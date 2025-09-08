Sau một đêm phê ma túy, tài xế taxi công nghệ tông liên tiếp 2 ô tô

(VTC News) -

Ngày 8/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Bá Toàn (SN 1984, trú TP Đà Nẵng) – tài xế taxi Xanh SM - về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 7/7, Dương Bá Toàn lái chiếc taxi mang BKS 43H-106.76 chạy trên đường 30/4 theo hướng từ Núi Thành về Nguyễn Hữu Thọ.

Dương Bá Toàn bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: C.A)

Khi đến trước số nhà 296 đường 30/4, ô tô do Toàn cầm lái tông vào ô tô hiệu Volkswagen do anh N.N.N. (trú TP.HCM) làm chủ và ô tô hiệu Mazda do anh N.Q.Đ. (trú tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ.

Vụ va chạm khiến cả 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Đà Nẵng xác định: Tổng giá trị thiệt hại là 415.165.022 đồng.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Dương Bá Toàn dương tính với nhiều loại ma túy (MET, MDMA, KET).

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận tối 6/7, đối tượng phát hiện trong xe có gói ma túy dạng tinh thể và viên nén màu cam, nghi là của khách bỏ quên. Biết rõ đây là chất ma túy nhưng Toàn đã đưa vào nhà sử dụng, sau đó ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, khi lái xe ra đường trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt, tài xế taxi công nghệ này đã gây ra vụ tai nạn trên.