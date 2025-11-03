Sạt lở núi ở Đà Nẵng, 1 người bị đất đá vùi lấp tử vong

(VTC News) -

Sáng 3/11, tại khu vực khe Ông Đà (thuộc thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức, Đà Nẵng) xảy ra vụ sạt lở núi kéo dài khoảng 2 km.

Vị trí sạt lở nằm cách khu dân cư khoảng 5 km, khiến một người dân thiệt mạng.

Hiện trường vụ sạt lở núi

Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc B. (SN 1985, trú thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức).

Trong lúc đi tìm gia súc chăn thả gần khu vực khe Ông Đà, anh B. không may bị đất đá sạt xuống vùi lấp, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Thượng Đức, lực lượng an ninh trật tự cơ sở cùng người dân đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Trước đó, chiều 2/11, một vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Phước Thành, TP Đà Nẵng (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ), vùi lấp 6 ngôi nhà và làm 1 người dân bị thương.

Lực lượng chức năng bới trong lớp bùn đất để đưa nạn nhân ra ngoài.

Khoảng 15h30 cùng ngày, nạn nhân bị vùi trong bùn đất được lực lượng chức năng giải cứu thành công và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Phước Thành. Rất may, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Công an xã Phước Thành đang tiếp tục vận động di dời 20 hộ với 60 nhân khẩu tại khu vực xảy ra sạt lở về nơi tránh trú an toàn.