Người dân hài lòng vì sắm đủ hàng Tết chỉ sau 1 ngày đi hội chợ Mùa xuân

(VTC News) -

Các gian hàng phong phú, đa dạng

Đến với hội chợ Mùa Xuân năm 2026, các địa phương và doanh nghiệp đã mang đến nhiều đặc sản vùng miền, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân Thủ đô. Lượng khách đến tham quan, mua sắm ngày càng đông. Nhiều người dân chia sẻ rằng chỉ sau một buổi đi hội chợ, họ đã mua sắm đủ nhu yếu phẩm cho cả dịp Tết.

Theo bà Đào Thị Thùy Linh, đại diện Hợp tác xã (HTX) Tân Việt Á (Cao Bằng), tham gia hội chợ Mùa Xuân năm 2026, HTX mang tới nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương như miến dong, mộc nhĩ, nấm hương, thạch đen, bánh khảo đều là những đặc sản quen thuộc của Cao Bằng, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng dịp Tết.

Ngay từ ngày đầu khai mạc, lượng khách đến hội chợ khá ổn định, không gian hội chợ quy mô, gian hàng phong phú, tạo được niềm tin cho người tiêu dùng.

Người dân cho biết, chỉ đi chợ một buổi là mua sắm đủ Tết.

“Khách hàng rất yên tâm khi mua sắm tại hội chợ. Riêng gian hàng của chúng tôi, lượng tiêu thụ khá tốt, dự kiến những ngày tới, đặc biệt càng gần Tết, lượng khách sẽ còn đông hơn”, bà Linh nói.

Ở khu vực gian hàng tỉnh Thái Nguyên, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Thái Minh mang đến các dòng trà xanh đặc sản Thái Nguyên, các set quà Tết cùng nhiều sản phẩm trà hoa phục vụ nhu cầu biếu tặng và tiêu dùng dịp cuối năm. Chị Trần Thị Phương Thảo - Giám đốc công ty - cho biết, doanh nghiệp giữ mức giá ổn định trong cao điểm mua sắm Tết.

“Các set quà Tết kết hợp trà xanh, trà hoa và các sản phẩm truyền thống được thiết kế linh hoạt, phù hợp để biếu tặng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng thủ đô dịp Tết Nguyên đán”, chị Trần Phương Thảo nói.

Đến với gian hàng tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Văn Biên - đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Lục Ngạn (tỉnh Bắc Ninh) - cho hay, tham gia hội chợ Mùa xuân năm nay, đơn vị mang tới nhiều loại nông sản đặc trưng được trồng trên vùng đồi cao như táo Đại Mật, cam, quýt, ổi Thái, sim, cùng các sản phẩm chế biến như bánh chưng “Hạnh phúc”, nem bùi, xoài sấy.

Một buổi đi hội chợ, sắm đủ cả Tết

Có mặt tại khu vực bán hàng tại hội chợ Mùa Xuân năm 2026, bà Vũ Ngọc Lan, hiện đang sinh sống tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, đây là lần thứ ba đến Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Trước đây tôi cũng tham gia Triển lãm A80, hội chợ Mùa Thu, rồi các kỳ triển lãm khác nữa. Nói chung, đi hội chợ là để tiếp cận những sản phẩm mới, sản phẩm có chất lượng, vừa tham quan, vừa đi chơi cho biết thêm. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, tôi tranh thủ mua sắm nhiều sản phẩm tại hội chợ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của gia đình trong những ngày Tết.

Người dân nô nức đi mua sắm Tết tại hội chợ.

Theo bà Lan, tại hội chợ Mùa Xuân, hàng hóa phong phú, nguồn gốc rõ ràng nên khách hàng có thể yên tâm khi lựa chọn. Bên cạnh việc mua sắm trực tiếp, bà Lan cũng lưu lại địa chỉ và thông tin liên hệ của các gian hàng uy tín, để sau này khi có nhu cầu có thể dễ dàng kết nối và đặt mua, giao hàng tận nơi.

“Với tôi, đi hội chợ Mùa Xuân lần này không chỉ đơn thuần là mua hàng mà còn là dịp tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu thêm nhiều sản phẩm mới, chất lượng từ các địa phương. Chính vì vậy, tôi rất thích đi hội chợ và thường xuyên theo dõi để tham gia mỗi khi có dịp”, bà Lan nói.

Nhận xét về không gian của Hội chợ Mùa Xuân năm nay, bà Lan cho biết, quy mô thực sự rất hoành tráng. Không gian hội chợ được tổ chức bài bản, rộng mở, tạo cảm giác như một bức tranh thu nhỏ của các vùng miền trên cả nước.

“Hội chợ không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, giới thiệu đặc sản địa phương, sản phẩm tiêu biểu của từng tỉnh, thành phố mà còn trở thành nơi hội tụ và lan tỏa văn hóa vùng miền. Tại đây, người tham quan có thể cảm nhận rõ nét không gian sông nước miền Tây mộc mạc, chân chất qua cách bài trí gian hàng, sản vật và câu chuyện của người dân.

Bên cạnh đó là không gian Hà Nội xưa được tái hiện đầy hoài niệm, gợi nhớ những giá trị truyền thống, tinh tế của đất Kinh kỳ. Đan xen trong tổng thể ấy là hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, đại diện cho tinh thần đổi mới và phát triển không ngừng. Chính sự hòa quyện giữa sản phẩm, văn hóa và cảm xúc đã tạo nên sức hút riêng, giúp hội chợ Mùa Xuân không chỉ là điểm mua sắm mà còn là điểm đến trải nghiệm văn hóa đầy ấn tượng”, bà Lan cảm nhận.

Còn bà Nguyễn Thị Dung, phường Bồ Đề, Hà Nội cũng chia sẻ, bà đến hội chợ bằng một chặng xe ôm và một chặng xe buýt. Việc di chuyển nhìn chung khá thuận tiện, dù phải đi vòng qua vài tuyến đường.

“Khi đến khu vực hội chợ, tôi thấy ban tổ chức bố trí xe điện miễn phí đưa khách từ cổng vào khu trưng bày, rất phù hợp với người cao tuổi và các gia đình đi đông người, tạo cảm giác thân thiện, chu đáo ngay từ khâu đón tiếp”, bà Dung nói.

Bà Dung cho biết, nhưng người nghỉ hưu như bà, đi hội chợ như một chuyến dạo xuân sớm, vừa tham quan, vừa thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức xuyên suốt trong khuôn viên hội chợ. Bên cạnh đó, bà cũng tranh thủ mua sắm hàng hóa phục vụ dịp Tết.

“Thực tế, ngoài thị trường hiện nay, hàng Tết không thiếu, nhưng đi hội chợ mang lại cảm giác khác hẳn, vì có thể xem được rất nhiều sản phẩm của các địa phương trong cùng một không gian, vừa mua sắm, vừa tìm hiểu thêm về sản vật vùng miền. Bên cạnh đó, chỉ cần một buổi đi hội chợ là đã sắm đủ cả Tết”, bà Dung vui vẻ nói.

Bà Dung cũng đánh giá cao việc giá cả các mặt hàng tại hội chợ được niêm yết rõ ràng, minh bạch. Nhiều gian hàng có chương trình khuyến mãi thiết thực, như bánh chưng mua 5 tặng 1, chân gà mua 3 tặng 1…,tạo không khí mua sắm khá sôi động.

“Đặc biệt, hội chợ có nhiều sản phẩm như chè, sâm, đông trùng hạ thảo, đều có thông tin nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Các mặt hàng được cơ quan nhà nước kiểm soát chặt chẽ, nên người tiêu dùng như chúng tôi rất yên tâm, không lo gặp phải hàng nhái, hàng giả khi mua sắm tại hội chợ”, bà Dung chia sẻ.