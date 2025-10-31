Sau nghỉ dưỡng biển, Nha Trang cần bệ phóng mới cho dòng vốn đầu tư tinh hoa

(VTC News) -

Từ thiên đường du lịch đến đô thị sống năng động

Du lịch Việt Nam vừa đạt kỷ lục ấn tượng, khi tạo ra mức tăng trưởng “mạnh nhất thế giới” trong 6 tháng năm 2025. Góp phần vào đó là đóng góp của những điểm đến hàng đầu như Nha Trang, Phú Quốc...

Tuy vậy, khi phát triển đến “tầm cao” du lịch, nhiều người cho rằng, những thiên đường nghỉ dưỡng vẫn đối mặt với nghịch lý thường thấy. Đó là, trải nghiệm du lịch có thể hài lòng khách thập phương, nhưng lại thiếu chốn an cư đẳng cấp với tiện ích đồng bộ cho người dân hay để thu hút tầng lớp người thành đạt, lao động trình độ cao, chuyên gia, người nước ngoài tới sống, làm việc dài lâu.

Nha Trang, Khánh Hòa hướng tới mục tiêu “nơi đáng sống, đáng đến” tầm cỡ châu Á.

BĐS nghỉ dưỡng phát triển có bề dày nhưng bất động sản để ở thiếu hụt sản phẩm chất lượng. Vậy nên, Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung đang tích cực bổ sung phần thiếu hụt đó để hướng tới mục tiêu “nơi đáng sống, đáng đến”, là đô thị tầm cỡ châu Á.

Quy hoạch đô thị được mở rộng, hạ tầng giao thông đầu tư đồng bộ với những trục đường huyết mạch, cảng hàng không nâng công suất và hệ thống cảng biển hiện đại. Song song đó là sự phát triển của các khu vực trung tâm mới, nơi tương lai sẽ trở thành trục hành chính – kinh tế – văn hóa của toàn tỉnh Khánh Hòa.

Chẳng hạn, ngay tại phường Nam Nha Trang, đồ án quy hoạch khu đô thị - công viên - trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa có tổng diện tích 642,24ha vẫn đang được triển khai. Trong khi cuối tháng 8, hai dự án lớn là Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang (Charmora City), Cơ sở đào tạo và nghiên cứu Đại học Kinh tế TP.HCM tại Nha Trang cũng đồng loạt khởi công.

Sự phát triển các khu trung tâm mới giúp Nha Trang thu hút dòng vốn và cư dân chất lượng cao.

Những chuyển động đó hứa hẹn giúp Nha Trang thu hút ngày càng nhiều dòng vốn đầu tư, không chỉ từ doanh nghiệp mà còn từ giới chuyên gia, cư dân chất lượng cao đang tìm kiếm nơi an cư và nghỉ dưỡng lâu dài bên biển.

Cơ hội dành cho nhà đầu tư đi trước

Theo giới chuyên gia, từ quy mô mở rộng, tỉnh Khánh Hòa có thể phân bổ các khu du lịch hợp lý hơn, tránh tình trạng quá tải, giảm áp lực lên tài nguyên biển đảo, đồng thời thúc đẩy du lịch sinh thái và văn hóa. Điều này đặt ra thách thức và đòi hỏi Nha Trang không còn chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng biển, mà cần định hình không gian sống sang trọng, cao cấp, phát huy giá trị cảnh quan sinh thái vốn có, đặc biệt là ven các dòng sông.

Nha Trang cần định hình không gian sống cao cấp, phát huy cảnh quan sinh thái.

Sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi, chuỗi trải nghiệm du lịch đặc sắc, hạ tầng đồng bộ, nhưng Nha Trang trước đây và Khánh Hòa nói chung vẫn chưa hút được người giàu, người tài, giới trí thức đến sinh sống, an cư.

“Trong suốt ba năm gần đây, Nha Trang hầu như không có dự án mới được cấp phép, đặc biệt là các sản phẩm sở hữu lâu dài. Sự hạn chế nguồn cung khiến giá trị bất động sản cao cấp tại đây trở nên khan hiếm, trong khi nhu cầu đầu tư và sở hữu second home vẫn liên tục tăng”, đại diện một sàn BĐS tại phường Nam Nha Trang đánh giá.

Với nhu cầu đầu tư, Nha Trang không khó để trở thành lựa chọn lý tưởng cho giới thành đạt Hà Nội và TP.HCM, những người tìm kiếm điểm đến biển vừa để nghỉ dưỡng, vừa để sinh lời. Tuy nhiên điều nhà đầu tư mong mỏi là sản phẩm có vị trí đẹp và ý tưởng phát triển độc đáo, khi hình thành có thể tạo ra sự tăng trưởng vượt bậc. Thực tế, so với các thị trường nghỉ dưỡng khác như Phú Quốc hay Đà Nẵng, giá trị bất động sản Nha Trang vẫn còn “dễ chịu”, mang đến dư địa tăng giá rõ ràng trong trung – dài hạn.

Dự án Charmora City kiến tạo không gian sống, làm việc, nghỉ dưỡng tại Nha Trang.

Giữa bối cảnh thị trường khan hiếm, dự án Charmora City xuất hiện như một “điểm sáng” thu hút sự quan tâm. Dự án trải dài trên quy mô 227ha tại lõi trung tâm Nha Trang, bao gồm 3 hòn đảo, một trong số đó sở hữu trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa. Ba phía Đông – Tây – Nam được bao bọc bởi dòng sông Quán Trường và sông Tắc.

Đây được xem là bệ phóng mạnh mẽ giúp gia tăng giá trị bất động sản toàn khu vực, đồng thời kiến tạo nên một đô thị mới đa chức năng, kết hợp sống – làm việc – nghỉ dưỡng – giải trí trong một không gian hài hòa với thiên nhiên và nhịp sống hiện đại.

Sự ra đời của dự án không chỉ mở ra cơ hội đầu tư đón đầu xu hướng phát triển của phường Nam Nha Trang, mà còn góp phần định hình diện mạo mới cho trung tâm phố biển. Chuỗi ba đảo trải nghiệm liên hoàn với các chức năng bổ trợ tạo nên một không gian sống toàn diện và năng động 24h, nơi mỗi đảo mang sắc thái và câu chuyện riêng – từ thương mại, giải trí đến an cư cao cấp.

Charmora City áp dụng mô hình Sponge City, hướng tới đô thị xanh bền vững.

Khu đô thị hỗn hợp này còn được xây dựng theo mô hình Sponge City - một phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị dựa trên tự nhiên nhằm thu gom, lưu trữ và xử lý nước mưa thông qua không gian xanh, thảm thực vật, mặt đường thấm nước, công viên và vùng trũng sinh thái. Với vị trí trung tâm và quy hoạch bài bản, nơi đây được kỳ vọng trở thành hạt nhân thúc đẩy sự phát triển đô thị, kinh tế và du lịch cho toàn tỉnh.