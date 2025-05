Second Shot at Love: Nội dung, lịch chiếu và diễn viên tham gia

(VTC News) -

Nội dung phim Second Shot at Love

Bộ phim Second Shot At Love của đài tvN (Hàn Quốc) đang đếm ngày lên sóng. Đây là tác phẩm thuộc thể loại hài hước - lãng mạn, xoay quanh câu chuyện của cặp đôi Han Geum Ju (Choi Soo Young thủ vai) và Seo Ui Jun (Gong Myung thủ vai).

Nữ chính Han Geum Ju là cô nàng luôn tự nhận bản thân rất có chừng mực khi uống rượu. Thế nhưng một ngày, cô được chẩn đoán mắc chứng nghiện rượu. Han Geum Ju gặp lại mối tình đầu của mình là Seo Ui Jun. Anh là một người rất ghét rượu và cuối cùng, Han Geum Ju đi đến quyết định thử thách cai rượu.

Diễn viên tham gia Second Shot at Love

Bộ phim Second Shot At Love có sự tham gia của dàn diễn viên chất lượng:

- Choi Soo Young thủ vai Han Geum Ju

Choi Soo Young vào vai Han Geum Ju, người phụ nữ tự nhận mình là người uống rượu hợp lý nhưng bất ngờ nhận được chẩn đoán mắc chứng nghiện rượu. Quyết tâm từ bỏ rượu và tìm lại bản thân, Geum Ju bước vào hành trình khám phá sự thật về cuộc sống của mình và đối diện với những khó khăn trong quá trình phục hồi.

Second Shot at Love có sự tham gia của diễn viên thực lực Choi Soo Young

- Gong Myung thủ vai Seo Ui Jun

Gong Myung thủ vai Seo Ui Jun, người bạn thân thời trung học của Geum Ju. Seo Ui Jun từng là chàng trai tốt bụng, nhưng sau những biến cố, anh trở nên lạnh lùng và thiếu cảm thông với chứng nghiện rượu của Geum Ju.

Sự thay đổi này khiến Geum Ju quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của sự thay đổi đó và nối lại mối quan hệ giữa họ.

- Jo Yoon Hee thủ vai Han Hyeon Ju

Jo Yoon Hee vào vai Han Hyeon Ju, nhân vật sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của Geum Ju. Han Hyeon Ju mang đến những góc nhìn mới về tình bạn và tình yêu, góp phần giúp Geum Ju nhìn nhận lại cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh.

- Kang Hyung Suk thủ vai Bong Seon Uk

Kang Hyung Suk thủ vai Bong Seon Uk, nhân vật mang đến những tình huống hài hước và thú vị, làm phong phú thêm câu chuyện. Bong Seon Uk không chỉ giúp tạo không khí nhẹ nhàng mà còn mang lại những thông điệp sâu sắc về tình bạn và tình yêu.

Lịch chiếu phim Second Shot at Love

Bộ phim Second Shot At Love phát sóng vào các ngày thứ hai và thứ ba hàng tuần trên tvN (Hàn Quốc), bắt đầu từ 12/5/2025. Dưới đây là lịch chiếu phim Second Shot at Love:

Ngày chiếu Tập 12/05/2025 (Thứ Hai) Tập 1 13/05/2025 (Thứ Ba)

Tập 2 19/05/2025 (Thứ Hai) Tập 3 20/05/2025 (Thứ Ba) Tập 4 26/05/2025 (Thứ Hai) Tập 5 27/05/2025 (Thứ Ba) Tập 6 02/06/2025 (Thứ Hai) Tập 7 03/06/2025 (Thứ Ba) Tập 8 09/06/2025 (Thứ Hai) Tập 9 10/06/2025 (Thứ Ba) Tập 10 16/06/2025 (Thứ Hai) Tập 11 17/06/2025 Thứ Ba Tập 12

Trên đây là các thông tin về nội dung, diễn viên và lịch chiếu phim Second Shot at Love mời quý độc giả đón xem.