Sầu riêng ‘sốt’ giá, thương lái đổ xô gom hàng xuất khẩu sang Trung Quốc

(VTC News) -

Tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, ghi nhận mức giá sầu riêng tăng mạnh, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm do đang vào mùa nghịch, trong khi nhu cầu thu mua xuất khẩu sang Trung Quốc tăng cao, sầu riêng trở thành mặt hàng “nóng”, được thương lái săn lùng từng vườn.

Giá sầu riêng tăng mạnh ngay sau Tết

Theo ghi nhận tại các vùng trồng trọng điểm như Đồng Tháp, Đồng Nai... giá sầu riêng những ngày đầu năm duy trì ở mức cao, đặc biệt với các dòng phục vụ xuất khẩu.

Nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh đẩy giá sầu riêng lên mức cao ngay sau Tết Bính Ngọ.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh, thương lái thu mua sầu riêng tại Đồng Tháp cho biết, hôm nay 24/2, giá sầu riêng Thái (Monthong) loại A đang được thu mua ở mức khoảng 165.000 đồng/kg. Với hàng loại B, giá thấp hơn khoảng 20.000 đồng/kg, dao động quanh mức 145.000 đồng/kg. Trong khi đó, sầu riêng Ri6 cũng đã tăng mạnh, đạt khoảng 95.000 đồng/kg.

“So với ngay sau Tết năm ngoái, mức giá hiện tại cao hơn rất nhiều. Năm ngoái, sau Tết giá sầu riêng chỉ quanh mức hơn 90.000 đồng/kg”, ông Khanh nói.

Anh Nguyễn Hữu Lợi, một thương lái chuyên thu mua sầu riêng cho biết, giá sầu riêng sau Tết năm nay cao hơn cùng kỳ năm ngoái, khiến không khí mua bán tại các nhà vườn khá sôi động.

“Mình đi mua ở các vườn với giá cao nên bà con rất phấn khởi. Sau Tết, các kho thu mua mở cửa, thương lái đi gom hàng để bán nhưng thực tế lượng sầu riêng mua được không nhiều. Nhà vườn nào có hàng đợt này là coi như thắng lớn”, anh Lợi chia sẻ.

Dù giá tăng cao, nhưng lượng sầu riêng lưu thông trên thị trường lại không nhiều. Theo các thương lái, nguyên nhân chính là do hiện vẫn đang trong giai đoạn nghịch vụ, sản lượng sầu riêng trong dân còn rất ít.

Trên các hội nhóm, nhiều thương lái đăng bài tìm mua sầu riêng với giá cao.

Với mức giá hiện tại, hầu hết các nhà vườn có sầu riêng thu hoạch trong giai đoạn này đều đạt lợi nhuận rất cao.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khanh, đối với sầu riêng Thái, chỉ cần bán được trên 50.000 đồng/kg là nông dân đã bắt đầu có lãi. Trong khi đó, với mức giá 165.000 đồng/kg như hiện nay, nhà vườn có thể “lãi to”.

Nhận định này cũng được ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp chia sẻ. Theo ông Lợi, dù sản lượng không nhiều nhưng mức giá cao giúp nhà vườn có thu nhập tốt ngay từ đầu năm.

Cụ thể, những ngày qua, giá sầu riêng Ri6 hiện được thương lái mua vào trung bình trên dưới 85.000 đồng/kg. Với sầu riêng Monthong loại A, giá dao động từ 135.000 đến 160.000 đồng/kg. Hàng loại B thường thấp hơn loại A khoảng 20.000 đồng/kg. Đáng chú ý, giá mua xô tại vườn cũng đã vượt mức 100.000 đồng/kg.

Phân tích nguyên nhân giá sầu riêng tăng mạnh, ông Võ Tấn Lợi cho rằng có nhiều yếu tố cộng hưởng.

Thứ nhất, nguồn cung từ Thái Lan hiện chưa nhiều, chưa tạo áp lực cạnh tranh lớn lên thị trường Việt Nam. Thứ hai, do lượng hàng xuất khẩu trong giai đoạn này không nhiều nên thủ tục kiểm dịch, thông quan tại cửa khẩu diễn ra nhanh chóng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tranh thủ đưa hàng đi.

Quan trọng hơn, đây là thời điểm nghịch vụ, sản lượng sầu riêng trong dân rất thấp, không đủ để thống kê cụ thể. Nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu xuất khẩu tăng đã đẩy giá lên cao.

