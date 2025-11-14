SeABank xanh hóa vận hành, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, mục tiêu net zero

(VTC News) -

Doanh nghiệp bền vững, doanh nghiệp xanh và thực hành Quản trị - Môi trường - Xã hội (ESG) đang là ưu tiên đối với các doanh nghiệp lớn trên thế giới và Việt Nam. Hướng tới mục tiêu chung quốc gia về phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, SeABank chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường và giảm phát thải bám sát các tiêu chí ESG và định hướng Ngân hàng xanh.

Theo đó, Ngân hàng xác định 3 phạm vi phát thải carbon để theo dõi, đo lường và kiểm soát/giảm thiểu; đặc biệt chú trọng nguồn phát thải trực tiếp (phạm vi 1) và gián tiếp từ tiêu thụ năng lượng (phạm vi 2). Hàng loạt sáng kiến giảm thiểu carbon phạm vi 1 và 2 đã được SeABank triển khai, tập trung vào các mục tiêu: Tối ưu sử dụng năng lượng và kiểm soát ô nhiễm, số hóa và tối ưu hóa hoạt động, lan tỏa tinh thần vì môi trường.

Tối ưu sử dụng tài nguyên và năng lượng

Với mục tiêu tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng, các trụ sở SeABank áp dụng hệ thống quản lý tòa nhà thông minh nhằm hỗ trợ giám sát và điều chỉnh tự động các hệ thống điều hòa, chiếu sáng, an ninh và năng lượng một cách tối ưu. Hội sở SeABank tại tòa nhà BRG Tower (198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đạt chứng nhận công trình xanh theo chuẩn quốc tế EDGE – yêu cầu mức giảm tối thiểu 20% trong việc sử dụng năng lượng, nước và vật liệu bền vững.

Tòa văn phòng SeABank tại 16 Láng Hạ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội đạt chuẩn LEED Silver – tiêu chuẩn quốc tế phổ biến về công trình xanh với nhiều yêu cầu về giảm thiểu carbon, tái sử dụng tài nguyên và tối ưu hiệu suất. Ngân hàng hiện đang triển khai các giải pháp tối ưu hiệu suất và giảm phát thải carbon, đặt mục tiêu lấy chứng chỉ Công trình xanh với 4 dự án lớn của đối tác chiến lược.

SeABank tối ưu sử dụng tài nguyên và tiết kiệm năng lượng tại các trụ sở.

Tài nguyên điện, nước tại các trụ sở SeABank được quản lý theo định mức nhằm tránh lãng phí và phát hiện sớm các sự cố thất thoát. Năm 2024, lượng nước tiêu thụ bình quân là 19 lít/người/ngày, thấp hơn 1,6 lần so với định mức quy định. Đối với tài nguyên năng lượng, SeABank xây dựng định mức tiêu thụ theo đặc thù thời tiết từng vùng miền, trên 95% trụ sở đạt chỉ tiêu trong năm 2024.

Việc kiểm soát ô nhiễm được Ngân hàng triển khai đối với toàn bộ nước thải và rác thải. Theo đó, tại các trụ sở làm việc được cấp phép xả thải do SeABank quản lý, nước thải được quan trắc định kỳ 3 tháng/lần theo QCVN 14:2008/BTNMT. Năm 2024, các thông số xả thải đều không vượt quá giới hạn cho phép. SeABank cũng đảm bảo các tiêu chuẩn về thùng chứa rác thải; quy trình thu gom, xử lý được thực hiện đúng quy định bởi các nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép.

Ngân hàng ưu tiên sử dụng vật tư, thiết bị thân thiện môi trường, triển khai mua sắm nội bộ các thiết bị có nhãn năng lượng 4-5 sao của Bộ Công Thương và đảm bảo kiểm tra bảo dưỡng định kỳ nhằm tối ưu hiệu suất.

Trong công tác sửa chữa, mở mới trụ sở, 100% hệ thống chiếu sáng của Ngân hàng được chuyển đổi sang đèn LED, 100% điều hòa không khí được chuyển đổi sang dòng inverter dùng Gas R32, R410A thân thiện với môi trường. Đồng thời, SeABank ưu tiên mua sắm và sử dụng các vật dụng có thể tái chế và tái sử dụng, thay thế chai nước, bình nhựa, cốc giấy dùng một lần tại văn phòng bằng các loại bình, cốc thủy tinh và cây lọc nước.

Chuyển đổi số song hành cùng chuyển đổi xanh

Trong quá trình chuyển đổi xanh, chiến lược số hóa toàn diện “Hội tụ số” là trợ lực quan trọng giúp SeABank tối ưu hóa hiệu suất, giảm sự phụ thuộc vào tài nguyên vật lý trong các hoạt động giao dịch và vận hành, qua đó giảm phát thải carbon so với hoạt động ngân hàng truyền thống.

