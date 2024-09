SeABank liên tục tăng hạng trong bảng xếp hạng 'Top 1000 Ngân hàng thế giới'

(VTC News) -

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) năm thứ 3 liên tiếp nằm trong bảng xếp hạng “Top 1000 Ngân hàng thế giới 2024” (Top 1000 World Banks 2024) do Tạp chí The Banker bình chọn với xếp hạng thứ 752, tăng 19 bậc so với năm 2023 và tăng 169 bậc so với năm 2022.

Bên cạnh đó, SeABank cũng được Tổ chức Liên đoàn Doanh nghiệp Thế giới (World Confederation of Businesses – Worldcob) vinh danh cùng lúc tại 4 hạng mục cho doanh nghiệp và cá nhân lãnh đạo xuất sắc dẫn đầu.

Bảng xếp hạng “Top 1000 Ngân hàng thế giới” (Top 1000 World Banks) do tạp chí uy tín thế giới The Banker thiết lập theo tiêu chuẩn ngân hàng quốc tế từ năm 1970.

Danh sách xếp hạng được tổng hợp sau khi các ngân hàng mạnh nhất thế giới công bố báo cáo tài chính hằng năm. Năm 2024, bảng xếp hạng Top 1000 World Banks được đánh giá dựa trên ba tiêu chí trọng yếu gồm tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế và chỉ tiêu vốn cấp một.

SeABank là một trong số ít ngân hàng Việt Nam góp mặt 3 năm liên tiếp trong bảng xếp hạng danh giá này với thứ hạng 752, tăng 19 bậc so với năm 2023 và tăng 169 bậc so với năm 2022.

Việc SeABank liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá cho thấy sự phát triển ngày càng toàn diện, hoạt động an toàn, lành mạnh, đồng thời thể hiện khả năng chống chịu rủi ro tốt trước tác nhân bên ngoài và cải thiện nguồn thu theo hướng bền vững hơn so với các ngân hàng trong khu vực.

Trước đó, SeABank cũng được Tạp chí The Banker vinh danh tại hạng mục giải thưởng “Ngân hàng của năm - Bank of the Year” vào các năm 2013, 2021 và 2022.

Song hành với giải thưởng trên, Tổ chức Liên đoàn Doanh nghiệp Thế giới (World Confederation of Businesses – Worldcob) cũng vinh danh SeABank cùng lúc tại 4 hạng mục, bao gồm: hai giải dành cho tổ chức là Doanh nghiệp xuất sắc (The Bizz Awards) và Doanh nghiệp dẫn đầu (World Business Leader); Hai giải dành cho cá nhân là Nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới (World Leader Businessperson) và Nhà Quản trị doanh nghiệp xuất sắc (Excellence in Business Management) trao tặng cho Phó Chủ tịch HĐQT Lê Thu Thủy.

Những năm gần đây, SeABank liên tục tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô và tốc độ. Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của SeABank đạt hơn 3.238 tỷ đồng, tăng gần 61% cùng kỳ, tổng thu thuần (TOI) đạt 6.011 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Đồng thời, thu thuần ngoài lãi (NOII) cũng ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng 39% so với cùng kỳ, đạt 1.268 tỷ đồng, tương đương 21,1% trong tổng thu thuần. Các chỉ số về hiệu quả hoạt động đều có sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ như ROE ở mức 16,38% và ROA đạt 1,88%. SeABank luôn đảm bảo an toàn hoạt động với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,91%.

Sự vinh danh từ các tổ chức uy tín quốc tế là tiền đề để SeABank tiếp tục mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, gia tăng trải nghiệm khách hàng và duy trì tăng trưởng bền vững trong tương lai, từng bước tiến đến mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 3,2 triệu khách hàng, gần 5.500 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng trụ cột trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 24.957 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III. Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.