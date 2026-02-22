Sau Tết, nhiều loại thực phẩm giảm giá 20%

(VTC News) -

Sau Tết, Bộ Công Thương tiếp tục công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm ổn định giá cả, duy trì thông suốt hệ thống phân phối, bảo đảm cân đối cung – cầu hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không để xảy ra khan hiếm, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, đặc biệt là ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Nhiều mặt hàng thực phẩm giảm giá từ 10-20%

Theo Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, trong ngày Mùng 6 Tết, nhu cầu mua sắm tăng nhẹ để phục vụ lễ Hóa vàng, liên hoan trước khi quay lại sản xuất, kinh doanh, tập trung chủ yếu vào rau, củ, quả; trong khi thực phẩm tươi sống tiêu thụ chậm hơn do một bộ phận người dân mang thực phẩm từ quê ra thành phố. Giá cả nhìn chung ổn định. Một số mặt hàng như thịt bò, thủy sản giảm nhẹ so với các ngày Mùng 3–4 nhờ nguồn cung tăng.

Tại chợ Tứ Hiệp, chợ Láng, hầu hết các cửa hàng đã mở cửa trở lại. Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi cũng đã mở cửa hoạt động. Các cửa hàng, siêu thị, nguồn cung hàng hóa phong phú, đặc biệt là rau, củ do đang vào vụ thu hoạch sau kỳ nghỉ Tết.

Khảo sát của phóng viên Báo Điện tử VTC News cho thấy, thịt lợn ba chỉ hiện được bán với giá dao động từ 140.000 - 160.000 đồng/kg, thịt mông, vai có giá từ 110.000 - 130.000 đồng/kg. Thịt bò thăn có giá phổ biến từ 300.000 - 330.000 đồng/kg.

Giá thị lợn sáng 22/2 (ngày 6 Tết) đã giảm nhẹ so với ngày 3-4 Tết.

Nguồn cung các mặt hàng này phong phú, giá giảm từ 10.000 - 15.000 đồng/kg so với ngày mùng 3-4 Tết.

Các mặt hàng cá như: cá trắm đen cũng ở mức 80.000- 110.000 đồng/kg tuỳ trọng lượng; cá chép giòn 150.000 - 170.000 đồng/kg, giảm khoảng 20.000 đồng/kg so với ngày Mùng 3-4 Tết.

Nhóm rau củ quả và hoa quả tiếp tục duy trì mức giá ổn định, một số loại ra giảm khoảng 15 đến 20% so với ngày Mùng 3-4 Tết. Cụ thể như su hào dao động quanh mức 20.000 đồng/3 củ, bắp cải khoảng 22.000 đồng mỗi kg, cà chua ở mức 30.000 đồng/kg.

Riêng hoa tươi phục vụ nhu cầu cúng lễ đầu năm được bán với mức giá cao hơn đáng kể so với ngày thường. Hoa cúc có giá khoảng 12.000 đến 15.000 đồng/bông, hoa hồng dao động từ 12.000 đến 17.000 đồng/ cành, tăng khoảng 15 đến 20% so với thời điểm trước Tết.

Chị Phạm Thị Hạnh, tiểu thương kinh doanh rau quả tại chợ Tứ Hiệp (Thanh Trì, thành phố Hà Nội) cho biết, sức mua sau Tết giảm rõ rệt, giá đã giảm nhưng chưa về mức giá như ngày thường. Nguyên nhân do chi phí đầu vào tăng trong thời gian trước Tết tiếp tục tác động đến giá bán lẻ.

“Dù mức giảm chưa lớn, song đó là tín hiệu cho thấy thị trường đang từng bước điều chỉnh theo nhu cầu thực tế. Các mặt hàng rau của quả nguồn hàng đã dồi dào hơn”, chị Hạnh nói.

Tại các hệ thống phân phối lớn như Saigon Co.op, Central Retail, WinCommerce, MM Mega Market, Lotte Mart, hàng hóa được bổ sung đầy đủ, đa dạng, nhiều chương trình khuyến mại đầu xuân được triển khai; giá bán cơ bản không biến động so với trước Tết.