SeABank liên tục cải tiến ứng dụng SeAMobile, số hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

SeABank liên tục nâng cấp ứng dụng ngân hàng số SeAMobile/SeANet với hơn 130 tính năng, tiện ích như: eKYC mở tài khoản thanh toán từ xa; phát hành thẻ online; mở và tất toán sổ tiết kiệm online; đăng ký vay online; mua xổ số, vé máy bay, vé sự kiện, bảo hiểm online… Cùng với số hóa giao dịch, SeABank chuyển đổi sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử trong giao dịch quầy.

Những nỗ lực này giúp Ngân hàng giảm lượng giấy sử dụng và giảm rác thải giấy, hạn chế khí thải carbon từ việc in ấn, vận chuyển tiền mặt, khách hàng di chuyển tới quầy giao dịch…

Tháng 11/2024, SeABank thực hiện nâng cấp thành công phần mềm Ngân hàng lõi T24 lên phiên bản R22 mới nhất trên thị trường Việt Nam nhằm hỗ trợ nhu cầu kinh doanh linh hoạt, an toàn. Đây là một bước tiến lớn giúp tối ưu hiệu suất, tiết kiệm nguồn lực và giảm tiêu thụ tài nguyên, giảm phát thải carbon.

Phần mềm hỗ trợ quầy SeATeller giúp SeABank tự động hóa quy trình giao dịch.

Nhằm giảm nhu cầu in ấn và vận hành thủ công, SeABank tập trung tự động hóa quy trình thông qua nhiều hệ thống công nghệ như: Hệ thống quản lý hoạt động thanh toán dành cho khách hàng SeAPayment; văn phòng điện tử SeAOffice, phần mềm mua sắm SeAPurchase, phần mềm hỗ trợ quầy giao dịch SeATeller... Nhờ chuyển đổi số toàn diện, lượng giấy tiêu thụ tại Hội sở SeABank trong năm 2024 giảm 1,45% so với năm 2023, năng lượng tiêu thụ và lượng khí phát thải được duy trì trong khi quy mô và nhân sự liên tục mở rộng.

Đồng lòng “vì môi trường”

Thực hiện chiến lược phát triển bền vững, với mục tiêu bảo vệ môi trường và giảm phát thải carbon, SeABank thực hiện nhiều biện pháp nâng cao nhận thức và hành động vì môi trường của từng cá nhân, hướng tới tạo thay đổi lớn từ những hành động nhỏ.

Chương trình đổi rác lấy quà được SeABank tổ chức nhằm lan tỏa thói quen xanh.

Theo đó, SeABank tích cực tạo thói quen xanh trong nội bộ và lan tỏa tới các bên hữu quan thông qua nhiều chương trình ý nghĩa của Quỹ SeAGreen – quỹ nội bộ được thành lập từ năm 2019 nhằm thực hiện các mục tiêu vì môi trường.

Các chương trình thường niên tiêu biểu nhằm nâng cao ý thức vì môi trường như: phong trào sử dụng phương tiện công cộng và các phương tiện thân thiện với môi trường “Green the road to SeABank”; chương trình dọn vệ sinh bờ biển “Ocean Cleanup”; chuỗi hoạt động SeAHero trong “Tuần lễ Công dân” với các hoạt động đổi rác lấy quà, tặng và trồng cây xanh/thùng rác… được sự hưởng ứng của CBNV toàn hệ thống và có ý nghĩa lan tỏa tới cộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng xanh.

Đặc biệt, giải chạy thường niên SeABank Run for the Future được tổ chức nhằm kêu gọi ủng hộ cho hoạt động môi trường của Quỹ SeAGreen. Nhờ đó, năm 2024, Quỹ phối hợp cùng Tập đoàn BRG và Báo Nhân dân trồng 68.000 cây xanh, tổng trị giá 1 tỷ đồng nhằm phủ xanh gần 20ha diện tích rừng, chung tay khắc phục hậu quả bão số 3 và phục hồi sinh kế cho người dân tại tỉnh Lào Cai.

Tính riêng từ năm 2010 đến nay, SeABank trao tặng và trồng gần 360.000 cây xanh cho nhiều tỉnh thành trên toàn quốc như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Lào Cai, Long An… nhằm phủ xanh đất trống đồi trọc, phục hồi và bảo tồn sinh thái, đồng thời hỗ trợ các phát triển kinh tế lâm nghiệp địa phương.

Trồng rừng là hoạt động được SeABank chú trọng trên hành trình net zero.

Những nỗ lực của SeABank trong chuyển đổi xanh vận hành và các hoạt động vì môi trường bước đầu chứng minh hiệu quả khi tổng phát thải phạm vi 1 năm 2024 của SeABank giữ mức 624 tCO2 tương đương, lượng khí thải phạm vi 2 năm 2024 của Ngân hàng giảm 11,4% so với năm 2023, đạt 4.853 tCO2 tương đương.

Điều này chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của SeABank về giảm phát thải carbon, khẳng định vai trò tiên phong theo định hướng Ngân hàng xanh, đóng góp thiết thực nhằm xây dựng cộng đồng xanh và tương lai bền vững.