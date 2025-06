Shophouse The Beverly Walk: 'Resort' tại gia ngay mặt tiền thương mại

(VTC News) -

Nắm trọn lợi thế an cư và kinh doanh của đại đô thị tỷ USD

“Con gái tôi gọi đây là “vùng đất mơ ước” vì mỗi ngày đều có thể đi bộ đến sân chơi, ăn kem ở quảng trường và tối được vui chơi tại các dãy phố, công viên. Còn với tôi, đây là quyết định đúng đắn nhất sau 20 năm lập nghiệp ở thành phố”, chị Thanh Huyền - chủ một cửa tiệm ẩm thực - chia sẻ về trải nghiệm sống tại Vinhomes Grand Park, nơi gia đình chị đã thuê shophouse trong 2 năm qua.

Cuộc sống ở Đại đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM đã thay đổi hoàn toàn khái niệm “về nhà” của chị Huyền. Không còn cảnh chen chúc mỗi sáng đưa con đi học, hay những buổi tối gấp gáp di chuyển để kịp mua sắm, chuẩn bị bữa tối. Mọi nhu cầu của gia đình từ học tập, vui chơi đến mua sắm, giải trí đều nằm trong bán kính vài bước chân.

Nhận thấy rõ giá trị từ lối sống tích hợp, cộng thêm khả năng vận hành hiệu quả từ cửa hàng đang thuê, chị Huyền cùng chồng quyết định sẽ sở hữu một căn shophouse tại The Beverly Walk - tuyến phố thương mại mới nhất tại Vinhomes Grand Park - để gắn bó và kinh doanh lâu dài.

The Beverly Walk nằm giữa hệ thống tiện ích khổng lồ của Vinhomes Grand Park

“Chúng tôi nghiên cứu khá kỹ tuyến di chuyển của cư dân Vinhomes Grand Park và nhận thấy The Beverly Walk là lựa chọn lý tưởng. Shophouse này nằm ngay trung tâm tiện ích. Vợ chồng tôi có thể kinh doanh ngay dưới nhà, hưởng lợi từ dòng khách đến Vincom, công viên 36ha, công viên giải trí Grand Park... Nhưng đó không phải tất cả, chúng tôi cũng muốn con được lớn lên trong môi trường văn minh, nhiều tiện ích chất lượng cao”, chị Huyền chia sẻ.

The Beverly Walk là một trong số ít sản phẩm shophouse tại Vinhomes Grand Park được quy hoạch hai tầng, tích hợp chức năng ở và kinh doanh. Đây là mô hình được săn đón bởi tính linh hoạt cao và sự khan hiếm rõ rệt trong toàn đại đô thị.

Dãy phố thương mại The Beverly Walk được bao bọc bởi hệ tiện ích đắt giá: Chỉ vài bước chân là đến quảng trường Golden Eagle, Vincom Mega Mall Grand Park, công viên 36ha, trường liên cấp Vinschool... Vị trí này giúp chủ nhân tận hưởng chất sống “all-in-one” tiện nghi, đồng thời đem đến nguồn khách dồi dào cho các shophouse mặt tiền thương mại.

Đặc biệt, phân khu The Beverly còn được yêu thích bởi hệ tiện ích 5 sao ngay nội khu. Cư dân The Beverly và The Beverly Walk sẽ được tận hưởng không gian “resort tại gia” với tổ hợp Marina Pool 650m² lấy cảm hứng từ Hollywood, sàn cát nhân tạo Hawaii, Fantasy Pool đa tầng cùng vườn nhiệt đới Babylon. Tầng 14 của dự án là chuỗi phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, phòng giải trí đa năng… giúp cư dân tận hưởng môi trường sống lý tưởng bất chấp mọi điều kiện thời tiết.

Không gian “resort tại gia” - đặc quyền sống của cư dân The Beverly.

Kinh doanh nhàn tênh, sinh lời bền vững

Không chỉ mang lại chất lượng sống khác biệt, The Beverly Walk còn ghi điểm với giới đầu tư nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ. Không cần chờ đợi, chủ nhân mỗi căn shophouse đều có thể nhận chìa khóa trao tay để khai thác kinh doanh hoặc cho thuê ngay từ thời điểm bàn giao.

Anh Khánh, chủ một cửa hàng thiết bị công nghệ dự định chuyển về The Beverly Walk, chia sẻ: “Tôi chọn The Beverly Walk vì lượng khách hàng sẵn có. Mỗi ngày có hàng nghìn cư dân đi bộ qua tuyến phố này. Sở hữu shophouse tại đây vừa không mất chi phí thuê mặt bằng vừa tiết kiệm tiền quảng cáo để tiếp cận khách hàng.”

Theo đó, hiện Vinhomes Grand Park đang có khoảng 70.000 cư dân hiện hữu. Đại đô thị cũng là điểm hẹn quen thuộc của ngàn du khách từ trung tâm TP.HCM và các tỉnh thành lân cận mỗi ngày. Ngoài các tiện ích vui chơi giải trí cao cấp, chủ đầu tư còn thường xuyên tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn. Dòng khách khổng lồ đổ về tham gia trải nghiệm góp phần bùng nổ doanh số cho hoạt động kinh doanh tại các shophouse The Beverly Walk.

Đặt mặt bằng kinh doanh tại nơi có lưu lượng cư dân đông đảo giúp các cửa hàng tiết kiệm chi phí quảng cáo.

Bên cạnh đó, sản phẩm tại The Beverly Walk có pháp lý rõ ràng, tạo sự an tâm cho cả người ở lẫn nhà đầu tư. Lợi thế này đem đến khả năng thanh khoản cao hơn mặt bằng chung. Chủ sở hữu có thể tự khai thác, cho thuê hoặc sang nhượng lại mà không lo ngại vướng mắc pháp lý. Ngoài dòng tiền từ vận hành, giá trị gia tăng theo thời gian cũng là yếu tố hấp dẫn không thể bỏ qua.

Trong bối cảnh hạ tầng khu Đông đang chuyển mình mạnh mẽ với làn sóng về đích của tuyến Metro số 1, đường Vành đai 3 và sân bay quốc tế Long Thành, Vinhomes Grand Park đang trở thành trung tâm mới của TP.HCM mở rộng. Giá trị bất động sản tại đại đô thị, trong đó có các căn shophouse The Beverly Walk, được dự báo sẽ còn tăng mạnh theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng và tốc độ lấp đầy dân cư.