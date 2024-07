SeABank được vinh danh 'Ngân hàng tốt nhất thế giới 2024'

(VTC News) -

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) trong việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu và không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo đó, trong Bảng xếp hạng “Ngân hàng tốt nhất thế giới - World’s Best Banks” do Forbes - tạp chí kinh doanh nổi tiếng thế giới với hơn 100 năm hoạt động đã bình chọn SeABank là “Ngân hàng tốt nhất thế giới 2024” (World's Best Banks 2024).

Bảng xếp hạng “Ngân hàng tốt nhất thế giới - World’s Best Banks” được Tạp chí Forbes triển khai thường niên nhằm tôn vinh các ngân hàng đã thành công duy trì niềm tin và đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Để đưa ra danh sách này, Forbes và công ty nghiên cứu thị trường Statista đã khảo sát hơn 49.000 người đến từ 33 quốc gia về độ hài lòng đối với từng ngân hàng và mức độ muốn giới thiệu ngân hàng cho người khác, cùng với đánh giá của khách hàng theo 5 tiêu chí: độ tin cậy, các điều khoản và điều kiện, dịch vụ khách hàng, dịch vụ số và chất lượng tư vấn tài chính.

Năm 2024, Tạp chí Forbes vinh danh tổng cộng 403 ngân hàng trên thế giới và SeABank là một trong 14 ngân hàng Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng danh tiếng này. Điều này thể hiện sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm dịch vụ cũng như trải nghiệm tích cực của khách hàng tại SeABank.

Bên cạnh đó, SeABank cũng được kênh truyền hình đầu tư tài chính và du lịch cao cấp CNBC (Consumer News and Business Channel, Hoa Kỳ) vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2024” (Best Banks Asia - Pacific 2024).

Đây là kênh truyền hình tin tức về đầu tư tài chính và du lịch lớn nhất Hoa Kỳ trực thuộc đế chế truyền thông NBCUniversal, thu hút sự theo dõi và góp mặt chia sẻ thường xuyên của những người có ảnh hưởng trên thị trường tài chính, những lãnh đạo cấp cao có tiếng nói trong cộng đồng.

Kết quả được CNBC đánh giá chấm điểm dựa trên bình chọn của hơn 22.000 khách hàng từ 14 nền kinh tế thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với bộ tiêu chí tương tự như bảng xếp hạng Ngân hàng tốt nhất thế giới của Tạp chí Forbes. SeABank là một trong 15 đại diện Việt Nam vinh dự góp mặt trong bảng xếp hạng năm 2024 của CNBC.

Thời gian qua, SeABank không ngừng đẩy mạnh chiến lược kinh doanh linh hoạt, bền vững song song với chiến lược “Hội tụ số”. Ngân hàng đầu tư nguồn lực để số hóa toàn diện quy trình và sản phẩm dịch vụ, từ đó tối ưu hóa vận hành, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ với nhiều tính năng tiện ích trên các nền tảng số.

SeABank cũng tập trung đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng “may đo” cho từng phân khúc khách hàng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác bán chéo, cung cấp nhiều chương trình và giải pháp tài chính ưu đãi, linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu, tối đa quyền lợi đồng thời và gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 3 triệu khách hàng, gần 5.500 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng trụ cột trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 24.957 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III. Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.