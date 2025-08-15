Sầu riêng sượng nước, nông dân Đắk Lắk bất lực nhìn giá rớt thảm

Theo các doanh nghiệp thu mua sầu riêng xuất khẩu tại Krông Pắk, khoảng 10 ngày nữa các vườn trên địa bàn mới vào vụ chính. Hiện nay, các kho chỉ nhập sầu riêng từ Đắk Nông, Bình Phước, Gia Lai, nhưng chỉ khoảng 30% đạt chất lượng xuất khẩu, còn lại là hàng dạt, sượng cơm. Đó cũng là lý do khiến nhiều vựa thu mua hàng dạt, bóc muối, hàng kem mọc lên rất nhiều.