SeABank hoàn tất chuyển nhượng Công ty Tài chính PTF cho AEON Financial Service

(VTC News) -

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa tổ chức Lễ bàn giao Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện (PTF) cho đối tác AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) - thành viên thuộc mảng tài chính của AEON Group.

Hợp đồng chuyển nhượng có trị giá 4.300 tỷ đồng sẽ giúp SeABank cơ cấu nguồn vốn, tăng cường năng lực tài chính để mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh theo hướng trọng tâm và tăng trưởng bền vững, tiến gần đến mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

Lễ bàn giao.

Công ty Tài Chính TNHH Một thành viên Bưu Điện (PTF) là một trong những công ty tài chính đầu tiên tại Việt Nam và được SeABank nhận chuyển nhượng 100% cổ phần PTF lại từ Tập đoàn VNPT vào năm 2018. Kể từ khi tiếp nhận PTF, SeABank không ngừng đầu tư nguồn lực để củng cố đội ngũ nhân sự, ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mở rộng mạng lưới hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của PTF.

Do thay đổi chiến lược kinh doanh, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực cốt lõi nên SeABank quyết định chuyển nhượng lại PTF cho đối tác AEON Financial.

Sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Tài chính PTF trị giá 4.300 tỷ đồng vào cuối năm 2023, SeABank và AEON Financial tích cực phối hợp để hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu của cơ quan chức năng và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức chấp thuận tại Quyết định số 2871/QĐ-NHNN ngày 30/12/2024 về việc chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp cho chủ sở hữu mới của PTF.

Hai bên cũng triển khai các công tác bàn giao hồ sơ tài liệu, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Ngày 3/2, SeABank chính thức bàn giao Công ty Tài chính PTF cho đối tác Nhật Bản. Việc chuyển nhượng PTF cho AEON Financial là dự án quan trọng nằm trong lộ trình đã được Đại hội đồng cổ đông SeABank thông qua nhằm giúp SeABank cơ cấu nguồn vốn, tăng cường năng lực tài chính để mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh theo hướng trọng tâm và tăng trưởng bền vững, tiến gần đến mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, SeABank cũng sẽ tiếp tục hợp tác với AEON Financial và PTF để cung cấp dịch vụ tài chính tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, SeABank và AEON Financial cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động hợp tác sâu rộng hơn nữa, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác toàn diện, đồng thời khai thác tối đa lợi thế của hai bên, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam.

Công ty Tài chính PTF được thành lập vào tháng 10/1998 và là một trong những công ty tài chính đầu tiên tại Việt Nam, hiện có vốn điều lệ 1.550 tỷ đồng, tổng nhân sự gần 2.000 người và phục vụ gần 200.000 khách hàng tại 30 tỉnh thành phố trên cả nước. Kết quả kinh doanh năm 2024 của PTF có tổng dư nợ đạt hơn 4.325 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2023 và lợi nhuận trước thuế đạt 166 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 173% so với năm 2023.

Thông tin về SeABank Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 3,6 triệu khách hàng, gần 5.500 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng trụ cột trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.350 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III. Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất. Chi tiết vui lòng truy cập website: www.seabank.com.vn