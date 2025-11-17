Sạt lở đè bẹp xe khách tại đèo Khánh Lê: Đưa 2 thi thể cuối cùng ra khỏi xe

(VTC News) -

9h30 sáng 17/11, Trung tá Hoàng Xuân Chiến – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng cứu nạn đưa 2 nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường vụ sạt lở đè bẹp xe khách Phương Trang trên đèo Khánh Lê.

Cơ quan chức năng đang khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn.

Trong lúc Đội 3 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực, một điểm sạt lở mới đã xuất hiện, chỉ cách hiện trường vài chục mét, khiến 15 cán bộ, chiến sĩ bị cô lập tạm thời. Trung tá Chiến khẳng định tất cả đều an toàn.

Trước đó, lúc 22h10 ngày 16/11, Trung tâm 114 Khánh Hòa nhận tin báo xe khách 40 chỗ biển số 50H-53114 của hãng Phương Trang (chở 29 hành khách và 3 tài xế) đi trên quốc lộ 27C hướng Đà Lạt – Nha Trang. Khi đến Km45, đất đá từ taluy dương đổ ập xuống, va vào hông phải xe khiến phương tiện hư hỏng nặng.

Do mưa lớn, sạt lở xảy ra ở cả hai đầu Km43 và Km47, lực lượng chức năng mất gần 2 giờ để tiếp cận hiện trường. Đến 0h05 ngày 17/11, công tác cứu nạn mới bắt đầu triển khai.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết (5 người chết tại chỗ, 1 người chết sau khi được đưa ra ngoài), 19 người khác bị thương đưa vào bệnh viện.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa vẫn đang túc trực tại hiện trường để xử lý nguy cơ sạt lở tiếp diễn và đảm bảo an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ.