đầu của show diễn, du khách đã phải nổi “da gà” khi chứng kiến khoảnh khắc hào hùng của những chiếc jetski mang theo cờ đỏ sao vàng tiến thẳng vào sân khấu.

Khoảnh khắc những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, hòa cùng những màn lướt sóng điệu nghệ trên mặt nước của các vận động viên Jetski đã khơi dậy niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời thể hiện lòng tự tôn và tinh thần dân tộc trong mắt bạn bè quốc tế.

Trước đó, sân khấu show diễn được “đốt nóng” bằng tiết mục hoạt náo với những bước nhảy mạo hiểm và đầy lôi cuốn của hơn 20 nghệ sĩ hoạt náo trong phần trình diễn parkour - hiphop trên sân khấu bên sông đầy thơ mộng.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng đầy tự hào trong show diễn “Awaken River”.

Sau khi đưa du khách trải qua những cung bậc cảm xúc hào hứng và xúc động, “Awaken River” “đốt cháy” cảm xúc của tất cả với 20 phút trình diễn nghẹt thở, hồi hộp và đầy bất ngờ.

Lần đầu tiên tại Đà Nẵng, du khách được tận mắt chiêm nhưỡng những màn rượt đuổi tốc độ cao với pháo sáng, những phân cảnh hành động gay cấn tưởng như chỉ có thể xem trong những bộ phim bom tấn của Hollywood.

Tiết mục parkour - hiphop đầy lôi cuốn tại show diễn Awaken River.

Khán giả không ngừng hò reo khi thấy những vận động viên tạo ra những cột nước thẳng đứng hàng chục mét như “vòi rồng”, rồi lại nhào lộn liên tiếp 2-3 vòng giữa không trung ở độ cao đến 12-15m, cho đến những pha xoay người 360 độ khiến ai chứng kiến cũng phải “thót tim”.

Đúng như tên gọi “Dòng sông thức giấc”, show diễn mang đến những trải nghiệm bên sông vô cùng độc đáo, khiến người xem vỡ òa thán phục, “bừng tỉnh” mọi giác quan.

Xuyên suốt show diễn, ngoài mặt hình ảnh, “Awaken River” còn đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào với không gian âm nhạc sôi động và những giai điệu tràn đầy năng lượng từng làm mưa làm gió trong làng âm nhạc thế giới như: Take Me On, A Million Dream, Let’s Get Loud, Bang Bang…

Đáng chú ý, hệ thống âm thanh của show diễn được trang bị bởi các dòng loa cao cấp, amplifier công suất mạnh mẽ và các thiết bị xử lý âm thanh hiện đại để đảm bảo rằng khán giả có được trải nghiệm âm nhạc chất lượng cao, chân thực và sống động nhất khi thưởng thức các tiết mục trình diễn.

Ngoài những màn trình diễn mãn nhãn và đẳng cấp, khán giả còn được trải nghiệm tương tác, chụp ảnh cùng nghệ sĩ trong mini show “Rối tay” tại khu vực khán đài. Đây chắc chắn là sẽ là điểm nhấn được nhiều vị khách nhí yêu thích trong show diễn.

Tiết mục thu hút các vị khách nhí tại show diễn. Ảnh: Team DNP.

Show diễn “Awaken River” được thực hiện vào tất cả các ngày trong tuần. Đặc biệt từ 15/6 - 15/7/2024, “Awaken River” áp dụng mức giá ưu đãi, chỉ 100.000 đồng/ vé dành cho du khách Đà Nẵng - Quảng Nam (cần xuất trình giấy tờ tùy thân chứng minh thường trú Đà Nẵng - Quảng Nam).

Đây hứa hẹn sẽ là cơ hội tuyệt vời để người dân và du khách đến Đà Nẵng có thể thưởng thức trọn vẹn show diễn “đạp gió, rẽ sóng” đầu tiên tại thành phố biển xinh đẹp này.

Cùng với “Awaken River - Dòng sông thức giấc”, một loạt các show diễn đẳng cấp được thêm mới như “Rối Việt” tại nhà hát múa rối Ầu Ơ lớn nhất miền Trung, “Symphony of River” hay “Night Adventure” sẽ biến Da Nang Downtown thành thiên đường giải trí, một điểm du lịch đêm với đa dạng trải nghiệm đẳng cấp quốc tế mà du khách không thể bỏ lỡ trong dịp hè năm nay.