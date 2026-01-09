Năm 2026, thí điểm truy xuất nguồn gốc đầu tiên với sầu riêng

(VTC News) -

Trong đó, trước tiên áp dụng với truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng.

Đến 1/7 sẽ đánh giá, hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đối với hầu hết các nông sản quan trọng làm thực phẩm. Thông tin tối thiểu bao gồm: Nông hộ tham gia chuỗi; vùng/cơ sở sản xuất và thời gian sản xuất, thu hoạch; các khâu các khâu trong phạm vi kế hoạch; tem xác thực điện tử, tem truy xuất nguồn gốc và cơ chế tra cứu cơ bản và thực hiện truy xuất thông tin bằng mã QR hoặc vật mang dữ liệu thích hợp trên tem nhãn của sản phẩm.

Ngoài ra, sẽ xây dựng và ban hành chuẩn dữ liệu, trao đổi thông tin truy xuất nguồn gốc nông sản, áp dụng thống nhất toàn quốc. Thí điểm áp dụng nhật ký vùng trồng, nhật ký canh tác bao gồm kiểm soát nguyên liệu đầu vào (bao gồm: phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất...) đến hết năm 2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ áp dụng trước tiên việc truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng.

Trong giai đoạn 2027 - 2030, nâng cấp, hoàn thiện các tính năng của hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản để cho phép ghi nhận, quản lý thông tin tại tất cả các khâu chính (vùng sản xuất - thu mua - sơ chế/đóng gói - vận chuyển - phân phối) và truy xuất thông tin bằng mã QR hoặc vật mang dữ liệu thích hợp trên tem nhãn của sản phẩm.

Đáng chú ý, sẽ kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia, cổng thông tin truy xuất nguồn gốc các địa phương và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia khác thành một hệ thống kết nối, liên thông hoàn chỉnh.

Xây dựng, ban hành danh mục nhóm sản phẩm, hàng hóa nông sản chủ lực ưu tiên cần phải thực hiện truy xuất nguồn gốc, cập nhật vào hệ thống, hình thành chuỗi truy xuất nguồn gốc nông sản.

Định hướng đến năm 2035, sẽ hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ; cập nhật vào hệ thống tất cả các sản phẩm, hàng hóa nông sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ, hình thành chuỗi truy xuất nguồn gốc hoàn chỉnh cho tất cả các sản phẩm, hàng hóa nông sản, vật tư nông nghiệp.

Đồng thời kết nối đồng bộ, thông suốt với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sảnphẩm, hàng hóa quốc gia, các hệ thống truy xuất của các địa phương và các hệ thống, cơ sở dữ lệu quốc gia khác.

Mở rộng cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao niềm tin của xã hội đối với chất lượng, an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ của nông sản Việt Nam.

Trước đó, ngày 26/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam. Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị nông sản và củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế.

Đến nay, việc ban hành kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thuỷ sản giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 nhằm hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật, văn bản, tài liệu hướng dẫn truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm, hàng hóa nông, lâm, thủy sản và vật tư nông nghiệp.

Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc nông sản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, môi trường và chủ động hội nhập quốc tế.

Qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết, tính hiệu quả đối với truy xuất nguồn gốc nông sản, qua đó nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu về truy xuất nguồn gốc.

Xây dựng các mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng đầy đủ các quy định về truy xuất nguồn gốc, chất lượng, an toàn thực phẩm theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa sửa đổi; Luật An toàn thực phẩm và các quy định khác có liên quan.