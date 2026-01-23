SeABank đạt 6.868 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng về quy mô, hiệu quả

(VTC News) -

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 6.868 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch năm và quy mô tổng tài sản tăng gần 22% đạt 396.443 tỷ đồng. Các chỉ số kinh doanh khác của Ngân hàng cũng có sự tăng trưởng và vượt kế hoạch đề ra.

Tăng trưởng đồng đều về quy mô và hiệu quả

Năm 2025, SeABank triển khai tái cơ cấu toàn diện mô hình kinh doanh theo ngành dọc và phát huy chiến lược kinh doanh linh hoạt, nhờ đó duy trì đà tăng trưởng ổn định và đồng đều về quy mô lẫn hiệu quả.

Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2025 của SeABank ghi nhận hiệu quả ấn tượng: Lợi nhuận trước thuế đạt 6.868 tỷ đồng, tăng 13,73% so với năm 2024 và hoàn thành 106% kế hoạch; Thu nhập ngoài lãi (NoII) đạt 4.410 tỷ đồng, tăng mạnh 80,54% so với năm 2024; Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 14.114 tỷ đồng, tăng 13,74% và hoàn thành 112% kế hoạch. CIR giảm xuống 33,01% nhờ tập trung số hóa toàn diện và tối ưu hoạt động hiệu quả. ROE hoàn thành vượt kế hoạch đạt 14,62%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao chất lượng sinh lời.

Nhờ khai thác tốt nhu cầu tín dụng, mở rộng danh mục hiệu quả gắn liền với công tác kiểm soát rủi ro, Dư nợ cấp tín dụng tại SeABank tăng 16,69% đạt 244.972 tỷ đồng trong khi tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát dưới 3% theo quy định.

Tính tới 31/12/2025, quy mô hoạt động của SeABank được mở rộng đáng kể với tổng tài sản đạt 396.443 tỷ đồng, tăng 21,72% so với năm 2024 và hoàn thành 111% kế hoạch năm. Vốn điều lệ tăng lên mức 28.450 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu đạt 40.373 tỷ đồng, tăng 15,34% so với năm 2024, đảm bảo nền tảng vốn và an toàn hoạt động. Huy động vốn tăng trưởng ổn định với Tổng huy động tiền gửi và GTCG đạt 221.791 tỷ đồng, tăng 11,58% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, uy tín của SeABank trên thị trường quốc tế tiếp tục phát huy giúp Ngân hàng nhận thêm khoản đầu tư 80 triệu USD từ Tổ chức Tài chính Phát triển của Pháp (Proparco) và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO), nâng tổng huy động từ thị trường quốc tế của SeABank đạt hơn 1,1 tỷ USD. Qua đó, SeABank có thêm nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận tài chính, đồng thời đẩy mạnh quản lý rủi ro môi trường và xã hội và chống biến đổi khí hậu.

Năm 2025, SeABank cũng hoàn tất bàn giao Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện (PTF) cho đối tác AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial), qua đó giúp Ngân hàng cơ cấu nguồn vốn và tăng cường năng lực tài chính, tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ, thúc đẩy kinh doanh theo hướng trọng tâm và sẵn sàng bứt tốc tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Tái định nghĩa bộ khung chiến lược, sẵn sàng bứt tốc tăng trưởng

Năm 2025 là dấu mốc chiến lược quan trọng của SeABank khi chính thức công bố bộ khung chiến lược mới về Mục đích sống - Tầm nhìn - Khát vọng - Giá trị, đặt nền tảng và định hướng để Ngân hàng tiếp tục vươn lên phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Khát vọng mang đến sự hài lòng và dịch vụ khác biệt, Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm dịch vụ chuyên biệt theo xu hướng tài chính hiện đại gắn liền với phong cách sống, tiêu biểu: dòng thẻ Visa SeASoul 2in1 kết hợp với ca sĩ Mỹ Tâm, không gian giao dịch và tư vấn dành riêng cho khách hàng ưu tiên SeAPremium Lounge, giải golf đặc quyền SeAPremium Golf Master…

Đặc biệt, SeABank đã là nhà tài trợ độc quyền live concert See The Light của ca sĩ Mỹ Tâm – liveshow cá nhân lớn nhất lịch sử V-Pop với quy mô kỷ lục 40.000 khán giả, đầu tư khủng với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn quốc tế, thiết lập tiêu chuẩn mới cho các concert tại Việt Nam.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, SeABank triển khai các gói giải pháp may đo theo đặc thù dành cho doanh nghiệp nữ chủ, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh… Những nỗ lực phục vụ khách hàng theo phân khúc đã góp phần giúp Ngân hàng duy trì đà tăng trưởng ổn định trong năm 2025, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong đồng hành bền vững và mang lại giá trị tối đa cho khách hàng.

Thông qua việc tái định nghĩa khung chiến lược, SeABank chính thức đưa yếu tố trách nhiệm và bền vững vào mọi quyết định, bám sát tầm nhìn trở thành “ngân hàng đặt con người và cộng đồng lên hàng đầu”. Các tiêu chí Môi trường, Quản trị và Xã hội (ESG) được đẩy mạnh, đặt mục tiêu tới năm 2030 đạt 5% danh mục tín dụng xanh, giảm 10% phát thải khí nhà kính, hỗ trợ 100.000 khách hàng nữ và doanh nghiệp nữ chủ, tỷ lệ lãnh đạo nữ đạt 40%, 100% tuân thủ minh bạch tài chính, công bố báo cáo ESG hằng năm theo chuẩn quốc tế.

Theo đó, SeABank tiếp tục củng cố tính minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định của Việt Nam và chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế đối với các hoạt động công bố thông tin, báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên... trong năm 2025. Ngân hàng đã giữ vững vị thế trong Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành Tài chính (VLCA 2025) và thành công phát hành độc lập ấn phẩm Báo cáo Phát triển bền vững, khẳng định tính minh bạch thông qua những hành động cụ thể và có thể đo lường.

Tổng ngân sách thực hiện các hoạt động an sinh - môi trường xã hội của SeABank năm 2025 là hơn 33 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2024, được phân bổ cho nhiều chương trình ý nghĩa như: Bàn giao gần 1.000 căn nhà cho các hộ nghèo tỉnh Hòa Bình và Thái Nguyên theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; ủng hộ 6,5 tỷ đồng cứu trợ cứu nạn và khắc phục hậu quả bão lũ tại nhiều địa phương…

Bên cạnh đó, Quỹ khuyến học SeADreams nhận đỡ đầu thêm 10 em học sinh nghèo, tiếp tục trao Học bổng Khuyến học trị giá 1,5 triệu đồng/tháng/em cho 150 em học sinh tới hết lớp 12. Quỹ vì môi trường SeAGreen trồng mới gần 671 nghìn cây xanh tại Hà Tĩnh, hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trước thời hạn. Quỹ từ thiện SeASmile tiếp tục triển khai các hoạt động từ thiện thường niên Xuân yêu thương, SeABankers Vì trẻ thơ…