Say lòng đêm trình diễn pháo hoa ‘Tình yêu diệu kỳ’ của Ba Lan và Đức

Ngay từ những phút giây đầu tiên, khán giả đã được chiêm ngưỡng những chùm pháo rực rỡ đậm chất cổ điển. Mở đầu với kỷ niệm đẹp của đội Ba Lan khi lần đầu đến Việt Nam năm 2013 và nhìn thấy cầu Rồng bắc qua sông Hàn. Những chùm pháo hoa đỏ rực tung lên trên không trung trên nền nhạc “I don't want to set the world on fire” như ngọn lửa rồng đã từng đốt nóng trái tim và tình cảm mà đội dành cho Đà Nẵng.