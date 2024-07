Sạt lở ở Hà Giang: Người phụ nữ thoát chết do say xe, xin xuống giữa đường

(VTC News) -

Video: Nạn nhân kể khoảnh khắc hai lần bị đất đá vùi lấp ở Hà Giang

Trưa 14/7, trả lời Báo điện tử VTC News, ông Trần Mạnh Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang cho biết, một hành khách trên xe 16 chỗ may mắn thoát chết khi xuống xe giữa đường, cách điểm sạt lở 5km.

"Người phụ nữ này do say xe nên lên xe một chút rồi xuống, may mắn thoát nạn. Tổng số người tử vong trong vụ việc là 11 người, 4 người bị thương, 9 người an toàn", ông Tuyên thông tin.

Được biết, nữ hành khách trên đã xin tài xế cho xuống xe tại khu vực thuộc địa phận thôn Bản Tuỳ, xã Ngọc Đường, TP Hà Giang.

Chiếc xe khách 16 chỗ trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Hà Giang.

Thông tin thêm về vụ việc, Thượng tá Hoàng Anh Đức, Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Giang cho biết, không có nạn nhân tử vong thứ 12 trong vụ sạt lở. Người phụ nữ trên xe 16 chỗ mất liên lạc hôm qua đã xuống xe giữa đường.

“Cơ quan chức năng đã kết nối trực tiếp được với người phụ nữ và sáng nay cũng mời người này tới làm việc. Người này nói là lên xe tại bến xe khách TP Hà Giang nhưng sau đó thay đổi lộ trình nên xin xuống, không đi tiếp, cũng không tới vị trí sạt lở”, Thượng tá Hoàng Anh Đức cho biết.

Sau khi xác định không còn nạn nhân nào mất tích, chính quyền công bố dừng công tác tìm kiếm, tập trung dọn dẹp bùn đất, giải phóng hiện trường.

Hiện trường khu vực bị sạt lở.

Sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đi kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất trên Quốc lộ 34.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn động viên các lực lượng, các ngành chức năng và huyện Bắc Mê tiếp tục huy động nhân lực, máy móc san gạt, đẩy nhanh quá trình giải toả khối lượng đất, đá sạt lở ra khỏi mặt đường.

Đến 12h30, đoạn đường đã được thông tuyến.

Do những ngày tới thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đề nghị các ngành, địa phương nâng cao cảnh giác, thường xuyên ứng trực, theo dõi thời tiết, khí hậu, có cảnh báo tại các nơi có nguy cơ sạt lở; tổ chức huy động lực lượng sẵn sàng ứng phó kịp thời.

Vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 4h10 ngày 13/7, tại km11 Quốc lộ 34 đoạn qua xã Yên Định (huyện Bắc Mê, Hà Giang) khiến 11 người chết, 4 người bị thương. Khi đó, ô tô khách mang biển kiểm soát 29E-024.xx của hợp tác xã vận tải Hồng Hạnh chạy tuyến Hà Giang đi Bảo Lâm (Cao Bằng), qua điểm sạt lở tại Km11 Quốc lộ 34 thì bị mắc kẹt. Sau đó, một ô tô 7 chỗ khác đi đến, có 3 người xuống hỗ trợ xe khách. Đúng lúc này xảy ra sạt lở, xe khách cùng 3 người từ ô tô 7 chỗ xuống đều bị cuốn trôi. Đến nay, lực lượng chức năng tìm thấy 11 thi thể (8 người trên xe khách, 3 người trên ô tô 7 chỗ). 4 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.