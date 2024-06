Màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao của Italy và Mỹ bên sông Hàn

Các đêm tiếp theo của DIFF 2024 lần lượt sẽ là các cuộc tranh tài giữa đội Đức bà Ba Lan (đêm 22/6) với chủ đề "Made of Love Inspiration-Tình yêu diệu kỳ". Đêm 29/6 là màn tranh tài giữa Trung Quốc và Phần Lan với chủ đề "Made of Fairy Tales-Thế giới thần tiên" và đêm chung kết diễn ra vào 13/7 với tên gọi “Made of Young Generation – Nhịp đập tương lai”.