SeABank kích hoạt 'đại lộ' ưu đãi cho đa dạng dịch vụ doanh nghiệp

(VTC News) -

Nhằm nâng tầm trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái đặc quyền doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) triển khai chương trình “Đại lộ ưu đãi - Dẫn lối giao thương” với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho các dịch vụ ngân hàng số, thẻ doanh nghiệp, chuyển tiền quốc tế, tín dụng. Chương trình khẳng định cam kết đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển bền vững của SeABank.

Cuối năm là giai đoạn “nước rút” của doanh nghiệp khi nhu cầu tín dụng, thanh toán quốc tế và chi tiêu tài chính tăng mạnh, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, logistics hay xuất nhập khẩu. Nhằm đồng hành và hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp thúc đẩy giao thương và bứt phá trong thời điểm vàng này, SeABank triển khai chương trình ưu đãi doanh nghiệp “Đại lộ ưu đãi - Dẫn lối giao thương” từ ngày 1/12/2025 đến 31/3/2026.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu dòng tiền, nâng cao hiệu quả quản trị và gia tăng lợi ích trong giai đoạn kinh doanh cuối năm, chương trình tập trung hỗ trợ 4 trụ cột tài chính Giao dịch Ngân hàng số - Thẻ doanh nghiệp - Chuyển tiền quốc tế - Tín dụng, chi tiết như sau:

Giao dịch trên Ngân hàng số - Hoàn tiền đến 4 triệu đồng: Nhận hoàn tiền 3 triệu đồng khi mở mới hoặc tái kích hoạt tài khoản SeANet/SeAMobile Biz và thực hiện tối thiểu 15 giao dịch hợp lệ, đáp ứng điều kiện chương trình. Đặc biệt, doanh nghiệp có thể nhận thêm 1 triệu đồng khi thực hiện giải ngân trực tuyến qua Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp trong thời gian ưu đãi.

Ưu đãi thẻ doanh nghiệp: Doanh nghiệp mở mới và và chi tiêu đủ điều kiện thẻ Visa Corporate, SeAMileage hoặc Visa Business sẽ được hoàn 2 triệu đồng cho mỗi thẻ. Đối với thẻ SeABiz Ultra Cash, khách hàng được hoàn thêm 0,5% trên tổng chi tiêu.

Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi hoàn tiền 5% giá trị giao dịch khi thanh toán thương mại điện tử quốc tế và 10% giá trị giao dịch khi thanh toán POS tại nước ngoài, áp dụng cho toàn bộ 4 dòng thẻ doanh nghiệp (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ).

Chuyển tiền quốc tế – Bứt tốc giao thương, nhận hoàn tiền 3 triệu đồng: Khách hàng có mức tăng trưởng doanh số chuyển tiền quốc tế thỏa mãn điều kiện sẽ nhận ưu đãi hoàn tiền 3 triệu đồng. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, SeABank đồng hành tư vấn chứng từ, tỷ giá và giải pháp thanh toán phù hợp theo từng thị trường, qua đó giúp rút ngắn thời gian giao dịch, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hiệu quả thanh toán quốc tế.

Tín dụng - Tiếp sức dòng vốn, hoàn tiền đến 10 triệu đồng: Doanh nghiệp lần đầu phát sinh hợp đồng tín dụng và giải ngân tại SeABank sẽ nhận hoàn tiền 5 triệu đồng. Đặc biệt, top 3 doanh nghiệp sử dụng đồng bộ hệ sinh thái SeABank gồm ngân hàng số, chuyển tiền quốc tế và thẻ doanh nghiệp sẽ nhận thêm ưu đãi đặc quyền lên đến 10 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 31 triệu đồng, cung cấp nguồn lực tài chính thiết thực giúp doanh nghiệp tăng tốc và bứt phá trong giai đoạn cuối năm.

Mỗi giao dịch của doanh nghiệp là một cơ hội phát triển, và SeABank cam kết đồng hành để phát huy tiềm năng, mở rộng cơ hội và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Thực hiện cam kết này, chương trình “Đại lộ ưu đãi - Dẫn lối giao thương” được triển khai nhằm kiến tạo giá trị thiết thực, giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền, mở rộng giao thương, tạo “cú hích” cho doanh nghiệp bứt tốc trong giai đoạn cuối năm.

Tiếp nối hành trình 31 năm đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp Việt, SeABank sẽ tiếp tục đầu tư chuyển đổi số, đa dạng hóa sản phẩm tài chính và xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho doanh nghiệp để mang lại trải nghiệm vượt trội cùng những giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

Khám phá thêm các sản phẩm và giải pháp tài chính dành riêng cho doanh nghiệp tại SeABank tại:www.seabank.com.vn/doanh-nghiep.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với gần 4 triệu khách hàng, hơn 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.450 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III. Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.