Sau khi sát hại vợ, gã chồng liền bị rắn độc cắn

(VTC News) -

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa phá thành công vụ án giết người xảy ra tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng.

Trước đó, ngày 27/12/2025, Công an xã Việt Khê nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện chị N.T.H (SN 1987, trú tại thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, TP Hải Phòng) chết tại giường ngủ ở nhà riêng.

Tuy nhiên, cái chết của chị N.T.H có nhiều điểm bất thường nghi bị người khác sát hại.

Nghi phạm Nguyễn Minh Tuấn.

Nằm bên cạnh là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1983, chồng chị N.T.H) có biểu hiện hôn mê, sùi bọt mép, chân trái có nhiều vết thương, có biểu hiện bị trúng độc. Tuấn được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng, nguy cơ tử vong cao.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Việt Khê và các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh vụ việc.

Do vụ án đặc biệt nghiêm trọng, kết quả điều tra ban đầu chưa xác định được hung thủ nên Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố xác lập chuyên án, khẩn trương điều tra để sớm làm rõ vụ việc. Sau hơn một tháng tập trung đấu tranh, trước các chứng cứ và lập luận của điều tra viên, Nguyễn Minh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của nghi phạm, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đêm 26/12/2025, giữa vợ chồng Tuấn xảy ra mâu thuẫn.

Bức xúc trước thái độ thách thức của chị N.T.H nên Tuấn bóp cổ vợ đến tắt thở.

Sau khi sát hại vợ xong, Tuấn đi ra vườn phía sau nhà thì bị rắn độc cắn khiến hắn phải bò vào nhà, sau đó bị ngất.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.