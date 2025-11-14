Sạt lở kinh hoàng ở miền núi Đà Nẵng, đất trút ào ạt như 'thác'

(VTC News) -

Trưa 14/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn Zơrâm Buôn cho biết Công an xã đang phối hợp với các lực lượng tiếp cận hiện trường, đồng thời vận động người dân không tập trung tại khu vực xảy ra sạt lở núi.

Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo ông Buôn, khoảng 9h35 cùng ngày, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, xã Hùng Sơn, nhiều người dân trải qua một phen hú vía khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ trên núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác của bà con. "Thời điểm xảy ra sạt lở, trên địa bàn xã không có mưa. Các lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường để nắm thiệt hại. Đến thời điểm hiện tại, có 3 người dân đang mất liên lạc" - ông Buôn thông tin thêm.

Được biết, đầu tháng 11 vừa qua, sạt lở đã vùi lấp gần hết một khu dân cư ở miền núi Đà Nẵng.

Cụ thể, do mưa lớn kéo dài, khu dân cư ở thôn Atếêp, xã Avương, bị sạt lở vùi lấp, cô lập nhiều ngày. Khu dân cư này có 10 hộ, với khoảng 40 người. Nhà cửa, trường học và các công trình bị bùn đất trượt từ trên núi xuống vùi lấp.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương (TP Đà Nẵng) so sánh hiện trường vụ sạt lở “không khác gì trận sạt lở ở làng Nủ, Lào Cai trước đây”.

Ngoài vụ sạt lở trên, cũng trong đợt mưa lớn kéo dài, hàng loạt vụ sạt lở lớn nhỏ xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cụ thể, khoảng 14h ngày 2/11, tại thôn 4, xã Phước Thành, xảy vụ sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân.

Lực lượng Công an xã Phước Thành nhanh chóng phối hợp các lực lượng và người dân tổ chức cứu nạn.

Khoảng 15h30 cùng ngày, nạn nhân bị vùi trong bùn đất được lực lượng chức năng giải cứu thành công và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Phước Thành. Rất may, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Công an xã Phước Thành di dời 20 hộ với 60 nhân khẩu tại khu vực xảy ra sạt lở về nơi tránh trú an toàn.