Ở góc độ người tiêu dùng, nhiều người dân cho rằng giá thực phẩm sau Tết đã ổn định hơn so với thời điểm cận Tết.

Chị Nguyễn Thị Hằng (phường Yên Sở, TP. Hà Nội) cho biết, những ngày trước Tết, giá thực phẩm tăng nhanh khiến việc chi tiêu gặp nhiều áp lực.

“Sau Tết, dù giá vẫn cao nhưng không còn tăng từng ngày, người mua chúng tôi có thể chủ động lựa chọn và tính toán chi tiêu hợp lý hơn”, chị Hằng nói.

Theo đánh giá của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), trước, trong và sau Tết Nguyên đán, công tác chuẩn bị nguồn hàng được triển khai sớm, bám sát dự báo nhu cầu.

Tổng giá trị lượng hàng dự trữ tăng khoảng 10–15% so với tháng bình thường. Tại một số doanh nghiệp phân phối lớn, một số mặt hàng thiết yếu tăng dự trữ từ 20–40%.

Giá các mặt hàng rau, củ cùng đã được điều chỉnh giảm nhẹ.

“Chương trình bình ổn thị trường được đẩy mạnh triển khai. Tại Hà Nội có 19 đơn vị tham gia với khoảng 10.700 điểm bán. TP.HCM có hơn 89 đơn vị tham gia, lượng hàng bình ổn chiếm từ 23–43% thị phần tùy nhóm hàng, đủ khả năng điều tiết khi cần thiết. Doanh nghiệp cam kết bán thấp hơn giá thị trường từ 5–10% và giữ ổn định giá trước, trong và sau Tết”, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước nêu.

Bên cạnh đó, hệ thống điểm bán được mở rộng đến khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hoạt động bán hàng lưu động, hội chợ xuân và kết nối cung cầu được đẩy mạnh, góp phần bảo đảm người dân tiếp cận hàng hóa thiết yếu với giá hợp lý.

Kiên quyết ngăn chặn hàng giả

Thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết theo Kế hoạch số 9693/KH-BCĐ389, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) trên toàn quốc đã chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, hàng điện tử và các lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao trong dịp Tết.

Công tác nắm địa bàn, theo dõi cung – cầu, giá cả được thực hiện thường xuyên; kiểm soát chặt kho bãi, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và khu vực biên giới. Qua đó, việc này đã góp phần giữ ổn định thị trường, không để phát sinh điểm nóng về buôn lậu, hàng giả hay đầu cơ, tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý một vụ việc điển hình tại Quảng Ninh: ngày 20/02/2026, lực lượng QLTT kiểm tra, tạm giữ 28.800 quả trứng vịt lộn không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ; trị giá hàng hóa 115,2 triệu đồng; dự kiến xử phạt hành chính 90 triệu đồng theo quy định.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời trong và sau Tết tiếp tục là giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm thị trường vận hành ổn định, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững kỷ cương thương mại ngay từ đầu năm 2026.

Lực lượng Quản lý thị trường sẽ tiếp tục kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Về nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, đơn vị này cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, toàn ngành Công Thương quán triệt phương châm “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay”, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; không để kỳ nghỉ Tết ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ.

Trọng tâm là quản lý chặt chẽ thị trường, giá cả; duy trì thông suốt hệ thống phân phối, bảo đảm cân đối cung – cầu hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không để xảy ra khan hiếm, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng nâng cao niềm tin và tự hào hàng Việt.

Đối với xăng dầu, tiếp tục rà soát sát tình hình cung – cầu, điều hành linh hoạt, bảo đảm nguồn cung ổn định, liên tục trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

"Sau Tết, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại khu vực lễ hội, trên môi trường thương mại điện tử và các tuyến vận chuyển trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm về giá, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và an toàn thực phẩm, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường ngay từ đầu năm 2026", Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước nhấn mạnh.