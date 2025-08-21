Sau sáp nhập, bất động Hải Phòng bước vào chu kỳ tăng trưởng

(VTC News) -

“Thành phố cảng” chuyển mình thành tâm điểm đầu tư BĐS phía Bắc

Sau sáp nhập với tỉnh Hải Dương, diện tích, dân số và quy mô kinh tế Hải Phòng tăng gấp rưỡi. Điều này tạo ra sức bật mới về hạ tầng đô thị, quy hoạch vùng, đặc biệt là nhu cầu phát triển nhà ở, dịch vụ, thương mại… và tất yếu kéo theo sự tăng nhiệt mạnh mẽ của thị trường bất động sản.

Hải Phòng không chỉ dừng lại ở vai trò một trung tâm công nghiệp và cảng biển lớn nhất miền Bắc, mà đang dần trở thành “viên ngọc mới” của thị trường bất động sản Việt Nam. Với tốc độ phát triển kinh tế, hạ tầng hiện đại vươn tầm khu vực và chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ tạo nên một diện mạo mới cho Hải Phòng trong tương lai.

Đối với nhà đầu tư nhạy bén, Hải Phòng không còn là “vùng trũng” mà là điểm đến đầu tư - nơi mỗi mét vuông đất đều mang trong mình nhịp đập của sự chuyển mình.

Nửa đầu năm 2025, trong khi thị trường bất động sản nhiều tỉnh thành vẫn chưa phục hồi thì Hải Phòng đã bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với những điểm sáng rõ rệt. Những khu vực gần các khu công nghiệp hoặc tuyến giao thông trọng điểm ghi nhận lượng giao dịch tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ hấp thụ đạt trên 60%, tương đương khoảng 4.200 giao dịch - mức tăng trưởng ấn tượng sau giai đoạn trầm lắng. Đặc biệt, giá căn hộ cao cấp quanh trung tâm dao động từ 38 - 42 triệu/m², trong khi các khu vực giáp vành đai mới đang có mức giá mềm hơn, nhưng tiềm năng tăng trưởng mạnh.

Trong bức tranh tươi sáng ấy, tuyến Vành Đai 2 được kỳ vọng trở thành “trục xương sống” mới cho thành phố cảng, kéo theo làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào các khu vực lân cận.

Vành Đai 2 - Tuyến đường chiến lược của thành phố, kích hoạt làn sóng đầu tư mới.

Tuyến Vành Đai 2, kéo dài từ Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện, là một trong những công trình hạ tầng chiến lược giúp kết nối cảng biển, sân bay, khu công nghiệp và trung tâm đô thị.

Việc đẩy mạnh triển khai tuyến đường này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng không gian phát triển đô thị ra các quận ven như Kiến An, Dương Kinh, đồng thời thu hút dòng vốn đầu tư dịch chuyển theo hướng mới - hạ tầng mở đường, bất động sản đón sóng.

Chính trong bối cảnh đó, các dự án nằm sát Vành Đai 2, sở hữu quy hoạch chuẩn và pháp lý rõ ràng, đang được săn đón bởi cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực. The Zenith Hải Phòng là một ví dụ điển hình.

The Zenith Hải Phòng - Biểu tượng phong cách sống đẳng cấpnơi trái tim phố cảng

Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Bùi Viện, liền kề tuyến Vành đai 2, The Zenith Hải Phòng được ví như “viên kim cương” sáng giữa trục phát triển mới của quận Kiến An - nơi đang được quy hoạch trở thành trung tâm đô thị, giáo dục và dịch vụ phía Tây thành phố.

The Zenith Hải Phòng sở hữu thiết kế căn hộ tối ưu công năng, ban công rộng mở với tầm nhìn “triệu đô” hướng ra sông Lạch Tray, trung tâm thành phố. Mỗi căn đều có logia xanh, đón nắng gió tự nhiên, tích hợp hệ thống lọc không khí - nước và thiết bị tiết kiệm điện. Ngoài ra, các căn hộ được bàn giao trần cao thoáng đãng, hệ thống kính Low-E chống ồn, cách nhiệt mang lại trải nghiệm sống thư thái giữa lòng đô thị sôi động.

The Zenith Hải Phòng là tuyên ngôn của những giá trị sống khác biệt - nơi không gian, vị trí và trải nghiệm cộng hưởng để tạo nên chuẩn sống thượng lưu tại thành phố Cảng.

The Zenith Hải Phòng kiến tạo một hệ sinh thái sống khép kín và biệt lập với hệ tiện ích nội khu đẳng cấp: sảnh đón 5 sao với trần cao gần 8m, hồ bơi vô cực trên tầng cao, lounge thư giãn, sky garden trên mái, trung tâm thương mại, gym-spa cao cấp, khu vui chơi trẻ em, và hệ thống an ninh đa lớp 24/7.

Trong khi giá căn hộ tại trung tâm Hải Phòng đang chạm ngưỡng 40 - 45 triệu/m², thì The Zenith đang được giới thiệu với giá chỉ từ 2,3 tỷ đồng cho căn hộ 2PN, một mức giá lý tưởng để đón sóng tăng giá khi hạ tầng hoàn thiện.

Là dự án trung tâm Kiến An, liền kề Vành đai 2, The Zenith Hải Phòng không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là “chìa khóa vàng” cho các nhà đầu tư thức thời về khả năng khai thác cho thuê, tính thanh khoản cao và đòn bẩy gia tăng giá trị theo sự phát triển của thành phố Cảng.