Nhà vườn phấn khởi khi sầu riêng bán được giá cao, lợi nhuận vượt xa mức hòa vốn. (Ảnh minh họa)

Trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VTC News, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, giá sầu riêng đầu năm tăng mạnh là kết quả của nhiều yếu tố then chốt.

Theo ông Nguyên, năm ngoái, Trung Quốc siết chặt hàng rào kỹ thuật, đặc biệt là kiểm tra dư lượng Cadmi và Vàng O, khiến nhiều lô hàng bị ùn ứ. Năm nay, nhà vườn và doanh nghiệp đã rút được kinh nghiệm, tuân thủ tốt hơn các quy định về dư lượng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tổ chức mạng lưới kiểm tra, cấp giấy chứng nhận bài bản hơn, giúp việc thông quan thuận lợi hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, sau Tết Nguyên đán, thị trường Trung Quốc vẫn còn nhiều lễ hội như Tết Nguyên tiêu. Người tiêu dùng Trung Quốc có xu hướng mua giỏ trái cây làm quà biếu, trong đó sầu riêng được xem là mặt hàng có giá trị cao, tạo sức mua lớn.

Đáng chú ý, ở thời điểm hiện tại, Việt Nam gần như là nguồn cung sầu riêng duy nhất cho thị trường Trung Quốc, do các nước xung quanh chưa vào vụ. Trong khi đó, diện tích trồng sầu riêng nghịch vụ trong nước lại giảm so với các năm trước vì nhà vườn e ngại rủi ro sau những khó khăn của năm ngoái.

“Tổng hợp các yếu tố này dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu, khiến giá sầu riêng tăng mạnh”, ông Nguyên phân tích.

Giá sầu riêng đầu năm được đánh giá cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cao chỉ là cơ hội ngắn hạn

Dù đánh giá cao triển vọng xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trong năm nay, các chuyên gia cũng cảnh báo mức giá cao hiện nay chỉ mang tính thời điểm.

Ông Võ Tấn Lợi cho biết, dự kiến khoảng 1 tháng tới, lượng sầu riêng trên thị trường sẽ nhiều hơn một chút và khoảng 2 tháng nữa sẽ bắt đầu bước vào đầu vụ chính. Khi đó, giá sầu riêng chắc chắn sẽ giảm, khó giữ được mức cao như hiện nay.

Tương tự, ông Đặng Phúc Nguyên nhận định, từ giữa tháng 3 trở đi, khi sầu riêng Thái Lan và sầu riêng chính vụ của Việt Nam đồng loạt ra thị trường, cộng với nhu cầu sau Tết giảm dần, giá sầu riêng sẽ rớt xuống, thậm chí có thể xuống dưới 100.000 đồng/kg như năm ngoái.

“Nhà vườn đang có hàng nên tranh thủ bán sớm, không nên chờ đợi giá cao hơn vì rủi ro giảm giá là rất lớn khi vào chính vụ”, ông Nguyên khuyến cáo.

Dù vậy, về tổng thể, các chuyên gia đánh giá triển vọng xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trong năm nay khá tích cực. Doanh nghiệp đã rút được nhiều kinh nghiệm từ những vướng mắc trước đây, trong khi nhà vườn cũng chú trọng hơn đến chất lượng và quy trình sản xuất.

Giá sầu riêng tăng cao đầu tháng Giêng tạo không khí phấn khởi tại các điểm thu mua.

Theo ông Võ Tấn Lợi, với mức giá hòa vốn khoảng 40.000 đồng/kg và có lãi khi trên 50.000 đồng/kg, mức giá hiện nay từ 80.000 đến 160.000 đồng/kg mang lại lợi nhuận rất tốt cho người trồng.

Ông Đặng Phúc Nguyên cho biết, ngành sầu riêng đặt mục tiêu xuất khẩu trên 4 tỷ USD trong năm nay, thậm chí có thể đạt tới 4,5 tỷ USD, cao hơn mức khoảng 3,8 tỷ USD của năm trước.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, cơn “sốt” giá sầu riêng đầu tháng Giêng được xem là tín hiệu tích cực cho nhà vườn và doanh nghiệp, nhưng cũng là lời nhắc nhở về sự thận trọng khi bước vào giai đoạn chính vụ với nguồn cung lớn hơn.

Theo số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2025 đạt khoảng 3,86 tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm trước và chiếm trên 45% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Sự tăng trưởng này nhờ vào việc mở rộng diện tích mã số vùng trồng và xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc cũng như thâm nhập mạnh vào các thị trường có giá trị gia tăng cao như Mỹ, EU. Đà tăng mạnh của sầu riêng đã trở thành động lực chính, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam lên 8,56 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2024.