SeABank ra mắt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh

(VTC News) -

Song hành cùng làn sóng chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tiên phong triển khai Gói giải pháp toàn diện dành cho doanh nghiệp mới chuyển đổi, hỗ trợ nhóm khách hàng này tiếp cận và tối ưu tài chính, đồng thời tháo gỡ vướng mắc, nâng cao năng lực và tạo đà phát triển bền vững.

Trong bối cảnh minh bạch hóa nền kinh tế của Việt Nam, Nghị định 70/2025/NĐ-CP và Nghị quyết 68-NQ/TW là hành lang pháp lý quan trọng, tạo đà tăng trưởng minh bạch, bền vững. Sự ra đời của khung pháp lý đã tạo làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ, khuyến khích hộ kinh doanh trên toàn quốc chuyển sang mô hình doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Theo Bộ Tài chính, 8 tháng đầu năm 2025, cả nước có khoảng 2.250 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và 128.000 doanh nghiệp mới được thành lập với tổng vốn đăng ký hơn 1,25 triệu tỷ đồng. Cùng thời điểm, khoảng 110.000 hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Tuy nhiên, chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp kéo theo nhiều yêu cầu như chuẩn hóa kế toán, minh bạch báo cáo tài chính, tuân thủ quy định về lao động và bảo hiểm... Điều này gây khó khăn cho phần lớn doanh nghiệp mới chuyển đổi khi thực hiện nghĩa vụ pháp lý, dẫn đến tình trạng “chuyển đổi hình thức” chứ chưa thực sự nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nhằm cải thiện tình trạng này, SeABank ra mắt Gói giải pháp toàn diện tài chính - phi tài chính cho doanh nghiệp mới chuyển đổi, đồng hành tháo gỡ vướng mắc và nâng đỡ từ những bước khởi đầu, tạo đà phát triển bền vững trong dài hạn.

Hỗ trợ tối ưu dòng vốn, quản trị dòng tiền

Khi chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, các hộ kinh doanh gặp khó khăn về vốn do thiếu lịch sử tín dụng hay tài sản đảm bảo (TSĐB). Để giải quyết bài toán này, gói hỗ trợ của SeABank được thiết kế tích hợp nhiều tiện ích từ thiết lập tài khoản đến quản trị dòng tiền và tiếp cận vốn hiệu quả.

Theo đó, gói giải pháp bao gồm sản phẩm thẻ tín dụng doanh nghiệp không cần TSĐB với hạn mức lên tới 300 triệu đồng, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn vốn lưu động nhanh chóng. SeABank cũng miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu tiên cho thẻ ghi nợ (thẻ chính và thẻ phụ), tạo điều kiện giúp doanh nghiệp mới xây dựng hệ thống thanh toán không tiền mặt.

Đáng chú ý, SeABank cộng thêm lãi suất 0,3%/năm cho hợp đồng tiền gửi đầu tiên có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, khuyến khích doanh nghiệp tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi. Để hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong các giao dịch thương mại và dự án mới, SeABank cũng giảm 50% phí phát hành và sửa đổi bảo lãnh trong 12 tháng đầu. Nhiều chính sách ưu đãi khác như: Miễn phí quản lý tài khoản, tặng tài khoản số đẹp trị giá tới 30 triệu đồng, miễn phí thanh toán nội địa… cũng giúp doanh nghiệp tiếp cận tài chính thuận lợi.

Ngoài ra, SeABank miễn phí 12 tháng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, miễn toàn bộ giao dịch trả lương, chuyển khoản/thanh toán qua kênh Ngân hàng số… giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền, thanh toán và chi trả lương linh hoạt, nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời đại số hóa.

Đồng hành nâng cao năng lực quản trị - vận hành

Cùng với hỗ trợ tài chính, gói giải pháp toàn diện của SeABank bao gồm các hoạt động đào tạo và tư vấn quản trị cho doanh nghiệp mới chuyển đổi, đồng hành tháo gỡ vướng mắc và nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp mới.

Theo đó, SeABank hiện đang triển khai chương trình đào tạo thuế - kế toán online bản quyền dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Chương trình do các chuyên gia tài chính - kế toán biên soạn, với hai nội dung trọng tâm: Thuế và hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh; Nền tảng kế toán doanh nghiệp – đọc hiểu báo cáo tài chính, quản trị chi phí và dòng tiền.

Chương trình đào tạo được triển khai miễn phí cho tất cả các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trên toàn quốc có nhu cầu cập nhật kiến thức thuế - kế toán để cân nhắc việc chuyển đổi hay kiện toàn hệ thống.

Khóa học giúp học viên nắm vững quy định thuế, thiết lập hệ thống kế toán tuân thủ chuẩn mực, giảm thiểu rủi ro pháp lý và nâng cao năng lực phân tích tài chính. Đồng thời, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xác định mô hình hoạt động tối ưu, lập kế hoạch tài chính phù hợp và xây dựng lộ trình chuyển đổi bền vững theo quy mô và nguồn lực của mình.

Với gói giải pháp hỗ trợ tài chính - phi tài chính toàn diện, SeABank giúp doanh nghiệp mới chuyển đổi tháo gỡ khó khăn, xây dựng nền tảng tài chính - quản trị bền vững và năng lực tự chủ lâu dài. Hướng đi này thể hiện cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt của SeABank, góp phần tạo dựng hệ sinh thái tài chính minh bạch, hiệu quả.

