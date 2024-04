Sau Tiền Giang, Long An công bố xâm nhập mặn là rủi ro thiên tai cấp độ 4

Ngày 17/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm đã ký quyết định công bố khẩn cấp tình huống thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Long An thuộc rủi ro thiên tai cấp độ 4, với diễn biến thiên tai xâm nhập mặn đến ngày 8/4: ranh giới mặn 1‰ và 4‰ trên sông Vàm Cỏ Đông đã vượt qua lần lượt là 88 km và 72 km; ranh giới mặn 1‰ và 4‰ trên sông Vàm Cỏ Tây đã vượt qua lần lượt là 110 km và 86km.

Người dân nhiều địa phương thiếu nước sạch.

Do tác động nặng nề của tình trạng xâm nhập mặn nên hiện nay trên địa bàn các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ, Châu Thành, Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa và TP Tân An, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiếu hụt nước ngọt để tưới; người dân sinh sống trên địa bàn huyện Cần Giuộc bị thiếu nước sạch sinh hoạt.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 10 đến 20-4, dự báo phạm vi ranh mặn 4‰ trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây từ 90 - 110km. Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở khu vực Nam bộ có khả năng tập trung trong tháng 4 - 5/2024 (từ 22 đến 28/4 và từ ngày 7 đến 11/5).

Nhiều nhà hảo tâm chở nước đến cho người dân sử dụng.

Đài khí tượng - thủy văn tỉnh Long An dự báo, từ ngày 10 đến 20/4, ranh giới mặn 4‰ trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây sẽ xâm nhập sâu 90 - 100km.

Các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ, Bến Lức, Châu Thành, Thủ Thừa, Thạnh Hóa và TP Tân An thực hiện theo tình huống khẩn cấp do thiên tai xâm nhập mặn gây ảnh hưởng nặng nề; các hoạt động, biện pháp công trình và phi công trình cần thực hiện ứng phó, khắc phục trong thời gian diễn ra thiên tai xâm nhập mặn.

Kênh mương khô cạn trơ đáy

UBND tỉnh Long An giao Sở NN-PTNT (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ, Châu Thành, Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa và TP Tân An tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và bảo đảm cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân.