Sau Starbucks, đến lượt McDonald's đóng cửa chi nhánh 'đinh'

(VTC News) -

Chiều 16/9, McDonald’s Việt Nam bất ngờ thông báo đóng cửa cửa hàng "đinh" McDonald’s Bến Thành ở địa chỉ 2-2A Trần Hưng Đạo (Quận 1, TP.HCM).

Được khai trương vào tháng 5/2014 với tổng diện tích gần 660m2, nằm cạnh chợ Bến Thành với hai mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão, McDonald’s Bến Thành là một trong những cửa hàng đầu tiên của thương hiệu này tại Việt Nam.

McDonald’s Bến Thành (2-2A Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM).

"Tạm biệt McDonald’s Bến Thành - 10 năm đồng hành, đong đầy kỷ niệm...Dù không muốn nói lời chia tay, nhưng vào 2h ngày 19/9/2024, McDonald’s Bến Thành sẽ khép lại hành trình 10 năm đồng hành đầy cảm xúc", lời chia tay của McDonald’s trên Fanpage Facebook chính thức.

Thông tin trên khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt là những "tín đồ" của cửa hàng này.

"Ngày nào cũng lội từ dưới Ga Bến Thành qua ăn mà nay đã đóng cửa hàng", "Tạm biệt McDonald’s Bến Thành"...là những bình luận được để lại của người dùng Facebook.

Ngoài những lời chia tay, nhiều người cũng ngầm đoán lý do thương hiệu này đóng cửa chi nhánh là do giá mặt bằng quá cao: "Hậu quả giá thuê mặt bằng quá cao so với tình hình kinh tế", "Giá mặt bằng đẩy lên kịch trần, thôi thì rút giống Starbucks Hàn Thuyên rồi chuyển qua mặt bằng khác cũng được".

Được thành lập từ năm 1955, McDonald's là thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng đến từ Mỹ. Doanh nghiệp này còn được biết đến như một "ông trùm" trong lĩnh vực đồ ăn nhanh. Đến nay, McDonald's đã có hơn 36.000 cửa hàng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Dù đã đạt được thành công lớn trên toàn thế giới nhưng McDonald's vẫn chưa thể "ăn nên làm ra" tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, từng tuyên bố sẽ mở 100 cửa hàng tại Việt Nam sau 10 năm nhưng 1 thập kỷ trôi qua, McDonald’s mới thực hiện được hơn 1/3 tham vọng với 36 cửa hàng.

Trước McDonald’s, cách đây 20 ngày, cửa hàng "đinh" ở đường Hàn Thuyên (Quận 1) của thương hiệu đồ uống cao cấp Starbucks cũng đóng cửa trong sự tiếc nuối của nhiều người sau 7 năm hoạt động.

Lý do được thương hiệu này đưa ra là vì không đàm phán được vấn đề giá cả mặt bằng. Giá mặt bằng quá cao, lên tới 757 triệu đồng/tháng, tương đương gần 9 tỷ đồng/năm cho diện tích 212,5m2.

"Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố, chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo cửa hàng Starbucks Reserve Hàn Thuyên sẽ chính thức ngưng hoạt động từ ngày 26/8. Starbucks Reserve sẽ sớm trở lại ở một vị trí khác", thông báo của Starbucks cho biết.