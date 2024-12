SeABank - ngân hàng tập trung nâng cao năng lực đội ngũ

(VTC News) -

Với triết lý hoạt động đó, SeABank luôn tập trung và đầu tư cho sự phát triển của CBNV, xác định họ là trung tâm của mọi hoạt động.

Đào tạo và nâng cao chất lượng nhân sự

Một trong năm trụ cột chiến lược của SeABank giai đoạn 2021-2025 là phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu hướng tới xây dựng đội ngũ nhân sự say khát vọng, đồng chí hướng. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Ngân hàng luôn chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm giúp CBNV nâng cao năng lực chuyên môn, có cơ hội cập nhật các kỹ năng, kiến thức mới cũng như thấy được lộ trình nghề nghiệp.

Từ năm 2011 SeABank tiên phong thành lập Học viện đào tạo riêng cho CBNV trong ngân hàng và triển khai thường xuyên các chương trình đào tạo, đầu tư xây dựng bài bản theo khung chương trình cho từng nhóm chức danh, từ chuyên viên đến đến quản lý các cấp, đáp ứng sự phát triển đồng đều ở cả 4 nhóm năng lực: cốt lõi - chuyên môn - bổ trợ - quản lý.

Các chương trình đào tạo đi theo chu trình 4 bước khép kín: học tập, thực hành, áp dụng và đánh giá với đa dạng các hình thức (E-learning - Online - Tập trung) nhằm đáp ứng yêu cầu năng lực và đảm bảo triển khai, thực thi hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Rất nhiều chương trình để lại dấu ấn và hiệu quả cao như: SeAFirst, SeAWelcome, SeAStart, SeAUp, SeAHipo, SeAWarriors, SeACaptains, SeAManagers, SeALeaders, SeAFactors, SeAChallengers, SeAMentors, SeACoach… Đặc biệt, chương trình đào tạo quản lý cấp trung chi nhánh - SeAManagers đã được tổ chức 7 năm liên tục giúp Ngân hàng có được đội ngũ quản lý dày dặn chuyên môn, khát khao cống hiến.

“Ở SeABank việc phát triển nguồn nhân lực là một trong những mục tiêu chiến lược, vì thế công tác đào tạo luôn được coi là một trong những vấn đề trọng điểm. Bên cạnh mô hình đào tạo theo tiêu chuẩn chung, chúng tôi mong muốn đội ngũ kế cận được định hướng đào tạo phù hợp để khai phá và phát triển giá trị của từng cá nhân”, ông Lê Văn Tần, Chủ tịch HĐQT SeABank chia sẻ.

Không chỉ chú trọng đào tạo và phát triển năng lực, SeABank còn tập trung vào hoạt động rà soát và đánh giá năng lực định kỳ cho các nhóm chức danh chủ chốt, từ đó lựa chọn đội ngũ nguồn sẵn sàng cho công tác tuyển dụng, bổ nhiệm nội bộ, đồng thời xây dựng các chương trình phát triển cho đội ngũ nguồn và mới được bổ nhiệm. Sau hơn một thập kỷ triển khai nhiều chương trình, hoạt động đào tạo và phát triển năng lực đã được gắn kết, song hành cùng công tác quản lý nhân tài, góp phần vào hoạt động tạo nguồn, giữ chân nhân sự cho Ngân hàng.

Bên cạnh đó, SeABank còn đặc biệt quan tâm phát triển các năng lực tinh thần, trí tuệ, giúp CBNV tìm ra được điểm cân bằng trong công việc và cuộc sống cá nhân. Chuỗi chương trình SeATalk là cuộc trò chuyện cởi mở giữa lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng với các CBNV với loạt chủ đề tưởng như khó chia sẻ đã chạm đến trái tim của từng SeABanker.

Phát triển năng lực đội ngũ

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một phần quan trọng trong công tác tổ chức, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển và thành công của Ngân hàng. Việc đảm bảo đội ngũ nhân sự chất lượng với năng lực phù hợp góp phần hoàn thành mục tiêu kinh doanh, tạo ra một môi trường làm việc tích cực giúp SeABank phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay.

Từ năm 2020, SeABank đã tập trung phát triển văn hóa coaching thông qua chương trình phát triển năng lực cho đội ngũ quản lý nhằm góp phần gắn kết, nâng cao năng lực cũng như chất lượng nhân sự các cán bộ nguồn có nhiều tiềm năng phát triển. Trong giai đoạn 2021-2025, các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa coaching, mentoring tiếp tục được đẩy mạnh trong nhiều chương trình/hoạt động đào tạo và lan tỏa trên toàn hệ thống.

Với những nỗ lực trong công tác đào tạo, từ năm 2012 đến nay, Học viện đã chuyên môn đào tạo nâng cao trình độ cho CBNV và triển khai hơn 6.000 khóa học với hơn 300.000 lượt đào tạo, 24.000 lượt thi sát hạch nghiệp vụ định kỳ cùng 250 giảng viên nội bộ hoạt động thường xuyên trên hệ thống.

Ngoài ra, SeABank còn phối hợp với nhiều đối tác đào tạo uy tín trong và ngoài nước như iChange Center, Crestcom, MiMax Academy, Smart Train... để triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu cho CBNV, đặc biệt là đội ngũ quản lý, lãnh đạo. Các chương trình đào tạo này được thiết kế để nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng lãnh đạo và quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngân hàng.

Từ sự đầu tư bài bản có chiều sâu vào công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, SeABank đã đạt được nhiều thành tựu. Đội ngũ nhân sự của ngân hàng ngày càng chuyên nghiệp, tận tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển của SeABank trong giai đoạn mới. Tỷ lệ nhân viên gắn bó với SeABank ngày càng cao, thể hiện sự hài lòng và gắn kết với ngân hàng. Trong hơn 5.200 nhân sự đang làm việc chính thức tại SeABank có gần 2.900 người thâm niên trên 5 năm, trong đó từ 10 năm có hơn 800 người và trên 15 năm gần 500 người.

Ba năm liên tiếp, SeABank vinh dự được HR Asia - Tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại châu Á bình chọn là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) với số điểm khảo sát thuộc nhóm cao trong các doanh nghiệp được khảo sát. Theo đánh giá của HR Asia, SeABank là một trong số ít các ngân hàng đạt mọi tiêu chí xét duyệt và duy trì tốt các yếu tố liên quan đến môi trường làm việc và quyền lợi của cán bộ nhân viên.