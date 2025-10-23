SATRA tăng tốc tái cấu trúc, số hóa chuỗi bán lẻ tạo đà tăng trưởng hai con số

(VTC News) -

Đẩy mạnh tái cấu trúc hệ thống, đổi mới công nghệ, siết chặt chi phí và thúc đẩy chuỗi liên kết nội – ngoại hệ thống, SATRA đang tăng tốc thực hiện chương trình “Phát triển chuỗi bán lẻ giai đoạn 2021–2025”. Với hàng loạt giải pháp đồng bộ từ chuyển đổi số đến mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả vận hành, doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng hai con số, giữ vững vai trò trụ cột trong cung ứng hàng hóa và bình ổn thị trường TP.HCM.

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của SATRA nhằm tăng năng suất và giảm chi phí cho doanh nghiệp. (Ảnh: SATRA)

Siết chặt chi phí, phát triển đa dạng hướng kinh doanh

Một trong những giải pháp được SATRA quan tâm là giảm thiểu chi phí đầu vào song song nâng cao hiệu quả hoạt động. Một số sáng kiến và giải pháp cụ thể mà doanh nghiệp này đã thực hiện có thể kể đến như: Thay thế hệ thống trang thiết bị mới (tủ đông, tủ mát) để tiết kiệm điện năng; đầu tư điện năng lượng mặt trời cho các trung tâm thương mại. Hệ thống bán lẻ này cũng hoàn thiện chuỗi logistics theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả; ưu tiên hàng thiết yếu và nhãn hàng riêng có biên lợi nhuận cao đồng thời đàm phán lại với nhà cung cấp để có giá cạnh tranh nhất…

Song song đó, SATRA thúc đẩy việc tự chủ tiền lương cho các đơn vị trong hệ thống bán lẻ, giảm gánh nặng chi phí cho toàn hệ thống, hướng tới cân đối thu - chi bền vững, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả vận hành toàn hệ thống.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2025, SATRA đã triển khai hơn 130 chuyến bán hàng lưu động, kịp thời đưa các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và bình ổn thị trường đến tận tay người dân vùng sâu, vùng xa và công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Nhờ đó, doanh thu bán hàng lưu động tăng trưởng 213% so với cùng kỳ. Kết quả này góp phần khẳng định vai trò chủ lực của doanh nghiệp trong đảm bảo nguồn cung hàng hóa, bình ổn giá cả. Đồng thời qua hoạt động này, doanh nghiệp đã thể hiện rõ trách nhiệm xã hội, đồng hành cộng đồng, phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm thiết yếu của Nhân dân.

Ngoài ra, hệ thống bán lẻ SATRA còn giữ vững vai trò cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, đảm bảo cung ứng hàng hoá chất lượng cao, giá cả ưu đãi phục vụ người tiêu dùng thành phố. Hệ thống đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để tăng sức mua, cũng như phục vụ tốt cho người tiêu dùng, phân phối 128 sản phẩm OCOP của 32 nhà cung cấp. Tổng doanh thu của các sản phẩm OCOP trong 9 tháng tăng 145% so với cùng kỳ.

SATRA đã triển khai nhiều chuyến bán hàng lưu động trong thời gian qua. (Ảnh: SATRA)

Số hoá và đẩy mạnh chuỗi liên kết để bứt tốc về đích

Đại diện hệ thống bán lẻ SATRA cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục tập trung triển khai các chiến lược trọng tâm, quyết tâm đưa chương trình “Đẩy mạnh và phát triển chuỗi bán lẻ SATRA giai đoạn 2021-2025” sớm về đích, qua đó khẳng định vị thế trên thị trường bán lẻ.

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, doanh nghiệp đẩy mạnh nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực này như “Nâng cấp ứng dụng Satra Bonus” nhằm tăng tiện ích và trải nghiệm khách hàng. Hệ thống bán lẻ đưa vào sử dụng phần mềm “Tự động hóa hóa đơn đầu vào” tích hợp với hệ thống Microsoft Dynamics AX nhằm tự động hoá quy trình nhập liệu, tăng năng suất và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

SATRA đã và đang triển khai thử nghiệm hệ thống camera AI tại một số cửa hàng và trung tâm thương mại. Doanh nghiệp đánh giá đây là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, thể hiện quyết tâm ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tăng cường an ninh, tối ưu hóa công tác quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Đồng thời doanh nghiệp hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống E-Learning cho các đơn vị trực thuộc, góp phần chuẩn hóa quy trình đào tạo và nâng cao hiệu quả bồi dưỡng nhân sự, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số.

Nhiều chương trình khuyến mãi các mặt hàng OCOP được thực hiện để tăng sức mua. (Ảnh: SATRA)

Bên cạnh đó, SATRA tiếp tục đẩy mạnh chuỗi liên kết, chú trọng đến hiệu quả và tính bền vững. Đối với liên kết ngoài hệ thống, SATRA tăng cường tìm kiếm và mở rộng các kênh bán hàng. Hệ thống phối hợp với các doanh nghiệp xanh, doanh nghiệp tham gia chương trình “Tích xanh trách nhiệm” xây dựng các chương trình kích cầu, quảng bá sản phẩm, góp phần phát triển thị trường theo hướng bền vững

Đại diện SATRA cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường liên kết chặt chẽ với các đối tác chiến lược đã ký kết, thường xuyên cập nhật nhu cầu thực tế để xây dựng chính sách giá, chiết khấu và danh mục sản phẩm phù hợp với quy mô, tiêu chuẩn và đặc thù hoạt động của từng đối tác. Qua đó, SATRA và các đối tác có thể tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, đồng thời thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững, bảo đảm lợi ích hài hòa và cùng phát triển.

Với các đơn vị cùng thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV như Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, VISSAN, COFIDEC..., hệ thống bán lẻ SATRA tăng cường kết nối nhằm phát triển nguồn hàng ổn định, đảm bảo chất lượng nâng cao hiệu quả cung ứng. Hơn nữa, việc đẩy mạnh liên kết nội bộ còn góp phần tạo sự gắn kết trong toàn hệ thống, phát huy sức mạnh tập thể để phục vụ thị trường ngày càng tốt hơn.

SATRA kỳ vọng sẽ đẩy mạnh doanh thu bán lẻ, nâng cao hiệu quả hoạt động và tái cấu trúc hệ thống bán lẻ nhằm tạo thêm thế và lực để giành lợi thế cạnh tranh trên thị trường bán lẻ. “Đây cũng là tiền đề để SATRA khẳng định vị thế là kênh phân phối chủ lực của TP.HCM, đồng hành cùng thành phố và cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3% trong năm nay và tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo”, đại diện doanh nghiệp khẳng định.