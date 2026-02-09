SeABank kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ 2026 bằng ưu đãi thẻ tín dụng

(VTC News) -

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) triển khai gói ưu đãi thẻ tín dụng quy mô lớn dịp Tết Bính Ngọ 2026 nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ khách hàng tối ưu dòng tiền và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt với nhiều ưu đãi hấp dẫn trong mùa cao điểm.

Thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trong mùa cao điểm mua sắm

Tết Nguyên đán luôn là giai đoạn cao điểm của tiêu dùng trong năm, kéo theo nhu cầu chi tiêu, thanh toán và sử dụng các sản phẩm tài chính bán lẻ tăng mạnh. Nắm bắt xu hướng này SeABank đẩy mạnh các chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng, qua đó góp phần kích thích sức mua thị trường, đồng thời khẳng định chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ theo hướng bền vững.

Trước bối cảnh sức mua được dự báo phục hồi tích cực vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, SeABank triển khai chương trình “Chạm thẻ đầu năm - Trăm deal như ý”, tập trung vào nhóm sản phẩm thẻ tín dụng.

Khách hàng sở hữu và sử dụng thẻ tín dụng SeABank sẽ được hưởng hàng loạt ưu đãi chi tiêu thiết thực trong dịp Tết như giảm giá lên đến 50% tại LG Việt Nam, ưu đãi tới 350.000đ trên nền tảng thương mại điện tử Shopee, giảm tới 25% dịch vụ di chuyển và ăn uống tại XanhSM, giảm tới 45% dịch vụ đặt phòng tại hệ thống khách sạn BRG cùng các chương trình hoàn tiền tới 200.000đ khi chi tiêu xăng dầu.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động quay số may mắn dành cho khách hàng sở hữu thẻ tín dụng SeABank và phát sinh giao dịch hợp lệ. Theo đó, từ nay đến 8/4/2026, khách hàng chi tiêu từ 5 triệu đồng hoặc mở mới và kích hoạt thẻ tín dụng sẽ nhận mã số may mắn để tham gia quay thưởng.

Mỗi mã số tương ứng với một cơ hội trúng quà, gia tăng khả năng nhận “lộc xuân” ngay từ những ngày đầu năm. SeABank mong muốn mỗi giao dịch không chỉ đáp ứng nhu cầu chi tiêu dịp Tết mà còn mang lại thêm cơ hội trúng thưởng, gia tăng giá trị cho chủ thẻ.

Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của SeABank nằm trong khuôn khổ chương trình khuyến mại Tết 2026 & Kỷ niệm 32 năm thành lập với thông điệp SeABank trao quà Tết - Gắn kết sum vầy với tổng giá trị quà tặng lên tới 1,2 tỷ đồng.

Hệ sinh thái thẻ tín dụng đa dạng hỗ trợ khách hàng tối ưu chi tiêu

Đại diện SeABank cho biết, việc đẩy mạnh các chương trình ưu đãi thẻ tín dụng trong dịp Tết không chỉ nhằm kích cầu tiêu dùng mà còn góp phần thay đổi thói quen thanh toán của người dân theo hướng hiện đại, minh bạch và an toàn hơn.

“Thẻ tín dụng giúp khách hàng chủ động tài chính, linh hoạt chi tiêu trong khi vẫn kiểm soát được dòng tiền. Các ưu đãi dịp Tết là cách SeABank đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn chi tiêu cao điểm, đồng thời thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt theo định hướng chung của nền kinh tế”, đại diện Ngân hàng chia sẻ.

Hiện SeABank phát triển hệ sinh thái thẻ tín dụng đa dạng với nhiều dòng thẻ phục vụ các nhóm nhu cầu khác nhau như: mua sắm, du lịch, phong cách sống và thể thao, gồm Visa SeAEasy, Visa SeALady, Mastercard SeALady, Visa SeASoul 2in1, Visa Platinum, Visa BRG Elite, Visa SeAGolf Platinum, Visa SeATravel và Visa Signature.

Việc cá nhân hóa sản phẩm thẻ giúp Ngân hàng tiếp cận hiệu quả hơn các phân khúc khách hàng và gia tăng mức độ gắn bó dài hạn đồng thời giúp khách hàng có thể lựa chọn những dòng thẻ phù hợp với nhu cầu sử dụng và thanh toán của mình với nhiều ưu đãi chuyên biệt.

Bên cạnh ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng, SeABank còn triển khai đồng loạt các khuyến mại trên nhiều sản phẩm, dịch vụ khác như gửi tiết kiệm tại quầy và online, vay vốn, mở tài khoản thanh toán, giao dịch ngân hàng số. Các chương trình được thiết kế gắn với các mốc thời gian quan trọng trong dịp đầu năm nhằm duy trì sự quan tâm và tương tác liên tục của khách hàng.

Chương trình SeABank trao quà Tết - Gắn kết sum vầy tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển bán lẻ, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của SeABank trong việc mang đến các giải pháp tài chính linh hoạt, giá trị và phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng. Chương trình không chỉ là hoạt động khuyến mại theo mùa vụ mà còn phản ánh nỗ lực dài hạn của Ngân hàng trong việc đồng hành cùng khách hàng, góp phần thúc đẩy dòng chảy tiêu dùng của nền kinh tế.