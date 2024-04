Sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc, Công an TP.HCM tăng cường ngăn chặn mua bán người

(VTC News) -

Tại buổi họp báo của TP.HCM chiều 11/4, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố và bắt bị can liên quan vụ 2 bé gái lạc mẹ bị bắt cóc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Công an đang tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích của bị can để xử lý.

Sau vụ án này, Công an TP.HCM sẽ tăng cường công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng (gồm các hội nhóm kín, ứng dụng số về cho - nhận con nuôi, mang thai hộ, hiến tặng thận) để kịp thời phát hiện, xử lý những kẻ cầm đầu lập nhóm để hoạt động phi pháp.

Công an TP.HCM cũng rà soát, nắm tình hình người ăn xin, người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời xử lý các trường hợp mua bán người..

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, trẻ em cần được trang bị kiến thức, nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân và cảnh giác trước các mối đe dọa.

Công an TP.HCM sẽ thống kê, lập danh sách những kẻ liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn thành phố để quản lý; rà soát địa bàn, lập danh sách và thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cơ sở về lưu trú, nhà trọ cho thuê nhằm phát hiện các trường hợp nghi vấn nuôi dưỡng thai phụ, người chờ bán thận.

Với các bệnh viện, Công an TP.HCM cũng rà soát, tăng cường phối hợp quản lý thông tin về sản phụ, chứng sinh, khai sinh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các buổi học tập để người dân nắm bắt được thủ đoạn hoạt động của bọn mua bán người, từ đó nâng cao cảnh giác trước tình trạng chăn dắt, mua bán người đang diễn biến phức tạp.

Trước đó, ngày 10/4, Công an Quận 1 (TP.HCM) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, trú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi "sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm".

Nghi can Phạm Huỳnh Nhật Vi tại thời điểm bị bắt.

Theo cơ quan điều tra, Vi được bạn trai ở nước ngoài thuê cho căn hộ tại chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) để ở từ đầu tháng 4/2024 đến hết tháng. Mục đích thuê căn hộ này là làm nơi quay clip khiêu dâm rồi chuyển ra nước ngoài.

Ngày 3/4, Vi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ và tiếp cận 2 cháu N.K.T.M. (7 tuổi) và L.H.T.L. (3 tuổi) khi các bé đang cùng mẹ bán kẹo ở khu vực trước Nhà hát TP.HCM. Vi dùng tiền và kẹo để dụ hai cháu bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường ở Quận 1, Quận 8. Từ quận 8, Vi tiếp tục dùng xe công nghệ đưa 2 cháu về giam giữ tại căn hộ vừa thuê nói trên.